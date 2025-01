'The Brutalist' era la gran candidata a arrasar en los Oscar de este año. Hasta que alguien apuntó a la IA

En el momento más inapropiado, a las puertas de su estreno internacional y poco antes de que se anuncien las nominaciones a los Oscar, una polémica ha salpicado el impecable desempeño que hasta ahora estaba teniendo 'The Brutalist', mastodóntico recorrido por la vida del arquitecto László Toth, que llega a Estados Unidos para reconstruir su carrera huyendo de la Europa de posguerra. El uso de la inteligencia artificial en la posproducción de la película está en el centro de la controversia.

Dos actos y un intermedio. Lo curioso es que la discusión la genere una película absolutamente consagrada al recuerdo del cine clásico: está rodada en VistaVision, un formato que no se emplea desde 'El rostro impenetrable' en 1961, dura tres horas y media y se divide en dos actos separados por un intermedio. Tanto clasicismo está siendo recompensado en las entregas de premios: León de Plata a la Mejor dirección en Venecia, tres Globos de Oro (Mejor película dramática, Mejor actor dramático y Mejor director) y nueve nominaciones a los BAFTA. La sombra de la IA amenaza con manchar tan pulcro curriculum.

El uso de la IA. En este caso, la IA se ha empleado para dos cuestiones. Por una parte, Midjourney se usó para diseñar los edificios que aparecen en la secuencia final de la película, cuando en la Bienal de Venecia hacen una retrospectiva del trabajo del protagonista. Esos edificios partieron de dibujos hechos con IA, que un artista reinterpretó más tarde para la película. Más tarde, el director de la película ha negado que este uso de la IA sea real, y lo ha descartado como un rumor originado por declaraciones del editor Dávid Jancsó. Más polémico es el uso de Respeecher, un programa de IA vocal que ha mejorado el acento de Adrian Brody y Felicity Jones, que interpretan a dos inmigrantes húngaros. Brody habla el húngaro con fluidez, pero su acento no terminaba de pasar por el de un nativo, y su voz se perfeccionó con la IA.

Los límites de la interpretación. La discusión está servida en este aspecto: la primera opción del director fue doblar los diálogos, pero viendo que el acento se podía mejorar aún más en los diálogos en húngaro que hay en la película, se optó por la IA con el permiso de los dos actores. La cuestión es: ¿le puede costar esta decisión el Oscar a Brody? ¿Es ético, tiene sentido premiar una actuación que no ha sido cien por cien humana?

Herramienta o intervención. El director de la película se ha apresurado a aclarar que los retoques solo afectan a los diálogos en húngaro, para "refinar ciertas vocales y letras buscando una mayor precisión". No es la única película de este año que ha usado Reespecher: 'Emilia Pérez' ha mezclado la voz de Karla Sofía Gascón con la de la artista francesa Camille para ampliar el rango vocal de la actriz en los números musicales. ¿Es uno de los usos defendible (retocar matices mínimos en el acento de un idioma no mayoritario y otro no (enriquecer de forma artificial las aptitudes para el canto de la protagonista de un musical)?

Justas reivindicaciones. Conviene recordar que uno de los aspectos sobre los que pivotaban las reivindicaciones de los actores y guionistas en las recientes huelgas que paralizaron Hollywood durante meses giraban en torno al uso indiscriminado de la IA, y se llegó a tratos que protegían, sobre todo, el derecho a la imagen de los intérpretes y los derechos de autor de los guionistas. Conforme las IAs se sofistican, la industria del cine debe modificar sus acuerdos para no vulnerar los derechos de los artistas (recordemos que en 'The Brutalist', la IA se ha empleado con el permiso de los actores) y establecer los límites donde acaba la herramienta y empieza el abuso de las productoras.

