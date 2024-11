Wi-Fi 8 ya está en desarrollo. La sorpresa es que no será más rápido: la ventaja vendrá por otro lado

El estándar Wi-Fi 7, anunciado hace tres años, apenas ha hecho acto de aparición en nuestra vida cotidiana. Es probable que comience a popularizarse en 2025, pero para cuando lo haga, como sucede como siempre con los estándares Wi-Fi, estará obsoleto. ¿La razón? El estándar Wi-Fi 8 ya comienza a asomar, y lo hace con unas filosofía peculiar.

Nuevo estándar a la vista. Wi-Fi 8, la nueva versión del estándar de conexión inalámbrica, está comenzando a desarrollarse. El nombre completo del estándar del IEEE es de hecho 802.11bn Ultra High Reliability, y precisamente ese nombre es el que deja bien claro que esta evolución se centra en algo distinto esta vez. Como señalan en PCWorld, la división inalámbrica de MediaTek, llamada Filogic, ha desvelado ya algunos detalles de dicho estándar.

Tabla de características de las distintas versiones de los estándares Wi-Fi. Fuente: MediaTek.

Misma velocidad, fiabilidad por encima de todo. Como muestra la tabla, la previsión es que el ancho de banda, las bandas de frecuencia utilizadas y la tasa máxima de transmisión de datos a nivel de la capa física (PHY) no variarán respecto a Wi-Fi 7. Las cosas cambiarán en los mecanismos que aportarán mucha mayor fiabilidad a esas transmisiones cambiando la forma en la que nuestros dispositivos —el portátil, el móvil— acceden a puntos de acceso.

Coordinated Spatial Reuse (Co-SR). Los documentos de MediaTek mencionan varias técnicas para lograr esa mayor fiabilidad. La primera es Coordinated Spatial Reuse (Co-SR), que se implementó originalmente en Wi-Fi 6 como Spatial Reuse. Esta técnica es una evolución que permite que los puntos de acceso se comuniquen y coordinen la potencia de las transmisiones.

El desarrollo de Wi-Fi 8 solo acaba de comenzar: hasta finales de 2028 no se espera una especificación final. Fuente: MediaTek.

Coordinated Beamforming (Co-BF). La segunda de esas técnicas está destinada a mejorar las conexiones en casos en los que por ejemplo hay dos dispositivos que están muy cerca el uno del otro. Con este nuevo sistema los puntos de acceso pueden coordinarse entre ellos para saber qué dispositivo quiere señal y cuál no, y alinear esas transmisiones para que si un dispositivo no se está comunicando datos no "moleste".

Dynamic Sub-Channel Operation. Con esta última técnica un futuro router Wi-Fi 8 podrá detectar si un dispositivo puede soportar aún mayores velocidades gracias por ejemplo a un mayor número o capacidad de antenas para ofrecerle esa posibilidad.

China como impulsora de esa característica. Tanto la Wi-Fi Alliance como MediaTek revelan que la gran defensora de este cambio de filosofía es China. El país cuenta con 650 millones de usuarios de conexiones de banda ancha, y más de una cuarta parte de ellos tienen conexiones de 1 Gbps. La velocidad media de conexión es de 487,6 Mbps, pero las conexiones inalámbricas actuales no estan del todo capacitadas para garantizar buenas fiabilidades y velocidades en ese escenario.

Hasta 2028, nada. El desarrollo de los estándares Wi-Fi suele llevar unos seis años, y esta no será la excepción. Se espera que la especificación final de Wi-Fi 8 llegue en septiembre de 2028, y eso hace que hasta 2029 (y probablemente aún más) no empiece a popularizarse. Para entonces es probable que Wi-Fi 7 esté muchísimo más extendido que ahora... y puede que también se comience a hablar ya de un hipotético Wi-Fi 9. Así funciona la tecnología.

Imagen | Dreamlike Street

En Xataka | Regla de los 30 centímetros del router: qué es y cómo te ayuda a mejorar la señal WiFi de tu casa