La lectura no solo mejora tu vocabulario: también puede subir tus notas de matemáticas

Todos sabemos que leer es beneficioso, aunque no lo pongamos en práctica tanto como nos gustaría. Sin embargo, si intentamos buscar hueco en nuestras ajetreadas vidas para el ejercicio físico, porque sabemos que es bueno para nuestra salud, ¿por qué no hacemos lo mismo con la lectura? Quizás sea porque, sobre los beneficios del ejercicio, tenemos cada vez más y más cifras que nos sirven como impulso. Si una imagen vale más que mil palabras, las cifras son el equivalente cuando la cosa va de motivación.

Por eso, un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge y la The Queen's Reading Room, la organización benéfica fundada por la Reina Isabel II de Inglaterra para llevar la lectura a las personas que más lo necesitan, ha realizado recientemente una revisión de la investigación científica que se ha hecho al respecto a los últimos años. De ella, se extraen tantas cifras que no podrás evitar sacar un ratito al día para leer.

Beneficios para todas las edades. Al analizar estos estudios, los investigadores han visto que leer por placer es beneficioso tanto para niños como para adultos de distintas edades. Con respecto a los primeros, ayuda a mejorar la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y el rendimiento académico. Además, reduce los problemas de salud mental y fomenta hábitos más saludables, como dormir más o reducir las horas frente a pantallas.

Para los adultos, es una manera ideal de reducir el estrés. De hecho, en la revisión se cita un estudio en el que se concluía que solo cinco minutos leyendo ficción contribuyen a reducir el estrés hasta en un 20%. Y, por supuesto, leer también es beneficioso para las personas mayores, ya que ayuda a prevenir el declive cognitivo que a veces se produce con la edad. Incluso se ha observado que leer periódicos, revistas y libros reduce en un 33% el riesgo de alzhéimer.

La lectura es especialmente beneficiosa para los niños

Mejoras en matemáticas. Recientemente, los malos resultados del informe PISA en España han dado mucho que hablar. Se ha visto que los niños españoles tienen mucho que mejorar en las tres competencias analizadas, que son ciencias, matemáticas y lectura, pero especialmente en las dos últimas. Obviamente, cuanto más lean los niños por placer, mejores serán sus competencias lectoras. Pero, curiosamente, según este estudio, también pueden mejorar mucho en matemáticas. Esto se debe a que ambas tareas comparten procesamientos cognitivos, como la memoria o la función ejecutiva.

Cualquier lectura vale. Aunque algunos estudios se centran solo en la ficción, en general, leer por placer, sea cual sea el género, será beneficioso siempre. No es necesario que se trate de libros de alta carga intelectual. Que nunca te digan que no eres un buen lector por no leer clásicos o novelas sesudas. Te lo dice alguien que disfruta tanto de lo sesudo como de la comedia romántica más mamarracha. Es cierto que lo complejo puede ser beneficioso, pero lo importante es mantener un hábito y para eso debes buscar libros que te gusten. Sin más.

Si es en compañía, mejor. En todos los grupos de edad, la lectura aporta multitud de beneficios a nivel psicológico y esto es algo que, según lo observado en esta revisión, mejora aún más cuando se hace en compañía. Por ejemplo, cuando los padres leen a los niños pequeños o cuando los adultos se apuntan a clubes de lectura. Estos pueden ser más generalistas o con una temática en común. Sea como sean, añaden la socialización a todos los beneficios mencionados. Es beneficioso para todos, pero especialmente para las personas mayores.

Las causas biológicas. En la revisión realizada por estos científicos ingleses se han incluido estudios en los que se analizan las causas biológicas de los beneficios de la lectura. La mayoría son estudios de neuroimagen en los que se demuestra que la lectura puede producir un aumento del volumen cerebral en zonas asociadas al lenguaje, el aprendizaje y la regulación emocional, además de mejorar la conectividad de materia blanca en áreas asociadas al lenguaje. Esto significa que dichas regiones cerebrales están conectadas más fuertemente, de modo que la información fluye mucho mejor por ellas, mejorando mucho las competencias lingüísticas.

Incluir estos estudios es muy importante, porque se demuestra que la relación entre la lectura y todos esos beneficios que hemos visto no es casual, sino que hay una causalidad. No solo se observan los resultados, sino que se explica a qué se deben. Por lo tanto, hay motivos más que sólidos para que nos animemos a leer por placer. Igual que sacamos ese ratito para el ejercicio (o al menos deberíamos sacarlo) vale la pena dedicar tiempo también a la lectura. No importa qué edad tengas. Viajar a mundos conocidos o desconocidos a través de las letras será beneficioso siempre.

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