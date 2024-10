La batería es uno de los puntos fuertes de los coches BYD. Parte de su tecnología se la debemos a Apple, según Bloomberg

Apple canceló su proyecto de coche eléctrico a principios de este año, tras diez años de trabajo y una inversión de unos 10.000 millones de dólares. Aunque este proyecto llegó a su fin antes de tener una oportunidad en el mercado, algunas de las innovaciones se utilizaron en el desarrollo de las Apple Vision Pro y del motor de procesamiento Neural Engine, que incorporan la mayoría de sus dispositivos. Pero hay más. Según Bloomberg, también están presentes en las baterías Blade utilizadas actualmente en los coches de BYD.

La historia se remonta hace casi una década atrás, cuando la tecnológica liderada por Tim Cook unió fuerzas con el fabricante chino para idear una batería cuya autonomía y seguridad fuera superior a las otras opciones que existían en el mercado. En aquellas épocas, Apple ya había estado trabajando en soluciones basadas en níquel, pero necesitaba la colaboración de alguien con experiencia en el sector para combinar conocimientos. La iniciativa comenzó a tomar forma con una alternativa con celdas de fosfato de hierro y litio.

BYD, Apple y las baterías Blade

Apple y BYD trabajaron en secreto durante un tiempo, según las fuentes consultada por el mencionado medio. En un momento había alrededor de 50 ingenieros bajo la supervisión de la firma de la manzana. Los esfuerzos, sin embargo, no llegaron a buen puerto. No están claros los motivos, pero Apple decidió disolver el acuerdo y salió a buscar otros socios. Algo que sí está bastante claro por los rumores y filtraciones es que el proyecto en general no avanzaba a buen ritmo, pues había sufrido numerosos retrasos.

Batería Blade de BYD

Bloomberg señala que el trabajo desarrollado entre Apple y BYD ayudó a sentar las bases de las baterías Blade que el fabricante chino utiliza en la actualidad. No obstante, explican que la compañía de Cupertino “no posee ninguna de las tecnologías utilizadas en las baterías Blade actuales”. BYD, por su parte, le dijo al medio estadounidense en un comunicado que "el concepto de la batería Blade se originó con los ingenieros de BYD, que desarrollaron de forma independiente esta batería LFP Blade”.

El fabricante chino también añadió que tiene todos los derechos de propiedad y los derechos de patente de la batería Blade. Cabe señalar que todo lo que se sabe de ‘Project Titan’ es información no oficial. Apple nunca ha brindado pistas al respecto, algo que no es extraño dado que la compañía de Cupertino suele mantener un control hermético sobre sus proyectos. No sabemos de ellos de manera oficial hasta el día de su presentación, aunque tengamos que esperar un poco hasta su lanzamiento.

