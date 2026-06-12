Matt Damon, sobre el rodaje de 'La Odisea': "¿A quién coño se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?"

Cuando el equipo de 'La Odisea' llegó a los estudios de Universal en Los Ángeles tras meses rodando en Marruecos, Grecia, Islandia y Escocia, alguien dijo: "¿Qué dificultad va a tener ahora rodar en un estudio?". Poco después estaban soportando que Nolan les pusiera muy cerca unos motores a reacción. Es el método Nolan. Y con 'La Odisea' el método ha incluido rodar en los sitios más inhóspitos.

A quién coño va a ser. Matt Damon, que interpreta a Ulises en esta adaptación cuyo estreno será el próximo 17 de julio, resume este espíritu con la pregunta que se repetía cada vez que llegaban a una nueva localización: "¿A quién coño se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?". La respuesta, obviamente, siempre era la misma persona. Siempre se le ocurre al mismo.

Odio los platós. Nolan parece escoger localizaciones imposibles precisamente porque lo son. Según su propia filosofía el trabajo de un director es buscar "momentos mágicos en lugares reales: una puesta de sol de verdad, un castillo real". Por ejemplo: Nolan quería rodar en el Castello di Santa Caterina, en Sicilia, como escenario de Ítaca. Para llegar a la cima había que subir 275 metros por un camino demasiado estrecho para el equipo técnico. La solución fue, tras descartar construir una carretera alternativa por la ladera trasera, instalar una plataforma de andamios en la ladera capaz de sostener a 200 personas. Robert Pattinson y Tom Holland, eso sí, tenían que hacer a diario el ascenso con "traje de romanos". Un martes cualquiera en un rodaje de Nolan.

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Noventa y un días, seis países, 610 kilómetros de película. La Odisea se rodó entre febrero y agosto de 2025 en seis países: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos. El metraje total capturado en película IMAX de 70 mm supera los 610 kilómetros y la producción terminó nueve días antes de lo previsto. Pese a ello, el recorrido por distintos países era, según Matt Damon, una eterna promesa incumplida: "Bueno, en Islandia será más fácil", se decían. Y luego llovía a cántaros y hacía un frío que pelaba. Cuando llegaron a Los Ángeles, el único entorno que esperaban que estuviera controlado, el buen y viejo Hollywood de los estudios, Nolan les enchufó unos motores a reacción en la cara para simular una tormenta.

Atado a un barco. Una de las secuencias más recordadas por Matt Damon es aquella en la que le amarraron a un mástil de verdad, en un barco de verdad, en mar abierto. Según dice, ese tipo de desafíos no le ponían nervioso, sino que le facilitaban el prepararse: "Saber que va a ser así es un verdadero regalo para un actor porque ya sabes cómo prepararte. No es llegar al set y que te digan: 'Ah, para rodar la escena te vamos a amarrar a un mástil'".

Adiós. Todas las entrevistas que Matt Damon lleva dando meses para hablar de 'La Odisea' tienen un tono nostálgico. A GQ le dijo que este tipo de producción "está desapareciendo" y que era consciente de haber rodado algo que posiblemente no volvería a repetirse, al menos para él, y que eso lo convirtió en "algo finito, como un regalo". El contrapunto es el del propio Nolan, que afirma que lleva oyendo lo mismo desde 'Origen' en 2010, cuando le dijeron que rodar en siete países era imposible. "Pensé que ya encontraríamos la manera de hacerlo realidad", dice. Y hasta ahora.



