Un piloto de Air Canada ha estado volando 16 años sin cometer un solo fallo. Y lo han detenido por un detalle: no tenía licencia

Casi 20 años dan para mucho, seas o no piloto de avión. Pero si además lo eres, habrás tenido tiempo para acumular casi un millar de vuelos internacionales, tomar los mandos de diferentes tipos de aviones y acumular un buen dinero.

Es el resumen que podría hacer de su vida Geoffrey Wall cuando, una vez retirado, le contara esto a sus nietos o, quien sabe, nos lo contara a todos en un libro. Una historia más. Insípida, sin sustancia. Pero Geoffrey Wall podrá contar otra cosa. Sí, podrá contar que pilotó aviones durante décadas, que se puso a los mandos de los aviones comerciales más conocidos en más de 900 ocasiones y que acumuló millones de euros llevando a cientos de vidas de un lado para otro por las nubes.

Pero también podrá contar cómo consiguió engañar a su aerolínea para volar aviones durante 16 años sin la licencia pertinente para ello.

Todo bien, salvo un pequeño detalle

Porque el futuro no pinta bien para Geoffrey Wall. Cuentan en CNN que la policía ha llamado a su puerta y ha sido detenido. El motivo: Air Canadá avisó a las autoridades que uno de sus pilotos estaba volando con una licencia falsa. No solo eso, lo había estado haciendo desde 2009 hasta el pasado año.

El engaño se descubrió con una revisión rutinaria. Nadie había informado de irregularidades en los mandos, ninguna aeronave se había puesto en riesgo. Pero en 2025, durante un repaso a su documentación se comprobó que existían algunas anomalías. Para entonces, el piloto llevaba 27 años volando aviones dentro de la compañía.

Sin embargo, la empresa apunta a que Wall empezó a volar de manera fraudulenta a partir de 2009. Entonces, el piloto fue ascendido a capitán y pudo tomar los mandos de las aeronaves y dirigir las operaciones. El pequeño detalle es que falsificó la ATPL-A, la licencia de piloto de mayor nivel.

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En una conferencia de prensa para explicar lo sucedido, el subjefe Nick Milinovich, de la Policía Regional de Peel (al sur de Ontario, Canadá), señaló que "es muy similar a un médico que tiene licencia para practicar medicina familiar pero está practicando cirugía cerebral en su consulta". Y volvió a recalcar la importancia de contar con las licencias adecuadas para desempeñar un trabajo. Especialmente si en ese trabajo has llevado a miles de personas por los aires.

Las autoridades han explicado que el piloto dejó su empleo en 2025, justo antes de que el "Proyecto Ícaro", como se ha llamado al trabajo policial internamente, echara a rodar el pasado mes de enero. Meses después han conseguido demostrar la falsificación de los documentos y el pasado 1 de junio procedieron al arresto del piloto.

Con todo, desde Air Canada recalcan que sus pilotos pasan exámenes regularmente y que en ningún momento se puso en peligro a los pasajeros. Recalcan que Geoffrey Wall demostró sobradamente sus capacidades para pilotar los Boeing 767, 777 y 787 a los que tuvo acceso durante los últimos 16 años.

Durante ese tiempo se calcula que Wall ganó más de dos millones de dólares con su salario pero ahora tendrá que enfrentarse a siete cargos penales, entre los que se incluyen los fraudes por el dinero ganado sin licencia y la falsificación de los documentos. Además, ya ha sido multado por Transport Canada, el departamento del Gobierno canadiense encargado de velar por el cumplimiento de toda la normativa de movilidad en el país.

Foto | David Shypers

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