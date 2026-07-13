Mejores routers 2026: cuál comprar y 7 modelos recomendados desde menos de 50 euros

Tener una buena conexión en casa es algo indispensable hoy en día. Ordenadores, televisores, móviles, consolas e incluso frigoríficos están continuamente conectados a nuestra red. Por esa razón es importante que nuestra conexión Wi-Fi sea lo más estable posible. Para ello no solo hace falta tener una buena tarifa de internet contratada, sino también contar con un buen router. Aunque mucha gente considera que con el que les ofrece la compañía es más que suficiente, nuestra recomendación es apostar por un modelo profesional como el TP-Link Archer BE550.

TP-Link es uno de los mejores fabricantes de routers del mundo, y acostumbra a ofrecer dispositivos de lo más intuitivos. Este modelo no solo destaca por eso. Se trata de un router con Wi-Fi 7, que es el estándar actual de la industria. También es un modelo triple banda (2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz), lo que permite alcanzar velocidades combinadas de hasta 9.214 Mbps.

Este router viene equipado con cinco puertos de 2.5 Gbps, algo perfecto para PCs Gaming o para consolas. Es el dispositivo perfecto si vamos a tener muchos dispositivos conectados, gracias a la tecnología MLO (Multi-Link Operation), ya que permite conectarse a múltiples bandas a la misma vez. Además, también es compatible con EasyMesh, por lo que podemos conectar extensores adicionales si lo necesitamos.

Los destacados

Modelos Perfecto para Ti Lo Mejor Lo Peor Precio desde TP-Link Archer BE550 Si buscas un router con Wi-Fi 7 con triple banda, puertos ultrarrápidos y una buena relación calidad-precio. Soporte para la banda de 6 GHz y MLO. El diseño vertical no encajará en todos los salones. 199,99 euros AVM FRITZ!Box 5690 Pro Si buscas el router más avanzado. Conexión tribanda con hasta 18,5 Gbps y base para domótica. Su precio lo convierte en una opción para usuarios muy concretos. 299,99 euros Cudy Router Wi-Fi 7 BE11000 Si buscas un router con Wi-Fi 7 de triple banda a un precio económico. Su relación calidad-precio. La interfaz no está tan pulida como las de otras marcas. 109,90 euros Mercusys Halo H3600BE (2-Pack) Si buscas una conexión Mesh, pensando en casas de gran tamaño. Cubre hasta 460m² y más de 150 dispositivos. Su interfaz es muy básica. 149,99 euros TP-Link Deco BE3600 Si buscas un sistema Mesh con Wi-Fi 7 económico. Ofrece una conexión muy estable gracias a la IA Al ser tan solo una unidad, no está pensado para casas grandes. 99,99 euros TP-Link Archer BE220 Si buscas un router con Wi-Fi 7 muy barato, y no te importa sacrificar algunas de sus características. Es una opción Wi-Fi 7 muy económica. Solo cuenta con conexión de doble banda. 68,99 euros Tenda AX5700 Si buscas un modelo de triple banda a un precio imbatible. Conexión de triple banda, cobertura mesh y una interfaz cuidada. Es un modelo Wi-Fi 6E. 48,39€

Por qué destacan

Antes de lanzarte a comprar un router, es importante tener en cuenta varios factores que no solo tienen que ver con las características del dispositivo en sí. El tamaño de tu casa o su distribución, la tecnología empleada y los puertos físicos son tan solo algunos de los elementos que debemos valorar antes de comprar cualquier router. De todos ellos, los más importantes son los siguientes.

Tipo de Wi-Fi. Lo primero que debemos saber antes de escoger un router es qué tipo de Wi-Fi ofrece. Durante mucho tiempo, el Wi-Fi 6 (802.11ax) ha sido el estándar que predominaba en los routers. Sin embargo, este fue sustituido primero por el Wi-Fi 6E y más recientemente por el Wi-Fi 7.

Este nuevo estándar de transmisión inalámbrica no solo busca mejorar la velocidad, sino transformar por completo la estabilidad de las conexiones domésticas, la eficiencia energética y la gestión del tráfico en entornos saturados de dispositivos. Al mantener la retrocompatibilidad, cualquier equipo antiguo puede conectarse a estas redes sin problemas, aunque para exprimir el verdadero potencial de sus tecnologías es indispensable que tanto el emisor como el receptor soporten la nueva certificación.

Sin profundizar en todas las novedades que llegan con Wi-Fi 7, estas son algunas de las ventajas que ofrece con respecto a la anterior generación:

Velocidad : La velocidad máxima crece considerablemente hasta alcanzar los 46 Gbps, frente a los 9,6 Gbps que alcanzaba el estándar anterior. Esto permite que podamos exprimir al máximo las conexiones de fibra óptica de varios gigabits directamente sin cables.

: La velocidad máxima crece considerablemente hasta alcanzar los 46 Gbps, frente a los 9,6 Gbps que alcanzaba el estándar anterior. Esto permite que podamos exprimir al máximo las conexiones de fibra óptica de varios gigabits directamente sin cables. Operación simultánea multienlace (MLO): A diferencia de los sistemas tradicionales que obligan a elegir una única frecuencia de trabajo, la tecnología actual permite que los dispositivos se conecten a las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz de manera simultánea. Esto se traduce en una latencia ultrabaja y en una estabilidad total ante interferencias.

A diferencia de los sistemas tradicionales que obligan a elegir una única frecuencia de trabajo, la tecnología actual permite que los dispositivos se conecten a las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz de manera simultánea. Esto se traduce en una latencia ultrabaja y en una estabilidad total ante interferencias. Canales el doble de anchos: La llegada de la banda de 6 GHz permite abrir autopistas de transmisión de hasta 320 MHz, duplicando el ancho máximo de las generaciones anteriores para evitar cualquier tipo de cuello de botella.

La llegada de la banda de 6 GHz permite abrir autopistas de transmisión de hasta 320 MHz, duplicando el ancho máximo de las generaciones anteriores para evitar cualquier tipo de cuello de botella. Modulación avanzada 4096-QAM: Al incrementar la densidad de la señal, cada transmisión es capaz de empaquetar un 20% más de información en el mismo espacio de tiempo que los estándares previos.

Al incrementar la densidad de la señal, cada transmisión es capaz de empaquetar un 20% más de información en el mismo espacio de tiempo que los estándares previos. Eficiencia contra la saturación: La evolución de sistemas como OFDMA (ahora con Multi-RU) y la tecnología de perforación de preámbulo (Preamble Puncturing) permiten evitar frecuencias colapsadas por las redes de los vecinos o interferencias, optimizando el uso de los canales disponibles.

La evolución de sistemas como OFDMA (ahora con Multi-RU) y la tecnología de perforación de preámbulo (Preamble Puncturing) permiten evitar frecuencias colapsadas por las redes de los vecinos o interferencias, optimizando el uso de los canales disponibles. Sostenibilidad y consumo: Las mejoras en la gestión de reposo de los dispositivos conectados reducen de manera drástica el impacto en la batería de los terminales móviles y aparatos IoT, manteniéndolos en modo de bajo consumo hasta el momento exacto en que deben recibir datos.

A modo de esquema comparativo, así queda configurado el panorama actual entre el estándar equilibrado de los últimos años (Wi-Fi 6) y la nueva vanguardia tecnológica (Wi-Fi 7):

WI-FI 6E Wi-fi 7 Ancho de banda del canal 20, 40, 80, 80+80 y 160 MHz 20, 40, 80, 160, 240 y 320 MHz TAMAÑOS DEL FTT 256, 512, 1024, 2048 256, 512, 1024, 2048, 4096 Modulación más alta 1024-QAM 4096-QAM Velocidad de datos 600 Mbps por stream (80 MHz) Máx. 10800 Mbps Hasta 2880 Mbps por stream (320 MHz) Máx. 46000 Mbps mlo No disponible (conecta a una sola banda a la vez) Disponible: Conexión simultánea a múltiples bandas (2.4, 5 y 6 GHz) ofdma Disponible para menor latencia estándar Disponible optimizado: incluye Multi-RU para saltar interferencias mu-mimo Simultánea de subida y bajada: hasta 8x8 flujos Simultánea de subida y bajada: se duplica hasta 16x16 flujos preamble puncturing Muy limitado o ausente Totalmente disponible: permite "perforar" canales con interferencias Target Wake Time Disponible para ahorro energético básico Disponible optimizado: incluye mejoras específicas para IoT avanzado

Conexiones y puertos. Muchos de nosotros no queremos depender solamente de la conectividad Wi-Fi, especialmente si queremos consumir contenido multimedia en alta calidad (4K) o si somos amantes de los videojuegos. En estos casos, es fundamental que el router nos ofrezca las suficientes conexiones físicas para conectar nuestros dispositivos por cable.

Lo normal es que los routers ofrezcan cuatro puertos disponibles para conectar dispositivos. Es indispensable que estos sean Gigabit Ethernet, ya que permiten alcanzar una velocidad de 1.000 Mbps. Además, también hay modelos que ofrecen puertos USB e incluso slots para tarjetas SD. Estos están pensados para conectar dispositivos externos de almacenamiento para poder acceder a nuestras fotos, películas o documentos desde cualquier dispositivo conectado al Wi-Fi de casa.

MU-MIMO y OFDMA. Estas dos tecnologías están orientadas a solventar los problemas de saturación cuando hay muchos dispositivos conectados a la vez. El MU-MIMO permite que el router se comunique con varios dispositivos de manera simultánea, al contrario que ocurría con SU-MIMO, que creaba una cola para conectarse a cada dispositivo individualmente. En cambio, el OFDMA lo que hace es subdividir un solo canal en subcanales más pequeños, permitiendo que, en un solo envío, el router pueda meter datos destinados a diferentes dispositivos. Esto es fundamental para los jugadores, ya que este tipo de tecnología permite reducir la latencia en los videojuegos.

Router vs Mesh. Un router normal emite su señal desde un único punto, mientras que un sistema Mesh (o de malla) cuenta con un router principal y varios nodos que se conectan a él, creando una red sin cortes ni pérdidas de velocidad. En el caso de tener una casa pequeña o mediana, con un router normal debería ser más que suficiente. Sin embargo, si tenemos una casa grande o de varias plantas, lo más recomendable es apostar por un sistema Mesh. También es una opción imprescindible en el caso de querer utilizar dispositivos por cable en habitaciones diferentes a donde tengamos colocado el router, ya que en muchas ocasiones sus nodos cuentan con una salida LAN para conectarnos por cable.

Otras opciones a considerar

AVM FRITZ!Box 5690 Pro. El modelo perfecto si el presupuesto no es un problema.

Este router cuenta con conexión tribanda Wi-Fi 7, alcanzando una velocidad total de 18,5 Gbps combinados. Además, también integra una base para teléfonos y dispositivos de domótica, por lo que es ideal si buscamos un "hogar inteligente".

Finalmente, sus puertos LAN Gigabit ofrecen una velocidad de hasta 2,5 Gbps, y también cuenta con un puerto USB-A para poder conectar nuestros discos duros a modo de servidor interno.

AVM FRITZ!Box 5690 Pro International - Router, WiFi 7, TriBanda con hasta 18,5 Gbps, Mesh, WAN 2,5Gb, 4 x LAN Gigabit, 1 x USB 3.1, Base DECT, Servidor Multimedia, Interfaz en Español Hoy en Amazon — 299,99 € PcComponentes — 499,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cudy Router Wi-Fi 7 BE11000. La opción económica para tener Wi-Fi 7.

El modelo de Cudy es perfecto para el que busque tener un router con la última tecnología, pero sin la necesidad de gastarse el precio que pueden llegar a costar los modelos más punteros.

Es un dispositivo tribanda con Wi-Fi 7, y ofrece seis transmisiones de 10 Gbps y cuatro puertos de 2,5 Gbps. Además, cuenta con 6 antenas para tratar de ofrecer una conexión estable incluso en casas de mayor tamaño.

Cudy Router Wi-Fi 7 BE11000 de Triple Banda, 6 transmisiones de 10 Gbps, 4 Puertos de 2.5 G, hasta 11000 Mbps, Servidor y Cliente VPN, aplicación Cudy y Malla, 6 Antenas de Alta Ganancia, WR11000 Hoy en Amazon — 109,90 € PcComponentes — 117,38 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Mercusys Halo H3600BE (2-Pack). En el caso de que busquemos montar un sistema Mesh de gran calidad.

Mercusys es la segunda marca de TP-Link, por lo que este modelo garantiza la misma calidad que cualquier router de dicha marca. Es la opción perfecta en el caso de tener un piso muy largo o una casa de varias plantas, ya que es capaz de cubrir hasta 460 m² y gestionar más de 150 dispositivos.

Es un dispositivo Wi-Fi 7, aunque en esta ocasión con soporte dual banda de hasta 3,6 Gbps. Además, cuenta con tres puertos Gigabit por unidad, para así conectar nuestros dispositivos como si estuvieran directamente conectados al router principal.

Mercusys Halo H3600BE (2-Pack) – Sistema Mesh WiFi 7 Dual Banda de 3,6 Gbps, Cobertura hasta 460 m², más de 150 Dispositivos, 3 Puertos Gigabit por Unidad Hoy en Amazon — 149,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TP-Link Deco BE3600 (1-Pack). La mejor opción para extender tu conexión ayudado por la IA.

Al igual que en el caso anterior, se trata de un sistema Mesh, aunque en esta ocasión formado tan solo por un dispositivo. No es capaz de cubrir la distancia del anterior modelo, pero es una opción ideal para el que busque tener su red configurada gracias a la inteligencia artificial. Además, siempre existe la posibilidad de comprar otro nodo y disfrutar de las ventajas que esto ofrece.

TP-Link Deco BE3600 (1-Pack) – WiFi 7 Mesh de Doble Banda hasta 6.6 Gbps, 2 × Puerto 1G, Ideal para casa Grande, Streaming 8K, Juegos y Red Estable con AI Mesh Hoy en Amazon — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

TP-Link Archer BE220. La gama de entrada a Wi-Fi 7.

Es un dispositivo bastante económico, y una opción perfecta para el que busque dar el salto a un router con Wi-Fi 7 a cambio de poco dinero. No obstante, esto implica hacer concesiones, como por ejemplo la conexión tribanda. En este caso tenemos un dispositivo de doble banda que incluye dos puertos WAN/LAN de 2,5 Gbps.

Lo bueno es que es un dispositivo que incluye tecnologías como MLO y MU-MIMO, por lo que mejora a otras opciones económicas.

TP-Link Archer BE220 – Router Wi-Fi 7 BE3600 Dual Banda (hasta 3,6 Gbps), 5 Puertos Gigabit, 4 Antenas externas, Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, EasyMesh, HomeShield, Ideal hogar y Gaming Hoy en Amazon — 68,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Tenda AX5700. La opción con Wi-Fi 6E a un precio competitivo.

Dentro de la cantidad de opciones que ofrece el catálogo de routers con Wi-Fi 6E, este modelo de Tenda es uno de los más equilibrados que vas a encontrar dada su relación calidad-precio.

Cuenta con conexión tribanda con velocidades de hasta 5.665 Mbps. Incluye un total de 5 antenas con las que ofrece una buena cobertura. Además, es compatible con la tecnología WiFi+, y ofrece una de las interfaces más optimizadas para usuarios nóveles.

Tenda Router WiFi 6E de Tri-Band AX5700 Gigabit (6GHz, 5GHz: 2402 Mbps, 2.4GHz: 861 Mbps) 5 Antennas 6dBi, CPU 1.7 GHz, VPN Router Wi-Fi+ Mesh para AR/VR/Steam 4K/8K - RX27 Pro Hoy en AliExpress — 48,39 € Amazon — 111,06 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Configuraciones y extras

Más allá de las características que hemos mencionado más arriba, hay otros aspectos que también pueden influir en nuestra decisión. Quizás no son factores tan relevantes, pero igualmente pueden acabar afectando a la experiencia que tengamos con nuestra conexión.

Conectarlo al router de la operadora. Por regla general, no podemos prescindir del router que nuestra operadora nos instale. Esto se debe a que incluye el terminal de nodo óptico (ONT) integrado, por lo que necesitaríamos una ONT de terceros compatible con la centralita de la operadora. Además, esta debería facilitarnos las claves GPUN y SIP, algo que no siempre ocurre. Por esa razón, lo más recomendado es conectar el router que adquiramos al de la operadora.

La mejor opción es configurar el nuevo router en modo puente (Bridge) conectado al de la operadora. De este modo, será el nuevo router el que se encargue de gestionar todo lo relacionado con el Wi-Fi, mejorando considerablemente tanto la velocidad como la estabilidad.

Software e interfaz de usuario. A pesar de no ser algo determinante, este aspecto también puede mejorar considerablemente la experiencia, especialmente para usuarios con menos conocimientos en la materia. Optar por un modelo con una interfaz sencilla y amigable puede solucionarnos la vida, ya que permitirá completar la configuración de forma intuitiva.

En cambio, para los usuarios más exigentes y expertos, lo mejor es que la interfaz no solo tenga un buen diseño, sino que sea capaz de ofrecer funciones de software adicionales, para así tener un mayor control de todo lo que ocurre en su red.

Preguntas frecuentes

¿Tengo que cambiar el router que me da mi compañía de internet?

No es obligatorio, pero sí muy recomendable si buscas mejor rendimiento. El router de la operadora suele ser básico y se satura fácilmente cuando conectas muchos dispositivos. Comprar uno propio mejora el alcance del Wi-Fi, la velocidad real, la seguridad y la estabilidad, especialmente si juegas online, teletrabajas o tienes domótica en casa.

Si compro un router nuevo, ¿tengo que quitar el de mi compañía?

Por lo general, no puedes quitarlo del todo. La mayoría de los routers de las compañías llevan el módem de fibra (ONT) integrado. Lo que se hace es conectar el router nuevo al de la compañía mediante un cable y configurar el de la operadora en "Modo Puente" (Bridge) o apagarle el Wi-Fi. Así, el router de tu compañía solo recibe la señal y tu nuevo router se encarga de gestionar todo el tráfico de la casa.

¿Qué diferencia hay entre un router normal y un sistema Wi-Fi Mesh (Malla)?

Router normal: Es un único aparato que emite la señal desde un punto. Si tu casa es grande o tiene paredes gruesas, la señal llegará débil a las habitaciones lejanas.

Es un único aparato que emite la señal desde un punto. Si tu casa es grande o tiene paredes gruesas, la señal llegará débil a las habitaciones lejanas. Sistema Mesh: Son dos o más dispositivos (nodos) que se reparten por la casa y se comunican entre sí creando una única red Wi-Fi. Tu móvil se conectará automáticamente al nodo más cercano sin cortes mientras caminas por la casa. Es la mejor opción para viviendas de varias plantas o pasillos largos.

¿Cuántas antenas debe tener un buen router? ¿Importa que sean internas?

El número de antenas importa (más antenas suelen significar más flujos de datos simultáneos gracias al MU-MIMO), pero que sean internas o externas no afecta a la potencia. Los routers con antenas internas actuales utilizan tecnologías de direccionamiento inteligente (Beamforming) que envían la señal directamente hacia tus dispositivos con la misma o mejor eficacia que las antenas externas de toda la vida.

Qué significan las siglas AX, BE o AC en el nombre de un router?

Es la nomenclatura técnica para saber qué generación de Wi-Fi utiliza el router:

AC: Wi-Fi 5 (Ya obsoleto, evita comprarlo).

Wi-Fi 5 (Ya obsoleto, evita comprarlo). AX: Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E (No es el más actual, pero ofrece una gran relación calidad-precio).

Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E (No es el más actual, pero ofrece una gran relación calidad-precio). BE: Wi-Fi 7 (La última tecnología, ideal para el futuro y conexiones de más de 1 Gbps).

Recomendación final

En el caso de que busques hacerte con un buen router, nuestra recomendación es que apuestes por el TP-Link Archer BE550. Ofrece un equilibrio fantástico entre rendimiento y precio, y te asegurarás de tener un dispositivo que dure muchos años.

Al ser un router con Wi-Fi 7 y triple banda contaremos con una velocidad extraordinaria, muy por encima de lo que podíamos ver hasta la fecha con la tecnología Wi-Fi 6 o Wi-Fi 6E. Además, incorpora puertos de 2,5 Gbps, así como compatibilidad con tecnologías como MLO.

Pero lo mejor de todo es que toda esta hoja de características queda simplificada a ojos del usuario gracias a una aplicación superpulida, con una navegación intuitiva para cualquier tipo de usuario.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.

Imágenes | TP-Link, Asus, Mercusys, Cudy, FRITZ!, Tenda, Misha Feshchak en Unsplash

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