Cómo ver La Odisea con la mejor calidad posible en España: qué cines cumplen con los requisitos pensados por Christopher Nolan

Vamos a decirte cuál es la mejor manera de ver La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan. Se trata de su particular adaptación del poema de Homero, que con la filmografía del director y su espectacular reparto ya se ha convertido antes de su estreno en uno de los eventos cinematográficos del año.

Nolan es conocido por tener unos gustos muy particulares a la hora de grabar sus films, y 'La Odisea' no ha sido una excepción. Por lo tanto, si quieres experimentar su película tal cual él la ha concebido, vas a necesitar buscar cines con unas características particulares. Y esto es de lo que te vamos a hablar.

Ver La Odisea tal cual fue ideada por Nolan

Para poder ver La Odisea tal cual ha sido ideada por su director, necesitaremos un cine con unas tecnologías y características concretas. El cine debería ser IMAX y en 70mm, ya que es así como ha sido rodada la película.

Pero ahora viene la mala noticia, porque ningún cine de España cumple con estas dos características a la vez. Tenemos cines que permiten ver películas en IMAX y otros que soportan los 70mm, pero ninguna sala de nuestro país combina ambas cosas.

Mejores cines para ver La Odisea en España

Teniendo en cuenta lo que te acabamos de decir, tienes dos opciones: ir a cines IMAX o cines que soporten 70mm con una relación de aspecto 2.20:1. Estos son los cines que soportan cada una de estas características.

Cines IMAX en España:

Cines Palafox, en Zaragoza

Kinépolis Valencia, en Paterna, Valencia

Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid

Cinesa Parquesur, en Leganés, Madrid

Cinesa Heron City, en Las Rozas, Madrid

Cinesa Diagonal Mar, en Barcelona

Cinesa Festival Park, en Mallorca

Cines 70mm en España:

Cines Aragonia, en Zaragoza

Cines Palafox, en Zaragoza

mk2 Cine Paz, en Madrid

Phenomena Experience, en Barcelona

Si tienes alguno de estos cines cerca, podrás ver La Odisea de la mejor manera posible en España, aunque sin llegar a experimentar la película tal cuál ha sido concebida por su director.

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