Deebot X12 OmniCyclone, análisis: resulta que la solución a las manchas era ponerle dos pistolas de agua a un robot aspirador

La gama X de Ecovacs es la punta de lanza de la marca china en el segmento premium de robots aspiradores y, año tras año, va recibiendo actualizaciones que pretenden marcar distancia con respecto al resto del mercado. Tras pasar por nuestra redacción modelos de la gama Ozmo como el 930 o el 950, esta vez le ha tocado el turno al Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone, un robot que llega con un argumento muy concreto bajo el brazo, pues cuenta con una tecnología que es capaz de detectar manchas secas y pulverizarlas con agua a presión antes de pasar la mopa.

A esto se le suma una potencia de succión que sube hasta los 22.000 Pa, un rodillo de fregado más largo, un sistema de carga rápida que promete tiempos casi de smartphone y un modo de agente con inteligencia artificial que ofrece comodidad absoluta al usuario. Todo esto y más lo he puesto a prueba durante estas últimas semanas y bajo estas líneas te cuento cuál ha sido mi experiencia.

Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone, ficha técnica



Deebot X12 OmniCyclone Dimensiones y peso Robot: 35,1 x 35,1 x 5,5 cm Potencia de succión 22.000 Pa (sistema BLAST) 22 L/s de flujo de aire Navegación AIVI 3D 4.0 con LiDAR + cámara RGB

Sensor TruEdge 3D 2.0 (láseres verticales y horizontales)

Supera umbrales de hasta 24 mm individuales y escalones dobles de hasta 40 mm con sistema TruePass de 4 ruedas Cepillos Cepillo principal antienredos ZeroTangle 4.0 con flujo de aire dirigido

Cepillo lateral fijo Fregado OZMO ROLLER 3.0 con rodillo de 27 cm

Autolavado a presión con 32 vías de agua

Elevación del rodillo de 15 mm sobre alfombras con cubierta protectora

Tecnología FocusJet con chorros cruzados a 46.000 Pa para predisolver manchas Base Estación OmniCyclone con depósito de polvo bagless de 1,6 L (hasta 48 días de autonomía)

Sistema PureCyclone 2.0 con separación ciclónica dual

Lavado del rodillo con agua caliente a presión

Secado por aire caliente

Autolimpieza del depósito de agua sucia

Doble compartimento para detergente (estándar e intensivo) conectividad Wi-Fi 2,4 GHz

App ECOVACS Home

Compatible con asistente Yiko 2.0 por voz

Acceso a cámara en directo desde la app Autonomía Carga rápida PowerBoost Plus con tecnología GaN (13% de batería en 3 minutos)

Hasta 1.000 m² de cobertura por sesión con recarga adaptativa

Batería de tipo pouch Qué hay en la caja Robot aspirador, estación OmniCyclone, cable de alimentación, rampa de acceso, cepillo lateral, rodillo de fregado, depósito de agua limpia, depósito de agua sucia, filtro, soluciones de limpieza, manual y guía rápida Precio 1.399 euros

ECOVACS X12 OMNICYCLONE Robot Aspirador y Friegasuelos, Blast y 22 000 Pa, tecnología FocusJet para Manchas, PowerBoost ultrarrápido, OZMO Roller 3.0, Rodillo Inteligente Hoy en Amazon — 1.399,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

En apenas cinco minutos lo tienes todo listo

Antes de entrar en harina con sus características y todo lo que ofrece, conviene mencionar lo fácil que ha sido ponerlo a punto. Aquí Ecovacs ha hecho los deberes, porque sacar el X12 de la caja y dejarlo listo para que se ponga a limpiar no lleva más de cinco minutos.

El proceso es prácticamente el mismo que con cualquier robot de gama alta, empezando por llenar el depósito de agua limpia de la base, colocar las dos botellas de detergente en sus huecos correspondientes y montar la rampa por la que el robot sube y baja de la base. Y ya está. El emparejamiento con la app y con la red wifi se hace en cuestión de segundos siguiendo las instrucciones que aparecen en el móvil. Eso sí, ten en cuenta que necesitarás crearte una cuenta de Ecovacs para utilizar la app, un detalle que igual puede aumentar el tiempo de configuración inicial (aunque no deberías de tardar demasiado).

El diseño de la base sigue la línea de los últimos modelos de Ecovacs, con una torre vertical, bastante alta, con tapa superior para acceder a los depósitos y un compartimento frontal donde se aloja el cubo de polvo. Y aquí hay vamos a detenernos porque este X12 estrena el sistema PureCyclone 2.0, que prescinde de la bolsa desechable para almacenar la suciedad en un depósito reutilizable de 1,6 litros. La idea es no tener que comprar bolsas de recambio cada cierto tiempo, aunque a cambio toca vaciarlo a mano cuando se llena. Cada uno valorará si compensa o no, pero a nivel de ahorro en consumibles es un punto a favor, y vaciarlo es súper sencillo.

Un chorro a presión para eliminar manchas

Si hay una característica que justifica por sí sola la existencia del X12 frente al X11, esa es la tecnología FocusJet. Y, aunque suene a nombre comercial inflado, lo cierto es que funciona muy bien.

El robot incorpora una cámara y un sensor infrarrojo en el frontal que escanean el suelo en busca de manchas secas. Cuando detecta una, en lugar de pasar directamente la mopa por encima (que es lo que harían el 99% de los robots del mercado), se detiene, levanta el cepillo lateral para no salpicar y dispara dos chorros de agua finísimos a través de unos orificios situados en la parte delantera. Esos chorros salen a una presión de 46.000 Pa y forman un patrón en arco que cubre toda la zona afectada. Después, el rodillo de fregado pasa por encima y arrastra la suciedad ya reblandecida.

En la práctica, ¿funciona? Sí, y mejor de lo que esperaba. Lo hemos probado con manchas secas de café, de salsa y de algún que otro accidente en la cocina, y el resultado convence. No es magia (a veces tiene que dar dos o tres pasadas hasta dejar la zona impecable), pero el hecho de que el robot identifique por sí solo el problema y lance los chorros para pulverizar las manchas es un avance bastante acertado (e hipnótico verlo, si me preguntas).

Hay dos formas de aprovechar este sistema. La primera es dejar que el robot trabaje en modo automático (su modo agente IA) y que sea él quien detecte las manchas sobre la marcha, y la segunda es marcar una zona concreta del mapa desde la app para que aplique el lavado a presión sí o sí.

El modo agente es el que más recomendaría a quien no quiera complicarse la vida para limpiar toda la casa. Se activa con un toque en la app, el robot se pone a trabajar y ya está. Él decide cuándo aspirar, cuándo fregar y cuándo lanzar los chorros de agua. Para usuarios poco técnicos o para quien simplemente quiera olvidarse del mantenimiento de la configuración, es perfecto. Ahora eso sí, si solamente quieres activar los chorros en una zona concreta, mejor marcar la opción en el mapa y listo.

Gran potencia de succión y diferentes modos de operación

Ecovacs presume de 22.000 Pa de succión en el X12, lo que supone un salto frente a los 19.500 Pa del X11. Es una cifra realmente buena, aunque cabe destacar que la potencia de succión no lo es todo en esto de los robots aspiradores. Eso que dicen de más maña que fuerza, también se aplica aquí.

Usándolo estas semanas la verdad es que el comportamiento ha sido excelente en este apartado. En suelo duro recoge prácticamente cualquier resto que se encuentre, desde migas y pelo hasta arenilla. El cepillo principal es de tipo antienredos, fijado solo por un extremo, y eso ayuda mucho a que el pelo (humano o de mascota) acabe en el depósito en lugar de enrollarse en el rodillo. Tras varias semanas de uso, había acumulado algunos pelos en la parte de la entrada, pero el rodillo en sí estaba bastante limpio.

En alfombras el rendimiento es algo más discreto. No es que aspire mal, ni mucho menos, pero si tienes una vivienda con alfombras gruesas o si convives con varias mascotas que sueltan mucho pelo, probablemente haya competidores que recojan algo más de suciedad incrustada. Para alfombras finas o de pelo corto, sin embargo, cumple sin problemas. Cuando detecta una alfombra, despliega automáticamente una cubierta sobre el rodillo de fregado para evitar mojarla, algo que funciona muy bien y que da bastante tranquilidad.

Sacando pecho del fregado

Si la aspiración deja al X12 en un terreno bastante elevado, el fregado es donde realmente brilla. El rodillo de fregado OZMO Roller 3.0 mide 27 centímetros, un 50% más largo que el del X11, y eso se nota, pues en cada pasada cubre más superficie y necesita menos viajes para dejar el suelo a punto.

El sistema utiliza un rodillo que gira constantemente mientras 16 boquillas de agua limpia lo van enjuagando. La idea es que la mopa nunca arrastre agua sucia, sino que se vaya autolavando sobre la marcha. Y, efectivamente, el resultado es muy bueno. El suelo queda limpio, con la cantidad justa de humedad para que se seque rápido, y no deja cercos ni manchas raras. Si queremos utilizar más cantidad de agua en cada pasada, también tenemos la opción a través de la app.

El rodillo además se extiende algo más de un centímetro hacia el lateral, lo que permite llegar mejor a los rodapiés. Y se ajusta automáticamente en caso que detecte un obstáculo, retrayéndose si es necesario.

Por ponernos pejigueras, si usas el modo combinado de aspirar y fregar al mismo tiempo, hay ocasiones en las que el robot puede llegar a arrastrar un poquito de suciedad sin llegar a recogerla del todo. No es algo que pase siempre ni muchísimo menos, pero conviene saberlo. También he notado que, en según qué tipo de suelo, las ruedas pueden llegar a dejar alguna marca lineal sutil al pasar. En mi caso, en una cocina con baldosas rugosas las marcas son apenas perceptibles y se van en pocos minutos al secarse, pero ahí están. Y de vez en cuando, sobre todo en zonas de transición cuando el robot tiene que volver a la base para hacer sus necesidades y regresar a la zona, puede dejar alguna gota de agua suelta. Nada grave, pero detalles que conviene mencionar.

Una navegación que está a otro nivel

Si hay algo en lo que el X12 mejora claramente respecto a generaciones pasadas es en la navegación y la detección de obstáculos. Normalmente los robots aspiradores no suelen ser muy brillantes en este apartado, y es común que algunos se queden atascados en cables, que pasen por delante de algún calcetín travieso que se cuela por el suelo o incluso que confundan las mascotas con muebles. El sistema que monta el X12, que combina un LiDAR integrado con una cámara RGB y un sensor de bordes mejorado, da un salto importante.

En las semanas que ha estado el robot en casa, no ha habido ningún tipo de problema con los obstáculos que había en medio. Reconoce y esquiva los cables sin tirar de ellos, identifica zapatos y los rodea con cierto margen, y respeta prácticamente cualquier obstáculo pequeño que haya por la casa. Incluso he probado a ponerme en medio de su tarea, viendo como el robot pasaba por debajo esquivándome a la perfección.

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Eso sí, las alfombrillas de baño y de entrada a la casa son su enemigo declarado. Si tienes alguna, lo mejor es marcarla como zona restringida o quitarlas de en medio. Las arrastra o se enreda con ellas.

Por otra parte, cabe destacar que el mapeo es muy preciso. Genera mapas detallados de cada estancia, permite definir habitaciones, asignar nombres, marcar zonas restringidas y configurar mapas para varias plantas. De hecho, algo que me ha gustado especialmente es la gestión proactiva de obstáculos. Si el robot se queda repetidamente atascado en la misma zona, te sugiere automáticamente añadir una barrera virtual en ese punto. En mi caso lo hizo con la puerta del lavadero, donde hay un escalón demasiado alto incluso para este robot.

Y hablando de escalones, Ecovacs anuncia que el X12 es capaz de pasar por encima de obstáculos de hasta 40 mm gracias a su sistema TruePass. En la práctica, salta sin despeinarse los típicos 20 mm que separan habitaciones e incluso los desniveles más altos en la mayoría de los casos. El escalón de mi lavadero, que ronda los 4 cm, se le ha resistido en algunas ocasiones, pero también es un caso extremo. Para alfombras y umbrales normales, ningún problema.

Una app súper completa y útil

La aplicación de Ecovacs ha mejorado mucho respecto a versiones anteriores, y eso es una buena noticia, porque para sacarle todo el partido al X12 prácticamente es obligatorio usarla.

Aquí está absolutamente todo, desde modos de limpieza (solo aspirar, solo fregar, aspirar y fregar a la vez, o fregar después de aspirar), niveles de succión, intensidad de fregado, dosificación de agua, gestión de las dos soluciones de detergente (una estándar y otra para suciedad intensa), zonas restringidas, programación por horarios, perfiles para distintas plantas, acceso a la cámara del robot, modos específicos para limpieza con mascotas… La lista es bastante larga, pero la app hace también bastante por simplificar la navegación.

El robot cuenta con una cámara a la que puedes tener acceso en todo momento, y eso da mucho juego. Con ella puedes ver en tiempo real lo que está captando el robot, controlarlo manualmente como si fuera un coche teledirigido y hasta usarlo a modo de cámara de seguridad ambulante. Lleva protección por PIN para acceder al vídeo, lo cual es el muro más básico en cuanto a privacidad. Confieso que es una de las funciones con las que más me he entretenido durante la prueba, y también una de las más útiles si pasas tiempo fuera de casa y quieres echar un vistazo.

Otra función destacada es la de llamada, que mientras estás echándole un ojo a la cámara del robot, puedes utilizarlo como dispositivo para comunicarte con los que están en casa. Así que sí, a veces me he transformado en robot guardián de mi casa. Además puedes configurar grabaciones del recorrido que va haciendo el robot mientras limpia, pudiendo verlas después de que haya realizado la tarea.

Lo menos bueno es que la app es completa, sí, pero también algo pesada de navegar. Da la sensación de que te estás moviendo por una webapp más que por una aplicación nativa, y los menús a veces tardan en cargar. Tampoco resulta especialmente intuitivo encontrar algunas opciones, y la visualización del mapa podría ser más clara, ya que los muebles y obstáculos aparecen con un sombreado de líneas que no siempre se distingue bien, y hay objetos grandes (en mi caso, la mesa camilla del salón) que directamente no se reconocen.

Son cosas pulibles a través de actualizaciones de software, desde luego, pero esperaba que este apartado estuviera algo más afinado teniendo en cuenta la experiencia premium que ofrece Ecovacs.

Base, autonomía y mantenimiento

La estación de carga del X12 hace prácticamente todo. Aspira el polvo del depósito del robot y lo deposita en su cubo bagless, lava el rodillo de fregado con agua caliente a presión, lo seca con aire caliente para evitar olores, rellena el depósito de agua del robot y le añade el detergente correspondiente según el tipo de suciedad detectado. Es, básicamente, una pequeña central de mantenimiento para que no tengamos que hacer prácticamente nada nosotros.

¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Realmente poco. Rellenar el depósito de agua limpia cuando se vacía, vaciar el de agua sucia cuando toca, comprobar de vez en cuando que el cubo de polvo no está lleno y, cada cierto tiempo, sacar la bandeja de lavado para enjuagarla bajo el grifo (algo que se hace en segundos y que sirve para retirar pelos o restos acumulados). Lo bueno es que la app va avisando de cuándo toca cada cosa.

Por otro lado, la autonomía es uno de los puntos fuertes del modelo. La batería es generosa y permite cubrir una vivienda mediana de un tirón sin necesidad de volver a la base. Pero lo realmente llamativo es su sistema de carga rápida. Ecovacs asegura que el robot recupera un 13% de batería en tres minutos, y en mis pruebas lo cierto es que con un poquito que estuviera en la base, tras haber agotado toda la batería, volvía para terminar el trabajo. De hecho, cuando vuelve a la base para lavar el rodillo o rellenar agua, en los pocos minutos que tarda en hacer esas tareas ya ha cargado lo suficiente para seguir. Se podría decir que el robot puede trabajar casi de forma continua hasta que se quede sin agua, no sin batería. Y eso para casas grandes es una ventaja enorme.

El precio es, como en todos los robots de gama alta, alto. El X12 OmniCyclone parte de los 1.399 euros. La versión X12 Pro Omni, que comparte muchas de las tecnologías pero prescinde de algunas funciones (como la base sin bolsa), se queda en 1.119 euros. No es un robot para todos los bolsillos, pero tampoco lo pretende.

Ecovacs Deebot X12, la opinión de Xataka

El Deebot X12 OmniCyclone es un robot que tiene una idea muy clara de qué quiere ser: el mejor robot fregasuelos del mercado. Y, con FocusJet como su gran argumento está cerca de conseguirlo. La capacidad de detectar manchas secas y atacarlas con chorros de agua a presión antes de pasar la mopa es algo que, hoy por hoy, no hace ningún otro robot doméstico, y funciona razonablemente bien cuando le toca trabajar.

A eso hay que sumarle un rodillo de fregado más largo y eficiente, una navegación que por fin está a la altura de lo que se espera de un robot premium, una autonomía generosa con un genial y práctico sistema de carga rápida y un modo agente con IA que reduce al mínimo la intervención del usuario. Es, en definitiva, un robot pensado para que lo enchufes, lo configures una vez y te olvides de él durante semanas.

¿Para quién es? Para quien tenga una casa grande, suelo duro como protagonista, niños o mascotas que generen manchas frecuentes y la cartera suficiente para no preocuparse demasiado del precio.

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