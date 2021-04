Robo masivo de datos en Facebook: los datos personales de 533 millones de usuarios se filtran online

Si eres usuario de Facebook, cuidado: tu móvil y tu dirección de correo electrónico podrían haberse filtrado online. Ha ocurrido con 533 millones de usuarios cuyos datos personales han sido robados y filtrados de forma gratuita en internet.

El peligro es enorme, ya que cualquiera puede obtener esos datos y usarlos por ejemplo para suplantar la identidad de esos usuarios. El robo afecta a usuarios de 106 países y entre la información filtrada están los identificadores de Facebook, sus móviles, direcciones, biografías y en algunos casos la dirección de correo electrónico.

En Facebook afirman que la vulnerabilidad que provocó aquel robo masivo de datos ya se corrigió en agosto 2019 y hablaba de "datos viejos", pero aún así la cantidad de datos filtrados es enorme y su validez sigue siendo una amenaza real para todos los afectados.

Details include:



Phone number, Facebook ID, Full name, Location, Past Location, Birthdate, (Sometimes) Email Address, Account Creation Date, Relationship Status, Bio.



Bad actors will certainly use the information for social engineering, scamming, hacking and marketing.