'Oppenheimer' desborda IMAX y se genera un fenómeno de reventa para ver la película tal y como la concibió Nolan

El éxito en taquilla de 'Oppenheimer' está plantándole cara (con las debidas distancias) a 'Barbie', que ya es la tercera película más taquillera del año. Lo último de Christopher Nolan lleva ya recaudado, en solo dos fines de semana, 46'6 millones de dólares. Es decir, es la primera película clasificada R que ha ingresado más de diez millones siete días seguidos. Suma 400 millones en la taquilla mundial y ya está entre las películas más populares de su director.

Sin embargo, el éxito lleva emparejada una serie de inconvenientes. Como siempre, el director la ha rodado en una cantidad absolutamente asfixiante de formatos, con preferencia por el IMAX. De hecho, Nolan llegó a pedir a Kodak que desarrollase stock en blanco y negro para poder rodar ciertos fragmentos, y por eso esta es la opción favorita del director para ver la película.

Hablamos del IMAX de 70mm, también conocido como IMAX 1570. Su resolución es de 18K y su relación de aspecto, prácticamente cuadrada, de 1.43:1. El resto de los formatos son:

70 mm analógico (formato panorámico de 2.20:1)

(formato panorámico de 2.20:1) 35mm tradicional

IMAX digital (en dos formatos: Laser y Xenon)

(en dos formatos: Laser y Xenon) DCP, el más habitual, proyectado la mayoría de las veces en 2K

En España no existe el formato IMAX 70mm, ya que solo hay treinta cines de ese tipo en todo el mundo. Para 70mm tradicionales, hay tres cines en el país: Palafox y Aragonia de Zaragoza y Phenomena de Barcelona.

Han vuelto a escatimar

De esos treinta cines en el mundo, veinticinco están en Estados Unidos. Como era de prever, las entradas están agotadas en todos ellos hasta dentro de un mes o más. Esto ha desencadenado una brutal oleada de especulación para estas entradas que, en circunstancias normales, rondan precios de 22 dólares. Por ejemplo, se han visto entradas a la venta en Craiglist por más de mil euros. Otro caso: un grupo vendía un paquete de ocho entradas por 1400 dólares, a 175 cada entrada, porque tenían que acudir a un funeral ese día. Al final, las vendieron por mil dólares. Una captura del anuncio publicada en Twitter provocó todo tipo de reacciones en la red.

En declaraciones a Associated Press, Nolan explicaba por qué el formato IMAX de 70 mm le parecía especialmente apropiado para 'Oppenheimer': "Rara vez tienes la oportunidad de hablar directamente con los espectadores sobre por qué te gusta un formato en particular y por qué si pueden encontrar una pantalla IMAX para ver la película, es la mejor opción". Y continúa: "nos esforzamos mucho en rodar la película de forma que pudiéramos proyectarla en estas pantallas de gran formato. Es una forma estupenda de ofrecer a la gente una experiencia que no puede vivir en casa".

Por supuesto, Nolan es muy consciente de que no todo el mundo puede ver 'Oppenheimer' en estas condiciones óptimas. Pero esta llegada avasalladora de su película a salas de este tipo, ha tenido dos consecuencias muy distintas: por una parte le ha permitido no ser devorada 'Barbie', que no se ha estrenado en este formato. Por otra, ha arrebatado las salas a 'Misión Imposible', haciendo que la recaudación de la última película de Tom Cruise caiga después de un despegue no especialmente espectacular.

