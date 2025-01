'The Brutalist' solo se emite en 70 mm en tres cines españoles. Dos de ellos están en una ciudad improbable: Zaragoza

'The Brutalist', uno de los estrenos del año, llega a las pantallas españolas con sus 10 nominaciones a los Oscar, pero lo hace de forma muy especial: desde una semana antes, en Zaragoza, donde también se está viendo en formato de 70 mm. Una decisión inusual y que suele quedar reservada para las grandes capitales, pero que en este caso ha dado un privilegio inusual a la ciudad.

Estreno anticipado. Para empezar, la ganadora de tres Globos de Oro se ha visto una semana antes en Zaragoza: se estrenó el viernes 17 de enero, mientras que llega a las salas del resto de España el 23 del mismo mes. Además, lo hizo ese viernes con un pase espacial: en los Cines Palafox, con Luis Alberto de Cuenca, Eduardo Torres-Dulce e Inocencio Arias, miembros del programa de radio 'Cowboys de Medianoche', que dirige Luis Herrero, y que mantuvieron un coloquio con los espectadores al terminar la proyección.

Solo tres en España. Pero no solo eso: la película está rodada en VistaVision, un formato panorámico propiedad de Paramount y que no se usaba desde el western clásico de 1961 'El rostro impenetrable'. Eso hace que el mejor formato para ser disfrutada sea 70 mm, y que solo tres cines están equipados para proyectar en España: Phenomena y dos cines de Zaragoza, Palafox y Aragonia.

Nolan fue primero. El formato resulta, pues, ideal para ver 'The Brutalist', una película de imagen cuidadísima, ya que los 70 mm. ofrecen hasta tres veces más resolución que el 4K (alcanzando un equivalente digital de 12K), y destaca por su excelente brillo y nitidez. No es la primera vez que Zaragoza, junto a Barcelona, se convierte en icono de las proyecciones en formatos tradicionales: películas de Christopher Nolan como 'Interstellar' o 'Oppenheimer', también se han podido ver casi "cómo a él le gustaría". "Casi" porque el formato Nolan plus ultra es el IMAX de 70 mm., y para ello no hay cines en España. Pero los 70 mm. analógicos son una buena aproximación para la que Zaragoza sí está preparada.

El hombre de Zaragoza. Detrás de estos cines está Francisco J. Puig, dueño con su grupo Zarafilms de una tercera sala en la capital aragonesa, los cines Cervantes. En los Palafox arrancaron sus proyecciones en 70 mm. en los complicados tiempos de la pandemia, tal y como cuenta a 'El Heraldo', precisamente con una proyección de Nolan, 'Tenet'. Una apuesta que, con el tiempo, ha acabado configurando a la ciudad como centro de peregrinaje cinéfilo desde otros puntos de España.

Las ciudades medianas también existen. El caso de esta excepcionalidad en la exhibición de Zaragoza pone sobre la mesa de nuevo la problemática de las salas de cine de calidad fuera de las ciudades grandes. Sin embargo, la caída en las recaudaciones después de la pandemia (que se está notando a nivel mundial, pero en países como España ha impactado especialmente) ha afectado, especialmente, a los cines de ciudades medianas o, por supuesto, en zonas rurales. A menudo, empresarios como Puig y su resistencia a abandonar el negocio del cine tradicional son un reflejo a pequeña escala del drama de la exhibición en España, que en 2024 se vio especialmente afectado por unas recaudaciones escasísimas.

