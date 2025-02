Playstation me ha dejado un mensaje claro: si la industria quiere sobrevivir debe apostar por las nuevas IPs

No hay quien nos entienda a los aficionados: antes del State of Play con el que Playstation arrancó los anuncios de 2025, el rumor más consistente sobre lo que veríamos era que tendríamos las primeras imágenes de un hipotético remake/remaster de 'God of War', un proyecto largamente esperado porque es imposible acceder a los juegos clásicos de la franquicia en las plataformas actuales. O quizás algo de 'Resident Evil 9'. Resumiendo, nadie hablaba de "ojalá anuncien ese juego del que nadie ha oído hablar y que me va a cambiar la vida". El público quiere franquicias, secuelas, remakes. Fritanga.

Va con el ticket de admisión. Nos guste más o menos, esta industria está construída sobre la reformulación. Tiene todo el sentido, dadas sus características, fundamentadas en la evolución de la tecnología: cada equis años vivimos un cambio generacional en el hardware que nos permite no solo disfrutar de nuevos juegos, sino de recuperar los antiguos vestidos con nuevos ropajes. Los remakes y reboots están a la orden del día: ¿qué es Playstation 5 sino un reboot de Playstation 4 con mejoras? ¿Por qué no íbamos a vivir eso mismo con los juegos?

La muerte de las series medias. Ya hablamos de los juegos de presupuesto mediano a colación de 'Space Marine 2', un juego que transpira completamente el espíritu de aquellos lanzamientos que siempre han estado en la industria y se paralizaron en torno a la generación de PS4 cuando los presupuestos empezaron a dispararse. Desde ese momento, los juegos se dividieron en AAA (o como mucho, AA fuerte) o en productos desarrollados desde la independencia. Sigue habiendo variedad de presupuestos, claro, pero un pinchazo en ventas puede defenestrar a un estudio sin demasiado esfuerzo, así que hay que optar por minimizar riesgos y acudir al siempre seguro denominador común.

La cultura de la franquicia. No es solo en los videojuegos donde lo estamos viendo. En tiempos en los que la cultura se "consume" y los videojuegos, las películas y las series son "contenido", no es extraño que lleguemos a escenarios tan desoladores como el de la taquilla de 2024, donde las diez películas de mayor éxito eran secuelas o remakes. Algo así sucede con los videojuegos: la gente no quiere nuevas ideas, porque por ochenta euros prefiere un título del que sabe qué esperar y que tenga pocas sorpresas, sí, pero unas cuantas satisfacciones garantizadas.

Un State of Play de refritos. El primer State of Play de Playstation para 2025 estuvo, cómo no, lleno de secuelas, remakes y reboots: DLCs de 'Stellar Blade' y 'Lies of P', remake de 'Days Gone', 'Metal Gear Solid Delta: Snake Eater', nuevos 'Onimusha', 'Monster Hunter', 'Five Days at Freeddy' y 'Borderlands', entre muchos otros. Y sí, por aquí lanzamos vivas a un nuevo 'Shinobi', pero estaremos de acuerdo en que no podemos hablar de que sea una franquicia sobreexplotada, además de que un brawler 2D es un producto completamente de nicho, y la marca 'Shinobi' es una excusa. No se puede decir lo mismo de un nuevo 'Sonic Racing'.

Lo mejor, lo desconocido. Como digo, es perfectamente comprensible que Playstation se vuelque a anunciar este tipo de productos, e incluso que el público se decepcione cuando no se anuncia un remake de un juego de hace tres generaciones. Pero lo que a mí me resulta indiscutible es que la chicha del evento estuvo en los juegos que presentaban nuevas IPs: el roguelite personalísimo de 'Saros', el explosivo blockbuster futurista 'Mindseye', la demente mezcla de 'DOOM' y 'Cyberpunk 2077' 'Metal Eden', el alucinante diseño de grotesquerías gigantes en 'Tides of Annihilation', la exquisitez visual de 'Dreams of Another', el cuquismo stop motion de 'The Midnight Walk', el aún enigmático apocalipsis de 'Hell is Us'...

De todo para todos. Por supuesto, entre estos lanzamientos luego habrá juegos buenos, malos y regulares, pero sin discusión, todas las imágenes que me hicieron pensar "habrá que probarlo" pertenecían a nuevas IPs. El atrevimiento, la innovación y el empuje estaban ahí, demostrando que no es que la industria viva sumida en una crisis de ideas, sino que los propios vicios de la misma son los que ponen los palos en las ruedas para que no salgan juegos rebosantes de originalidad e innovación. Ahí está el futuro al que tenemos que apuntar.

