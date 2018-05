Twitter pide a sus más de 330 millones de usuarios que cambien sus contraseñas ante un fallo de seguridad

Pues llegó el momento de cambiar la contraseña de Twitter, ya que la compañía ha descubierto un supuesto error que hacía que todas y cada una de las contraseñas de sus usuarios se almacenaran dentro un registro interno como texto plano, sin ningún tipo de cifrado y ante los ojos de cualquier persona que tuviera acceso a dicho registro.

Twitter asegura que los primeros resultados de su investigación señalan que la información no salió de su sistema y por lo tanto no estuvieron expuestas. Sin embargo, hasta el momento no lo pueden garantizar y por ello piden que tomemos precauciones y cambiemos nuestra contraseña cuanto antes.

Según explica Twitter en su comunicado, el fallo se debió a un error en el sistema de hashing que enmascara las contraseñas, donde a través de una función conocida como bcrypt, se reemplaza la contraseña real con un conjunto aleatorio de números y letras que se almacenan en la base de datos de la compañía.

Pues este error hizo que las contraseñas se almacenaran dentro del registro interno antes de pasar por el proceso de hashing, es decir, en texto plano. Twitter asegura que ellos mismos encontraron el fallo y eliminaron las contraseñas del registro.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ