Mark Zuckerberg prometió un 2025 intenso: ha empezado despidiendo al 5% de la plantilla de Meta

Mark Zuckerberg anunciaba en una reunión interna con su plantilla que 2025 iba a ser un año intenso. Solo unos días más tarde, la compañía anunciaba una ronda de despidos en la que se prescindiría del 5% de su masa laboral global que no demostrara un determinado nivel de rendimiento. Esto supone el despido de unos 3.600 de Meta en todo el mundo.

Según fuentes de Reuters. Este ajuste de plantilla se llevará a cabo con el enfoque de la compañía en mejorar la eficiencia que abanderó Zuckerberg en 2023 con su "Año de la eficiencia". La principal novedad es que, según la agencia de noticias, el recorte de los roles con mejor rendimiento se compensará con la contratación de perfiles estratégicos relacionados con la inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Pistoletazo de salida a los despidos. Según publicaba Reuters, los avisos de despido ya han comenzado a enviarse por correo electrónico a los empleados de Meta de todo el mundo, principalmente de EEUU y Reino Unido. Entre el 11 y el 18 de febrero, los empleados de Asia y África también comenzarán a recibir sus notificaciones de despido y contendrá detalles sobre su indemnización. Una hora después de recibir el correo electrónico, los empleados afectados serán expulsados ​​de los sistemas de la empresa.

"Para los equipos que tienen un compañero o gerente que se va el lunes, entiendo que este puede ser un día difícil y que podría haber algunas interrupciones e impactos a corto plazo en su trabajo diario", escribió Janelle Gale, vicepresidenta de RRHH de Meta en un memorando enviado a los empleados el viernes, del que se hace eco Business Insider.

Programa de ida y vuelta. Por otro lado, de acuerdo con lo publicado en Business Insider, días antes del anuncio de la intención de la compañía de reducir un 5% su plantilla, Mark Zuckerberg doy luz verde al cierre definitivo de su programa diversidad, igualdad, equidad en la contratación. Por lo que las nuevas contrataciones que puedan producirse a partir de este momento no se acogerán a esos programas.

El memorando enviado por la responsable de RRHH de Meta el viernes se destaca que los empleados despedidos en esta ronda, pueden volver a solicitar un puesto en Meta, una vez cumplidos los plazos de inactividad, aunque en esta ocasión no se tendrán en cuenta los parámetros de diversidad, pero "se tendrá en cuenta el rendimiento anterior al tomar una decisión de contratación".

Europa blinda el empleo. De acuerdo con las fuentes de Reuters, los empleados de Meta en Alemania, Francia, Italia y Países Bajos estarán exentos de estos despidos debido a regulaciones laborales locales.

En estos casos, las respectivas sucursales de Meta en esos países seguirán "procesos locales de gestión del rendimiento", señalaba el memorando de RRHH de Meta. España no entra dentro de los países con "excepciones", aunque si la sucursal de Meta en España alcanza un elevado número de despido deberá notificarse como ERE. No obstante, Meta no ha facilitado todavía cifras concretas del número de despidos en los respectivos países.

A diferencia de EEUU, en Europa, si una empresa con más de 300 empleados planea despedir al menos a 30 trabajadores en un plazo de 30 días, debe seguir procedimientos de consulta y notificación por considerarse despido colectivo. En países como Alemania, los requisitos para el despido son incluso más estrictos.

Enfoque en la eficiencia y la IA. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, justificó en una sus últimas reuniones con la plantilla de Meta que se filtró que esta reestructuración formaba parte de un esfuerzo por elevar los estándares de rendimiento dentro de la empresa y que la IA estaría en el centro de todo lo que Meta hiciera en 2025.

"Esto es una maratón, no una carrera de velocidad. Pero, sinceramente, este año para mí se parece un poco más a una carrera de velocidad", aseguraba Zuckerberg en su intervención, según publicaba Business Insider.

Según Reuters, en un comunicado interno de Peng Fan, vicepresidente de ingeniería para monetización, el proceso de reclutamiento se llevará a cabo entre el 11 de febrero y el 13 de marzo.

Imagen | Unsplash (Mariia Shalabaieva, Jose Losada)