El cáncer de colon ya no es cosa de mayores: los casos en jóvenes se disparan y la ciencia apunta a nuestro estilo de vida

Cuando pensamos en pacientes con cáncer de colon, automáticamente nuestra mente se puede ir a una persona de mediana edad con diferentes factores de riesgo a sus espaldas. Sin embargo, la epidemiología está documentando un giro radical en las estadísticas, puesto que cada vez más jóvenes están siendo diagnosticados con este tipo de cáncer, lo que hace reflexionar para buscar el 'por qué'.

Los expertos. Winette van der Graaf, catedrática de Oncología Médica en el Instituto Holandés del Cáncer (NKI) apunta a esta nueva realidad y afirma que "nunca habría imaginado estar viendo pacientes con cáncer colorrectal a los 19 años" como recoge El País. Con esta frase le pone voz a una tendencia global que los estudios epidemiológicos no paran de confirmar, ya que el cáncer ha dejado de ser una enfermedad casi exclusiva de la vejez, y la incidencia está creciendo a un ritmo cuatro veces más rápido en jóvenes que en mayores.

Una explosión. Los datos respaldan la preocupación médica a través de múltiples macroestudios internacionales, como por ejemplo el publicado en 2024 en The Lancet. Aquí se analizó 50 países y demostró que el cáncer colorrectal de aparición temprana (entre 25 y 49 años) está aumentando en 27 de ellos. Pero el dato más revelador está en 20 de esos 27 territorios, donde el aumento de casos es exclusivo de los jóvenes o avanza a mucha más velocidad que en la población adulta.

El ritmo más acelerado se lo llevan países como Nueva Zelanda o Chile, creciendo a un 4,0% anual, y Puerto Rico con un 3,8%. Además, en 14 países, entre los que se incluyen España, Estados Unidos y Reino Unido, los casos suben en los jóvenes mientras se mantienen estables en los mayores de 50 años.

Entre los más jóvenes. Aquí las cifras asustan, puesto que, según los datos del CDC, los datos de cáncer colorrectal entre los adolescentes se triplicaron entre 1999 y 2020. Si entramos en detalle, en el grupo de 20 a 24 años crecieron un 185%, mientras que en la franja de 10 a 14 años el crecimiento fue de un 500% al pasar la incidencia de 0,1 a 0,6 casos por cada 100.000 niños.

El caso español. Aquí, un estudio basado en datos reales del Hospital Virgen de la Victoria publicado en JCO Global Oncology en 2024 analizó a más de 24,500 pacientes y encontraron que el 22,2% presentaba cáncer de aparición temprana al estar presente antes de los 50 años. Y podemos ir más allá, al hacer una lista con los tipos de cánceres que más han aumentado en nuestro territorio:

Sarcoma: aumentó un 43,4% en jóvenes frente a un 28,6% en mayores.

Riñón: subió un 27,8% en jóvenes frente a un 20,1% en mayores.

Testículo: creció un 16,3% en jóvenes, mientras que su incidencia bajó un 13,1% en mayores.

¿Por qué? Aquí los expertos apuntan a una combinación de factores muy diversos que tratan de darle una explicación, aunque ninguno de ellos es definitivo. Uno de estos es la dieta inadecuada con un aumento en el consumo de carne roja y dietas deficitarias en calcio que se complementa con una tendencia al sedentarismo.

Pero además, el uso excesivo de antibióticos podría estar alterando de forma severa nuestra microbiota intestinal, sumado al impacto de infecciones bacterianas durante la infancia. E incluso se va más allá al barajar el papel que tiene la exposición que tenemos desde pequeños a elementos químicos como pesticidas o la contaminación en general para darle una explicación.

Imágenes | brgfx en Magnific Julia Koblitz

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