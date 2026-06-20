El formato IMAX de 'La Odisea' de Nolan es un experimento ambicioso. Tanto, que en la mayoría de cines se verá la película mutilada

La web oficial de 'La Odisea' de Christopher Nolan tiene una función muy poco común: en la sección Explore Formats, un selector permite ver el mismo tráiler en seis formatos distintos, desde el cuadrado casi perfecto del IMAX 70mm hasta el ancho panorámico de los 35mm convencionales. Es una decisión de promoción que refuerza la idea de que a Nolan le preocupa de forma extraordinaria la imagen y el formato de su película. Pero... ¿y si lo que transmite este gadget es justo lo contrario?

Los formatos. Lo que cambia entre uno y otro formato es la proporción de la imagen, la forma del plano. En IMAX 70mm, el formato en el que fue rodada originariamente la película, un persona está en el centro de la pantalla, con "aire" o una parte de la imagen sin información vital, arriba y abajo; en el formato de 35mm que verá la mayoría del público en cines convencionales, ese mismo plano aparece recortado por arriba y por abajo, eliminando esa información superflua. Solo hay que comparar el trailer en la web de la película con las herramientas que se nos brindan: la historia es la misma pero la imagen es, literalmente, de dos películas distintas.

Aspect Rancio Facts. Conviene aclarar un poco qué es eso del aspect ratio, la relación entre ancho y alto de la imagen. Básicamente, determina qué ve el espectador y qué deja fuera del encuadre el director. Es, básicamente, la decisión compositiva mínima del cine. Y las diferencias de encuadre pueden ser muy notorias: en la versión panorámica de 2.39:1, una parte considerable de la imagen queda recortada respecto al IMAX 70mm en 1.43:1. Solo unos pocos cines en el mundo pueden proyectar la película en IMAX 70mm, así que muchas salas IMAX presentan las películas en 1.90:1, que es el segundo formato mayor, mucho más cerca del scope tradicional. El tercero en tamaño es el 70mm estándar a 2.20:1, que no es muy diferente en altura al 35mm panorámico de 2.39:1 de toda la vida.

Dicho de otra manera: el IMAX 70mm en 1.43:1 muestra hasta un 40% más de imagen que las pantallas estándar. Traducido al plano: lo que se recorta en la distribución convencional no son los laterales (el ancho se preserva) sino la parte superior e inferior del encuadre. El 70mm horizontal corre a través del proyector en lugar de verticalmente, creando ese tamaño de fotograma monstruoso Pero no es solo una cuestión de ver más o menos, sino de qué se ve y qué no. O por plantearlo de otra forma: si Nolan asume que no vamos a ver un 40% en pantalla panorámica... ¿ha includo en IMAX un 40% de imagen superflua? Y esto afecta a la planificación, claro: ¿de un primerísimo primer plano de un rostro en IMAX veremos en cines convencionales solo la cara del actor, sin escenario alrededor?

Elitismo cinéfilo. El 17 de julio de 2026, cuando 'La Odisea' llegue a los cines, la experiencia del espectador dependerá, en buena medida, de dónde viva. Solo 30 salas en el mundo están equipadas para ofrecer el formato IMAX 70mm, y ninguna de ellas en España. Aquí hay salas que proyectan en 70mm y también hay salas IMAX, pero ninguna tiene ambas a la vez. El único cine del país que ofrecerá las dos opciones, aunque por separado, son los Cines Palafox de Zaragoza: su sala 4 proyectará en 70mm de cinco perforaciones, mientras que el 17 de julio, coincidiendo con el estreno, inauguran una nueva sala IMAX.

Solo las salas con IMAX 70mm pueden reproducir la película exactamente como fue fotografiada. Las demás versiones preservan mucho de la presentación visual, pero recortan o reducen partes de la imagen original, como hemos visto. Eso ha desatado un debate que lleva semanas circulando en redes sociales: se habla de elitismo y de que Nolan está dando la espalda a su público, y el motivo es que la planificación, como hemos visto, cambia drásticamente de un formato a otro... y los encuadres se han planificado para un formato muy minoritario.

El encuadre es lo que se busca. Porque hay una pregunta que Nolan no ha respondido: ¿compusieron cada plano pensando también en el recorte a 2.39:1? Cuando Nolan mezclaba formatos en 'Dunkirk' o 'Interstellar' (usando IMAX solo para ciertas secuencias y el resto en scope), la composición de cada escena estaba planificada para su formato específico. El salto visual entre el formato cuadrado y el panorámico era parte del lenguaje de la película: el horizonte se ensanchaba, literalmente, en los momentos de máxima tensión.

La decisión de rodar el 100% de 'La Odisea' en IMAX, en lugar del 60-70% habitual en sus films anteriores, implica que los planos de diálogo entre dos actores también están en 1.43:1. En 2.39:1, esos mismos planos perderán información vertical del encuadre original. El estreno el 17 de julio revelará, con el apoyo del público, si a Nolan le ha compensado rodar, literalmente, para treinta salas en todo el mundo.

En Xataka | Hay gente muy enfadada por las inexactitudes de 'La Odisea' de Nolan. Pero no por los uniformes: por la diversidad