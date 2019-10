Deebot OZMO 950, análisis: autonomía brutal y limpieza multiplanta para asaltar la gama alta

La firma china Ecovacs renueva su gama alta de robots aspiradores con el Deebot Ozmo 950, un modelo que destaca por su autonomía de 200 minutos (según el fabricante), su navegación inteligente mediante láser y el modo multimapa para limpiar casas con varias plantas. Hemos probado el nuevo Deebot Ozmo 950 durante unas semanas y estas son nuestras impresiones.

Ficha técnica del ECOVACS Deebot OZMO 950

DEEBOT OZMO 950 Dimensiones 35 cm diámetro y 9,3 cm altura Peso 4,5 Kg Capacidad del depósito 430 ml (polvo)/ 240 ml (agua) Conectividad Wi-Fi Ruido 66 dB App Sí Programable Sí Compatible con asistentes Alexa y Google Assistant Navegación inteligente con mapeo Sí (Smart Navigation 3.0) Qué hay en la caja robot limpiasuelos DEEBOT OZMO 950, depósito de agua OZMO, 2 paños de microfibra lavables y reutilizables, 4 cepillos laterales, 2 filtros de polvo, mando a distancia con pantalla (con 2 pilas incluidas), manual del usuario, accesorio de limpieza, estación de carga Batería 5.200 mAh Autonomía Aproximadamente 200 minutos Tiempo de carga Aproximadamente 5 horas Precio 599 euros

Ecovacs renueva su gama más alta con el Deebot OZMO 950, un robot aspirador que conserva las fortalezas del Deebot OZMO 930 en cuanto a la integración del mapeo inteligente láser mediante la tecnología Smart Navi 3.0 (patentada) para trazar mapas y elegir la trayectoria óptima de limpieza, la detección automática de alfombras, sus tres niveles de potencia y su capacidad para aspirar y fregar a la vez grandes superficies.

Donde el nuevo buque insignia ha ido un paso más allá es en la batería, que según el fabricante chino supera las 3 horas, un periodo de tiempo a priori tremendamente holgado para un robot aspirador con navegación inteligente. O no. Porque su otra baza y principal novedad radica en la posibilidad de escanear y guardar varios mapas, lo que abre las puertas a optimizar la limpieza en hogares de varias plantas. Eso sí: serás tú el que tenga que subir y bajar el robot al piso que quieras limpiar.

Diseño

El Deebot Ozmo 950 cuenta con un diseño elegante y un centímetro menos alto que el modelo anterior, el Deebot Ozmo 930 que analizamos hace unos meses. En la parte superior encontramos un sensor de distancia láser, responsable principal del reconocimiento del entorno para la elaboración de mapas y su desplazamiento. Este sistema de navegación cuenta con la ventaja de ser efectivo independientemente de la luz ambiental.

En la parte superior, además de la pieza que integra sensor láser que va rotando para reconocer lo que hay alrededor, encontramos un botón para activar la limpieza de forma directa y una tapa. Al abrirla descubriremos el botón de encendido y apagado, el "RESET", una herramienta para limpiar los pelos que puedan incrustarse en el cepillo y el depósito para el polvo.

Pero el sensor láser no está solo en su misión del reconocimiento: en el frontal encontramos los sensores de anticolisión y parachoques para ayudar al robot a percibir el contacto con objetos. Si le damos la vuelta localizamos los sensores anticaída, encargados de analizar el movimiento del robot con el suelo como referencia para detectar escalones y otros saltos, y el sensor de detección de alfombras. Finalmente, un sensor óptico facilita la labor de comunicación con la base de carga.

Respecto a su configuración de cepillos, el Deebot Ozmo 950 cuenta con dos cepillos laterales para dirigir la suciedad hacia la zona de succión y un cepillo central con distribución en espiral con cerdas y goma. No obstante, también podemos retirarlo para realizar una aspiración directa, evitando que los pelos se enreden en el cepillo..

En un lateral encontramos el depósito de agua, en cuyo interior hay una bomba de agua con control electrónico. Para fregar, una vez hemos llenado el depósito de agua, fijaremos el accesorio fregador incrustándolo en las dos ranuras que hay. En contacto con el suelo y encargada de fregar, una mopa de microfibra que podremos retirar para lavar o sustituir mediante un sistema de velcros.

Configuración y puesta a punto

Para aprovechar las características de la Deebot OZMO 950 es necesario instalar su aplicación, Ecovacs Home (disponible para iOS y Android), una app común para los robots aspiradores de Ecovacs. Así, no me ha hecho falta crearme una cuenta para acceder a ella. Si no es el caso, tendréis que registraros con un email y una contraseña.

Pero empecemos por el principio: sacarla de la caja. Llama la atención el packaging de aspecto premium de este robot aspirador, muy compacto e íntegramente en negro. Retiramos los plásticos que la cubren y las protecciones del parachoques.

1) Para conectar la base a la corriente, asegúrate de que haya medio metro de espacio libre a cada lado y una distancia de 1,5 metros hacia delante para que su conjunto de sensores pueda ubicar su situación en el espacio, de lo contrario la salida del robot aspirador puede ser problemática, quedándose atascada

2) Descarga la aplicación de ECOVACS en tu smartphone o tableta. A continuación, crea una cuenta. Para ello necesitarás proporcionar nombre, apellidos, un email y tu contraseña. Cuando hayas confirmado el proceso, podrás acceder.

3) Pulsa sobre Añadir un robot y selecciona la ECOVACS Deebot Ozmo 950. Otra opción: escanear el código QR que encontramos en su superficie.

4) Conecta el robot aspirador al Wi-Fi de casa. Ojo porque el ECOVACS Deebot Ozmo 950 solo es compatible con la banda de los 2,4GHz, así que si estamos conectados a la de 5GHz tendremos que cambiarnos.

5) Encendemos el aspirador. No, no es el botón grande que vemos en su superficie, sino que se encuentra bajo la tapa. Es un botón rojo grande con un mecanismo de deslizamiento. Tras hacerlo, la aspiradora te saluda en inglés. What a time to be alive.

6) ¿Ves un botón pequeño al lado del ON/OFF? Es el de "RESET" y es necesario pulsarlo de forma prolongada hasta oir un pitido. En ese momento, marcamos la opción "Ya he oído el sonido".

7) Nos vamos a los Ajustes del teléfono y en la sección de Wi-Fi, nos cambiamos a una red llamada "ECOVACS-XXX", donde las X son cifras. Una vez nos hemos conectado, volvemos a la app de ECOVACS.

8) En estos momentos el robot aspirador está completando la configuración y, en cuestión de aproximadamente un minuto habrá concluido. Una barra de avance nos informará del avance del proceso mientras se nos recomienda no dejar la app en segundo plano. La configuración ha terminado con éxito.

Cómo es la limpieza

En estas semanas de análisis el ECOVACS Deebot Ozmo 950 se ha convertido en mi único aspirador encargado de limpiar de casa. Como es habitual, os pongo en antecedentes: tengo una casa de 65 - 70 metros cuadrados con suelos de parquet y baldosas para la cocina y el baño, una perra con el pelo corto a la que le encanta escarbar, bien de cables y cajas (especialmente en el hall, mi almacén particular). Remata el campo de batalla una alfombra peluda y gruesa.

En el manual nos instan a despejar el terreno para facilitar la limpieza de la casa, ya que de lo contrario corremos el riesgo de que el robot aspirador no pase por allí o que pase y se quede atascado. Pero en general, no suelo hacerlo: quiero ver cómo limpia con obstáculos.

Así que procedo con el modo de limpieza "AUTO" y su configuración por defecto: la aspiración en modo estándar. Como no tiene el depósito y mopa para fregar, su misión será simplemente recorrer mi casa por vez primera analizando su superficie y aspirarlo todo una sola vez.

En prácticamente media hora ha concluido su labor de reconocimiento y limpieza gracias a una navegación muy eficiente y organizada. Por donde ha pasado, la aspiración es cualitativamente buena, algo que noto por la ausencia de pelos.

El trazado del mapa de buenas a primera ha sido muy preciso, de hecho soy capaz de reconocer las patas de las sillas, mesas y camas. Eso sí, se puede ver fácilmente por qué zonas no ha pasado. Es curioso, porque en realidad sí que cabe bajo la mesa del salón, por lo que podría meterse a través de ellas para limpiar esa zona. El algoritmo del Deebot Ozmo 950 es conservador en este sentido, no jugándosela a quedarse atascado. Si queremos mejorar este aspecto solo nos queda hacer caso al manual y preparar la casa para la aspiración.

De hecho, a lo largo de los días que lo he probado no ha habido atascos, solo una vez no ha vuelto a su base al cerrar él mismo la puerta del salón. No ha tenido mayor problema más allá de mover el comedero de Lola por todo el pasillo, a causa de lo ligero que es y de que su acabado es de tipo espejo, reflejando el láser del aspirador y confundiéndolo. Esto también tiene fácil solución poniendo un límite virtual en el mapa de la aplicación para que evite esa zona.

Con la Detección automática de alfombras activada, el Deebot OZMO 950 aumenta su potencia de succión al subirse a una

Una de las características del Deebot Ozmo 950 es su detección automática de alfombras, momento en el cual aumenta la potencia de aspiración, algo que en la práctica realiza siempre y cuando no estés en el modo Max+, el más potente.

Ecovacs explica que su robot aspirador es capaz de subirse a obstáculos de hasta 2 centímetros de alto y con nuestra alfombra hemos ido un paso más allá porque es más gruesa, encaramándose a ella sin problema. No podemos comprobar de forma cuantitativa un aumento de succión pero en ese momento, el aspirador es más ruidoso, lo que apunta a que el motor está haciendo más fuerza para aspirar con más potencia. El resultado es muy bueno, dejándola visualmente de forma similar a cuando la limpiamos con el aspirador de trineo.

En cuanto a batería, ha andado siempre sobrado, eligiendo incluso el modo más ambicioso: dos pasadas a potencia Max+. A decir verdad, ha sido capaz de aspirar mi casa tres veces seguidas a máxima potencia hasta agotarse (una hora y media aproximadamente). En caso de quedarse corto, existe la posibilidad de activar el modo "limpieza continua", de modo que volvería a la base a cargarse y volvería al punto en el que lo dejó para concluirla.

Cómo es el fregado

El Deebot Ozmo 950 permite la opción fregar el suelo al mismo tiempo que aspira. Si bien, más que un fregado a la vieja usanza frotando en zonas con manchas, lo que hace es deslizar una mopa humedecida por donde pasa.

Cuando el accesorio para fregar está montado en el robot, este es detectado de forma automática, detallando en la aplicación que está ejecutando el programa de fregado (que también incluye aspirado). Además tiene cuidado con las alfombras, evitándolas al detectarlas.

Este sistema de fregado vierte agua solo cuando el accesorio está incrustado y en funcionamiento, de modo que si se queda atascado o permanece en la base, no corremos el riesgo de encharcar la zona. Esto posibilita por ejemplo poder programarlo para aspirar y fregar sin tener que estar pendientes, algo que no todos los fabricantes recomiendan.

Desde la aplicación es posible elegir qué cantidad de agua verter durante el fregado en una horquilla que va desde bajo hasta máximo. En realidad, la optimización del agua es tal que, a no ser que elijamos el flujo de agua más alto, podremos pisar inmediatamente después el suelo.

En la app también encontramos una opción para avisarnos cada media hora de uso de este sistema para que valoremos la opción de retirar la mopa y lavarla, muy interesante si somos despistados. Echamos en falta que también nos informase de la cantidad de agua del depósito, ya que puede darse el caso de que que el robot aspirador esté en modo fregado pero sin agua.

En la práctica, este modo fregado se encuentra muy lejos en cuanto a resultados de la fregona de toda la vida, siendo útil para eliminar manchas frescas, pero teniendo en cuenta que no incluye sistemas de scrubbing, no puede con las manchas más secas y rebeldes.

Limpieza por zonas y varios mapas

Cuando el Deebot Ozmo 950 recorre la casa por primera vez, traza un plano que podremos ver desde la aplicación. Este mapa es útil para varias tareas. La primera la hemos visto al iniciar este apartado dedicado a la limpieza: nos sirve para ver por dónde ha pasado y por dónde no, lo que nos orienta para próximas limpiezas a la hora de retirar obstáculos.

Este plano también nos sirve para personalizar la limpieza, bien sea descartando zonas con los límites virtuales o eligiendo qué áreas ha de limpiar, algo que podremos hacer o bien seleccionando rectángulos sobre el plano o algo mucho más práctico: marcando por habitaciones. ¿No lo ves en la app? Si quieres acceder a estas opciones es necesario activar el Modo avanzado.

Aquí se nos abren varias opciones: la primera es la limpieza personalizada, marcando con rectángulos la zona a limpiar. La segunda es la limpieza por áreas, en la que se nos muestra una distribución teórica de las estancias de nuestra casa, pudiendo marcar aquellas que queremos limpiar.

En el primer caso, nos encontramos con que en la vida real las habitaciones no son rectángulos perfectos, por lo que si queremos marcar una habitación, será común que nos dejemos partes o que incluyamos partes de otras. En el segundo caso también hay un problema: no es posible editar el mapa, por lo que si el robot estima (como es mi caso) que el baño y mi habitación son la misma estancia, no podremos modificarlo y siempre que lo marquemos limpiará ambas.

Así, la limpieza personalizada y por áreas no es en la práctica todo lo eficiente que debería y la culpa la tiene la app, como ya sucedía en el Deebot Ozmo 930.

Una novedad incorporada al Ozmo 950 es la posibilidad de trazar y almacenar varios mapas, muy interesante si tenemos una casa de varias plantas. Tras activar esta opción en la app, tendremos que trasladar el robot y la base manualmente a cada planta, de modo que se generen los diferentes planos cuando concluya la primera limpieza.

Mantenimiento

Para limpiar el depósito y el filtro, simplemente levantaremos la tapa y tiraremos del asa para extraerlo. En el lateral se encuentra un pestillo de color rojo que tendremos que accionar para liberar la tapa, vaciando así el depósito. El filtro de alta eficiencia se encuentra en la zona de la tapa, pudiendo soltarlo mediante un sistema de pestañas y tirando ligeramente de él.

En el manual adjunto en la caja viene detallado las labores de mantenimiento y sustitución de la ECOVACS Deebot Ozmo 950, si bien también desde la app podremos conocer cómo es el deterioro de piezas como los cepillos y el filtro en base al uso que hagamos del aspirador.

En todo caso, el diseño de este robot aspirador facilita notablemente la limpieza y sustitución de los depósitos, el filtro, los cepillos y la mopa.

De acuerdo con ECOVACS estas son las frecuencias de limpieza y renovación recomendadas:

Pieza Mantenimiento Sustitución Paño de fregar Después de cada uso Tras 50 lavados Depósito para polvo/ depósito y bandeja para paño Después de cada uso Cepillo lateral Cada 2 semanas Cada 3- 6 meses Cepillo principal Cada semana Cada 6-12 meses Filtro Limpieza una vez por semana Cada 3-6 meses Rueda pivotante, sensores, parachoques, contactos de carga Limpieza cada semana -

Cómo es la aplicación

Aunque podemos accionar el robot aspirador simplemente pulsando sobre el botón que se encuentra en la parte superior, la mejor forma de aprovechar las características del Deebot Ozmo 950 es a través de la aplicación.

Cuando accedemos lo primero que visualizaremos es si el robot está en línea, algo que solo es posible si está conectada al router y tiene batería. En caso de que sea así, podremos controlar el aspirador desde el móvil (o una tablet) estemos en casa o fuera de ella. ¿Qué se puede hacer desde la aplicación?

Entre sus principales funciones se encuentran:

Limpieza general de todo el mapa con una sola pasada activando el modo "AUTO" o una limpieza más concreta eligiendo entre una o dos pasadas con " limpieza por áreas ", marcando las habitaciones en los que el Deebot Ozmo 950 ha dividido la casa o " limpieza personalizada ", marcando nosotros mismos rectángulos.

Programar del robot tanto para la limpieza en modo AUTO como por partes. También podremos marcar la opción de "No molestar" en ciertas horas.

Elegir la potencia con la que el robot aspira y activar la opción de detección automática de alfombras para que aumente la presión de succión (si es que no está al máximo).

Seleccionar la cantidad de agua empleada para el fregado entre cinco opciones.

Gestión de mapas , desde donde podremos establecer límites virtuales, borrar mapas y crear mapas de varias plantas.

Activar o desactivar el modo continuo de limpieza , de modo que en caso de quedarse sin batería, el robot aspirador retomaría la limpieza en el punto en el que se quedó.

El Deebot Ozmo 950 habla para informarnos de sus estados, algo que podemos desactivar y además elegir el idioma.

Visualizar nuestro historial de uso desde el Registro de limpieza , donde veremos el tipo de limpieza, fecha, hora, tiempo empleado y el área que se ha limpiado.

Uso de accesorios para conocer cuál es el deterioro de cepillos y filtro en función de su uso.

Compartir el uso y gestión del robot aspirador.

Configuración de la cuenta y acceso al soporte oficial.

Localizador del robot y envío a la base.

Cambiar el nombre del robot aspirador a otro elegido por nosotros.

La interfaz de la aplicación no es complicada, si bien su diseño transmite una sensación de anticuado que no resulta atractivo. Además, la forma de navegar en ella no es la más eficiente. Se echa en falta un lavado de cara para agilizar y simplificar la experiencia.

Como ya he adelantado en el apartado de limpieza, sería deseable que pudiéramos retocar nosotros mismos los mapas para poder unificar o dividir habitaciones para que se ajusten a la realidad de nuestra casa. Es una pena que un sistema de navegación tan eficaz no pueda exprimirse al máximo por culpa de este sistema de limpieza personalizada.

ECOVACS Deebot Ozmo 950, la opinión de Xataka

Llevo una semanas usando el Deebot Ozmo 950 como el único aspirador para mi casa y la sensación general es buena. Lo que más me gusta de este robot es lo rápido que concluye la limpieza. Sin ser demasiado ruidoso, se agradece que sea capaz de limpiar toda mi casa en aproximadamente media hora. Además, si despejas la zona, lo hace muy bien: el suelo se queda libre de pelos y el fregado es de lo mejor que he visto en un aspirador de este tipo. Si a esto le unimos el modo alfombras, estamos ante un robot aspirador todoterreno para diferentes tipos de suelos.

La autonomía de este robot también es destacable, si bien con una navegación tan eficaz, su batería da sobradamente para limpiar mi piso de dos habitaciones. No obstante, es una baza a tener en cuenta si tenemos una casa grande o de varias plantas: una hora y media a máxima potencia con esa navegación tan optimizada da para mucho.

Eso sí, teniendo en cuenta que el aspirador tendremos que desplazarlo nosotros de una planta a otra, en la práctica tampoco representa una gran diferencia: seguiremos teniendo que estar pendientes, si bien podremos limpiar por zonas gracias a ese modo multimapa.

Y aquí llegamos a la parte que menos me gusta: su aplicación. Una interfaz renovada más simple por un lado y sobre todo, la posibilidad de poder editar los mapas para dividir o unificar habitaciones es esencial para poder aprovechar todo lo que el Deebot Ozmo 950 puede ofrecernos.

Pero hay que valorarlo en su conjunto y contextualizarlo dentro de lo que ofrece el mercado en su rango de precios. Sí, es un robot aspirador muy atractivo por su versatilidad, potencia y autonomía, pero lastrado por su app. 599 euros es dinero suficiente para esperar una aplicación más cuidada, eficaz y en definitiva, mejor.

