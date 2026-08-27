Cinco packs de Switch 2 que están disponibles en la Nintendo Store antes de que la consola suba de precio

Nintendo subirá el precio oficial de la Switch 2 el próximo 1 de septiembre, por lo que es un buen momento de dar el salto a la generación actual en el caso de que quisieses hacerlo más pronto que tarde. Si es el caso, en este artículo vamos a hacer un barrido de los mejores packs que tiene Nintendo en su tienda oficial, con la propia consola junto con algún accesorio o videojuego.

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Pack switch 2 Pro Controller

Si tienes una gran lista de videojuegos pendientes de la primera generación, Nintendo tiene en su tienda oficial el pack switch 2 Pro Controller, que incluye tanto la consola como el Switch 2 Pro Controller, el mando que lanzó para esta generación actual. Se trata de un buen pack si aún no tienes un mando o si quieres comprarlo junto con la consola.

Nintendo Switch 2 + Switch 2 Pro Controller Hoy en Nintendo Store — 559,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pack Leyendas Pokémon

En cambio, si ya tienes un mando o simplemente quieres jugar con los Joy-Con 2, acoplados o desacoplados, en la tienda oficial de Nintendo podemos encontrar el pack Leyendas Pokémon, que incluye tanto la consola como el videojuego 'Leyendas Pokémon ZA' en su edición para la Switch 2.

También hay otro pack llamado pack de Entrenador, que incluye todo lo que hemos comentado junto con una taza, una gorra y un paraguas.

Nintendo Switch 2 + Leyendas Pokémon Z-A Hoy en Nintendo Store — 509,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pack tarjeta microSD Express

En cambio, si vas a consumir muchos videojuegos en formato digital, pese a que la generación actual viene con bastante más almacenamiento, es posible que eches en falta una tarjeta microSD. Este pack tarjeta micoSD Express es ideal por este mismo motivo, ya que incluye una tarjeta de la marca Samsung con capacidad de 256 GB, permitiendo así que tengamos el doble de almacenamiento (256 GB de la consola y 256 GB de la tarjeta).

Nintendo Switch 2 + Samsung microSD Express (256 GB) Hoy en Nintendo Store — 529,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pack Pokopia

Nintendo también tiene en su tienda un pack que incluye uno de los mejores videojuegos que han llegado para esta generación. Hablamos del pack Pokopia, que incluye la consola y el videojuego 'Pokémon Pokopia'. Además, se trata del pack oficial, por lo que la caja de la consola está totalmente personalizada con el título de la saga Pokémon.

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Pack Bananza

Por último, Nintendo también tiene en su tienda oficial un pack con otro de los mejores videojuegos que han llegado hasta el momento. Hablamos del pack Bananza, que incluye el videojuego 'Donkey Kong Bananza', un título plataformero que destaca sobre todo por lo mucho que puedes destruir el escenario. Eso sí, en este caso el videojuego es en formato digital.

Nintendo Switch 2 + Donkey Kong Bananza (digital) Hoy en Nintendo Store — 539,98 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Nintendo

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