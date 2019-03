Facebook almacenó por error más de 200 millones de contraseñas en texto plano y a la vista de sus trabajadores durante años

Facebook guardó millones de contraseñas en formato texto, sin ningún tipo de encriptación y a la vista de miles empleados de la red social. Así lo ha confirmado Facebook, que llevó a cabo una investigación de seguridad en enero de 2019 y encontró contraseñas almacenadas en sus sistemas en un formato fácilmente leíble.

Desde la propia red social informan que han corregido este problema y avisarán a todos los usuarios afectados, a los que su contraseña fue encontrada de esta manera. Paralelamente, también se ha abierto una investigación para asegurarse que los distintos empleados no han abusado de los datos a los que tuvieron acceso.

Según informa KrebsOnSecurity, Facebook está buscando la causa de una serie de fallos en los sistemas de seguridad que llevó a crear aplicaciones que guardaban las contraseñas sin encriptar.

