TP-Link está decidido a lanzar un router Wi-Fi 8 en octubre. Solo hay un pequeño, pequeñísimo problema: el Wi-Fi 8 llegará en 2028

Pocas presentaciones necesita TP-Link para vender sus routers: es uno de los mayores fabricantes del mundo y también uno de los más conocidos. Pues bien, la marca china acaba de anunciar que su nuevo router Archer 8 se lanzará en octubre de este año con la siguiente generación de Wi-Fi, el Wi-Fi 8 (802.11bn).

Que llegue con la última tecnología está muy bien, la cuestión es que el Wi-Fi como estándar oficial todavía no existe: como mínimo estará listo a principios de 2028. TP-Link parece tener claro que quien pega primero, pega dos veces, pero adelantarse tanto tiene letra pequeña.

TP- Link vive en el futuro. En realidad, el TP-Link Archer 8 será el primero de una hornada de routers con Wi-Fi 8 que la compañía planea desplegar en los próximos meses: sistemas mesh, routers de viaje y adaptadores, todos ellos con este futuro estándar de conectividad y todos programados a lo largo del 2027, esto es, antes del despliegue oficial del Wi-Fi 8.

En pocas palabras: el Archer 8 llegará al mercado aproximadamente año y medio antes de que exista un estándar completo y certificado. La explicación que da su presidente es que "la innovación en Wi-Fi se ha medido por las velocidades teóricas máximas (...). Pero lo que realmente importa a los usuarios es la consistencia. Archer 8 está diseñado para ofrecer precisamente eso: menor latencia, mejor rendimiento ante interferencias y una conectividad más estable en entornos reales" y bueno, sí pero no.

Por qué es importante. Como es habitual conforme vemos nuevos estándares, el Wi-Fi 8 ofrecerá más velocidad. No obstante, su gran novedad es que los nodos de una red pueden coordinarse entre sí para gestionar mejor la señal, la multi-AP. En la práctica, hace que los nodos de una red mesh cooperen para reducir interferencias en la red para que haya menos cortes cuando tienes muchos dispositivos conectados (o los tiene el vecino). Las pruebas internas de la compañía muestran mejoras de hasta un 33% en rendimiento y mejor sensibilidad en las bandas de 5 y 6 GHz. Eso sí, son datos del propio fabricante en laboratorio, es decir, de la parte interesada.

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El problema es que comprar hardware basado en un estándar sin terminar es que suele acabar mal, no hay más que echar la vista atrás. Con 802.11g, los propios archivos del IEEE documentaron incompatibilidades entre routers pre-estándar de distintos fabricantes porque cada uno implementaba un borrador diferente. Con Wi-Fi 6E, varios modelos presentados en CES 2022 llegaron al mercado sin certificación de la Wi-Fi Alliance y sin haber pasado las pruebas de interoperabilidad. Con Wi-Fi 8 hay aún más margen para el desastre: si el borrador cambia antes de 2028, funciones estrella como el multi-AP podrían no ser compatibles con dispositivos de otros fabricantes.

Contexto. Estamos hablando de Wi-Fi 8 cuando el Wi-Fi 7 ni siquiera está cerca de ser lo universal y para muestra, un botón: si bien es cierto que los MacBook Pro M5 Pro son compatibles con el Wi-Fi 7, el popular MacBook Neo presentado por Apple hace apenas un par de meses llegó con Wi-Fi 6. Lo mismo con las avanzadas Apple Vision Pro con M5.

La realidad de la adopción de estándares inalámbricos es que es terriblemente lenta. Además, aunque el reclamo de ofrecer Wi-Fi 8 es atractivo, si tienes un móvil o una tablet con Wi-Fi 5 y los conectas a un router con Wi-Fi 8 no va a obrar un milagro: se van a conectar usando solo el protocolo más antiguo. Tu gozo en un pozo.

Sí, pero. Como el estándar Wi-Fi 8 no estará listo hasta 2028, es prácticamente seguro que el Archer 8 no tendrá implementadas todas las funciones del estándar final cuando esté disponible en tiendas. ¿Qué significa esto? Que quien lo compre en octubre de 2026 va a pagar por un producto incompleto que podría mejorar por software en el futuro... o no. Y aunque llegase con el estándar completo (no es el caso), costará años que haya dispositivos con los que sacarle partido.

Pero hay otro problema serio para TP-Link: Estados Unidos prohibió importar routers de fuera de sus fronteras ante un potencial uso para espionaje. Si la FCC no aprueba el producto, el Archer 8 no se vende en EEUU. En Europa no hay veto, pero con Wi-Fi 7 ya se bloqueó la mitad de la banda de 6 GHz por regulación y con Wi-Fi 8 es probable que pase lo mismo.





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