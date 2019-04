Encuentran una base de datos con 540 millones de datos de usuarios de Facebook en un servidor sin contraseña ni cifrado

Los problemas en cuanto a la seguridad y falta de privacidad en Facebook continúan. Hoy la firma de seguridad UpGuard asegura haber encontrado una base de datos dentro de los servidores de Amazon, la cual no tenía contraseña ni ningún tipo de cifrado, vamos, en texto plano, y que contenía 540 millones de registros pertenecientes a usuarios de Facebook.

Según la información, esta base de datos de 146 GB pertenece a la compañía 'Cultura Colectiva', con sede en Ciudad de México, la cual habría almacenado de forma pública toda esta información, donde se incluyen gran parte de las actividades de estos 540 millones de usuarios, como comentarios, 'likes', contraseñas, reacciones, nombres de cuentas y más.

Facebook, otra vez

La base de datos propiedad de 'Cultura Colectiva' estaba en un servidor de almacenamiento de Amazon S3. Tras informar a Facebook de esto, la compañía de Zuckerberg se puso en contacto con Amazon para cerrar el acceso a toda esta información, según apunta Bloomberg.

UpGuard también encontró una segunda base de datos propiedad de 'At the Pool', un fabricante de aplicaciones que actualmente ya no está operativo, en dicha base de datos se encontraban datos más delicados como nombres, listas de amigos, fotos, intereses, suscripciones a grupos y localizaciones, los cuales pertenecían a poco más de 22.000 usuarios de Facebook.

Según UpGuard, se pusieron en contacto tanto con 'Cultura Colectiva' como con 'At the Pool' para informar de los riesgos de seguridad de estas bases de datos expuestas, pero nunca tuvieron respuesta.

Según Facebook, ambas bases de datos ya han sido eliminadas y hasta el momento no hay evidencia de que los datos hayan sido usados con fines maliciosos.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Facebook para conocer su postura acerca de esto y actualizaremos la noticia cuando tengamos una respuesta.