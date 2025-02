Mark Zuckerberg ha amenazado con despedir a quienes filtran la información de sus reuniones: lo sabemos por una filtración

Las filtraciones de información representan un grave problema para las grandes corporaciones ya que proporciona a su competencia información relevante sobre su estrategia, permitiéndoles reaccionar con antelación.

En Meta, las filtraciones de comentarios de su CEO en las reuniones de personal llevan tiempo siendo un problema, y así se lo comunicó Mark Zuckerberg a sus trabajadores. Por supuesto, todo lo que Zuckerberg dijo en esa reunión, también se filtró de inmediato.

Declaraciones filtradas

Las semana pasada, Mark Zuckerberg reunió a los empleados de su sede para responder algunas de sus preguntas, asegurándoles que 2025 iba a ser un año muy muy intenso para Meta, por lo que recomendaba a sus empleados "abróchense los cinturones".

No obstante, tal y como señalaban desde The Verge, algo había cambiado en la dinámica de esas reuniones de personal en Meta. Mark Zuckerberg y los directivos de la compañía no responderían a preguntas comprometedoras o a las más votadas, como solían hacer. "Saltaremos las preguntas que creamos que podrían resultar improductivas si se filtran", sentenció Zuckerberg.

El CEO de Meta explicó que, cada vez que hacía un comentario en esas reuniones, sus declaraciones aparecían inmediatamente publicadas en la prensa como si las hubiera hecho él directamente a sus micrófonos. "Tratamos de ser muy abiertos y luego todo lo que digo se filtra. Es una mierda", se lamentaba el millonario.

Irónicamente, estas declaraciones de Mark Zuckerberg también se filtraron de inmediato.

Objetivo: dar caza al topo

El departamento de seguridad de Meta se ha propuesto seriamente acabar con estas filtraciones internas y, en una circular que —sí, se ha filtrado— envió al personal, anunciaba que Meta despedirá a los filtradores de información si eran identificados. "Nos tomamos las filtraciones muy en serio y tomaremos medidas", aseguraba Guy Rosen, director de seguridad de la información de Meta en el memorando filtrado.

"Cuando se roba o se filtra información, hay repercusiones que van más allá del impacto inmediato en la seguridad. Nuestros equipos se desmoralizan y todos perdemos tiempo que sería mejor emplear en trabajar en nuestros productos y en la consecución de nuestros objetivos y nuestra misión", explicaba Rosen.

En el documento se indica que algunos empleados ya han sido despedidos por "exfiltrar documentos confidenciales", aunque no se dan detalles de los puestos que ocupaban esos empleados.

El incremento en las filtraciones de Meta parece ser la respuesta de los empleados al cambio de rumbo de la compañía, tras los recientes vínculos de Mark Zuckerberg con Donald Trump. Estos vínculos parece que van a ir a más, ya que incluso Mark Zuckerberg estaría planeando abandonar Silicon Valley para mudarse cerca de los círculos de poder en Washington, de acuerdo con lo publicado por Fortune.

En Xataka | La siguiente frontera de los superricos ya no es ser milmillonarios, es ser billonarios: Musk, Zuckerberg y Bezos son candidatos

Imagen | Flickr (Anthony Quintano)