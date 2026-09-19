La batería más famosa de BYD tiene un nuevo destino: los trenes que mueven minas en China

Una de las grandes bazas de los coches eléctricos de BYD son sus baterías tipo blade, que ya han demostrado su rendimiento, velocidad de carga o incluso rizar el rizo y cargarse rápidamente incluso en condiciones desfavorables como el frío extremo. Pues bien, esas baterías prodigiosas saltan del vehículo eléctrico a las locomotoras industriales gracias a un acuerdo entre su filial FinDreams Battery y la empresa china Changsha Fusheng Technology.

Lo que sabemos del acuerdo. El acuerdo, firmado el pasado 7 de septiembre en la sede de BYD en Shenzhen, cubre locomotoras industriales empleadas en minas y fábricas para tareas como el transporte interno y no se han desvelado cifras del contrato ni volúmenes de suministro, especificaciones o fechas.

Lo que sí sabemos es que FinDreams se encargará de la investigación, desarrollo y fabricación de las baterías, mientras que Changsha Fusheng integrará esos sistemas con la electrónica de control y gestión necesarias para operar en un entorno ferroviario. Ojo, porque pese a ser baterías integradas en un tren, serán de tipo automotriz.

Por qué importa. El acuerdo llega justo cuando BYD está perdiendo terreno en su negocio de baterías. Según datos de Car News China, este año en China ha instalado 72 GWh de baterías para coche eléctrico, lo que supone una cuota de mercado es del 18%, un 13% que en el mismo periodo del año pasado. Quien sí que ha aumentado es su gran rival: CATL instaló 186 GWh, lo que se traduce en un 46% de cuota y un ascenso meteórico del 22% interanual.

Diversificar hacia minería, camiones pesados y ahora ferrocarril permite a BYD abrir nuevas líneas de negocio para su segmento de baterías en un momento en el que su posición en los vehículos eléctricos está flaqueando.

Hacia la maquinaria pesada. BYD lleva meses moviendo sus baterías Blade más allá del automóvil de pasajeros. En junio de este año ya entregó 100 camiones volquete eléctricos T31, cada uno con una Blade Battery de 424 kWh. También ha firmado un acuerdo con Zero Carbon Engine Technology Group para camiones mineros eléctricos en Mongolia. Y a eso se suma su tractocamión eléctrico para Europa, el ETT44, presentado en el salón IAA de Alemania con baterías Blade de hasta 651 kWh. Vistos estos avances con el camión, el movimiento hacia el ferrocarril industrial tiene todo el sentido.

Las bazas de las Blade en entornos industriales. Las Blade son baterías de litio-ferrofosfato (LFP) que emplean celdas largas y planas insertadas directamente en el pack, sin separaciones. Esta arquitectura "cell-to-pack" permite que cada celda funcione también como elemento estructural, lo que aporta rigidez al conjunto, como explica la documentación técnica de BYD. De hecho, BYD somete sus packs a una prueba en la que un camión de 46 toneladas pasa por encima sin que se produzcan fugas ni deformaciones.

Si tenemos en cuenta la estabilidad térmica propia del LFP y esta robustez estructural, la combinación resulta especialmente atractiva para un entorno industrial duro como una mina, donde prevalece esa resistencia frente a otras prestaciones como la densidad.





En Xataka | China aparenta dominar el mercado mundial de las baterías para coches eléctricos. Tiene un talón de Aquiles evidente

En Xataka | La carrera hacia el "santo grial" de las baterías ha comenzado: CATL y BYD se disputan un hito histórico en 2027







