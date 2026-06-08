Ryanair amenaza con eliminar sus vuelos de Zaragoza en 2027. La respuesta de Zaragoza: "moveremos más de un millón de pasajeros"

Ryanair reducirá un 45% su actividad en Zaragoza a partir del mes de noviembre. Al menos, esa es la amenaza que tiene sobre la mesa si Aena no rebaja sus tasas aeroportuarias. Pero lejos de caer en tráfico, Zaragoza tiene un objetivo: alcanzar un récord de viajeros. Y así pretenden conseguirlo.

El aviso. Ryanair recortará un 45% su actividad en Zaragoza si las tasas aeroportuarias se mantienen tal y como están. Y, por supuesto, si se mantiene la subida que Aena quiere aplicar a partir del año que viene, con la vista puesta en el periodo 2027-2031.

El movimiento se enmarca dentro del recorte de 1,2 millones de plazas que la compañía ha anunciado para los aeropuertos regionales de nuestro país en la próxima temporada de invierno. Asturias, Valladolid, Jerez, Tenerife Norte y Vigo dirán adiós a toda actividad de la compañía, si el plan sigue adelante.

Los datos. En lo que llevamos de año, Zaragoza ha registrado una caída en el número de pasajeros de un 0,5% pero sus operaciones se han disparado, registrando una subida del 16%.

Los datos tienen algunas cifras interesantes:

Los pasajeros de vuelos nacionales apenas han caído un 0,1%

Los pasajeros de vuelos internacionales han caído un 1,4%

Las operaciones internacionales se han disparado un 21% mientras que las nacionales crecen un 7%

Las operaciones para mover mercancías son las que más suben. En total se ha aumentado un 22% la carga total movida en lo que llevamos de año.

Todos estos datos están recogidos por Aena.

Y la respuesta. A las amenazas de Ryanair, la respuesta desde Zaragoza es clara: quieren seguir creciendo. El año pasado, Zaragoza superó por poco los 700.000 pasajeros, con un crecimiento del 1,9% respecto a 2024. Para el año que viene, el objetivo es alcanzar un millón de pasajeros, una cifra ambiciosa teniendo en cuenta que Ryanair rebajaría a la mitad su actividad.

En palabras recogidas por El Periódico de Aragón, el director general de Transportes del Gobierno de Aragón, David Sánchez, asegura que el volumen actual de pasajeros está muy lejos de lo esperado en una ciudad como Zaragoza y que pretenden aumentarlos con nuevas rutas internacionales. Y recalca: "en el año 2027 el Aeropuerto de Zaragoza se muevan más de un millón de viajeros".

En ese mismo diario se hace referencia a que la Diputación del Gobierno de Aragón presentará próximamente "la licitación de un contrato de promoción turística para la apertura de nuevas rutas tanto nacionales como internacionales" con el objetivo de aumentar estos vuelos.

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¿A dónde? En Heraldo explican que dos patas vertebran el proyecto para multiplicar el número de viajeros. El gran objetivo sería una conexión con Frankfurt, ciudad clave en el tráfico aéreo internacional. Por volumen de pasajeros, es el quinto de Europa, multitud de compañías lo utilizan como escala para sus conexiones con vuelos de largo recorrido y está situado en la capital económica de la Unión Europea.

Además, hace unas semanas Wizz Air confirmó que conectará Zaragoza con Milán a partir de septiembre a través del aeropuerto de Malpensa. Realizará tres vuelos semanales y sus 40.000 asientos darán relevo a la retirada de Ryanair de esta conexión (volaba a Bérgamo, el habitual para las operadoras de bajo coste) y que además ofrecía 11.500 asientos menos para ese mismo periodo.

Pero sobre todo se quiere seguir aumentando la carga de trabajo en el transporte de mercancías. Ahora mismo, Zaragoza es el segundo aeropuerto de España en este apartado y desde El Periódico de Aragón señalan que seguir creciendo es uno de los grandes objetivos para el próximo año.

A vueltas con las tasas. Queda por ver, de todas maneras, cómo queda el asunto de las tasas aeroportuarias y las amenazas de Ryanair. La compañía irlandesa asegura que si se mantiene la esperada subida a partir del año que viene, sus actividades en los aeropuertos regionales se reducirán y, con ellos, las rutas que tiene disponibles en Zaragoza.

Aena quiere aplicar una subida del 3,82% a las tasas actuales en el periodo 2027-2031. Las aerolíneas, sin embargo, quieren que se rebaje el canon actual en un 4,9%. La CNMC defiende un recorte en las tasas de un 0,59%, una cifra muy alejada de las pretensiones de las aerolíneas pero a medio camino entre ambas partes.

De momento, Ryanair ha celebrado esta propuesta de la CNMC pero no está confirmado que Aena la escuche a la hora de proponer al Gobierno su plan para los próximos años.

Foto | Pedro Sanz y Burak Şahin

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