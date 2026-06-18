El mayor misterio del Mundial es por qué todas las botas son rosas: la respuesta es muy sencilla de entender

Cuando el árbitro dio inició a un España-Curazao que debía ser un mero trámite, nueve de los once jugadores de España vestían botas rosas. Ayer, cuando Harry Kane parecía patinar sobre el césped de Dallas, diez de los once jugadores de Inglaterra vestían botas rosas. Poco después, quien tuviera arrojo para quedarse a ver de madrugada el Ghana-Panamá habrá podido comprobar que once de los once jugadores de Panamá vestían botas rosas.

Lo original y llamativo convertido en la decisión más estándar posible.

Cuando Mateo Kovacic saltó al campo para tratar de levantar un muro de contención a la Inglaterra de Kane, bastó un plano corto para llamar nuestra atención: las botas eran negras.

Completas.

Lo que antaño fue la norma convertido en un ejercicio contracultural. La sensación de "aquí tenemos a uno que sabe de la redonda". Sin esperarlo, Mateo Kovacic se convirtió en el futbolista que más destacaba en todo el campo.

De lo original a la irrelevancia

El asunto de las botas en este Mundial 2026 me recuerda a las pajaritas de madera.

Por algún motivo todavía desconocido, hubo un día que la pajarita de madera se puso de moda. En una boda, un amigo se presentó con una. Evidentemente, fue el centro de atención en ese rato en el que uno parece estar enfrentándose a un pase de modelos antes de que empiecen a correr las primeras cervezas.

A la siguiente boda se repitió la escena con otro protagonista. Un par de años más tarde, hasta cuatro personas coincidieron en el evento con una de estas pajaritas de madera. No es que el porcentaje fuera muy alto pero sí quedó patente que algo se había roto. El que pensó se miró al espejo antes de salir de casa para reafirmar que hoy el diferente era él, había caído en la trampa. Ya no era único. Ni mucho menos. Casi se podía leer la sorna en los que asistíamos al hundimiento de una moda que nunca debió alcanzar ese estatus.

Cuando Alfonso Pérez Muñoz apareció con unas botas blancas, a finales de los años 90, causó revuelo. Fue Joma, marca española, la que se atrevió. En unos pocos años, las máximas figuras mundiales ya combinaban el clásico negro con toques rojos o azules en las míticas y preciosas Adidas Predator de Zinedine Zidane. La norma saltó por los aires con las Total 90 de Nike. Las plata y azules de Luis Figo, las blancas y doradas de Wayne Ronney y hasta las plata y gris oscuro de un Lionel Messi que debutaba en el F.C. Barcelon, antes de pasarse a Adidas.

En los años 2000 se rompieron casi todos los esquemas en cuanto al uso del color en las botas. Ya solo quedaba vestir una bota de cada color. Spoiler: también se hizo.

Por eso ha llamado tanto la atención que casi todos los jugadores del Mundial vistan botas rosas. Alejandro Mendo, especialista en moda futbolera y creador del substack Trozos de Tela, recoge las premisas de por qué el rosa se ha convertido en el nuevo negro. En este hilo de X cuenta que Nike, Adidas o Puma (y hasta las Skechers que viste Harry Kane) son rosas porque el mensaje de marketing apunta a que los futbolistas se sienten más animados y confiados en sí mismos si visten colores estridentes que refuerzan su personalidad.

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Pero, sobre todo, apunta a lo simple: los estudios demuestran que el color que mejor se ve en pantalla sobre el verde del césped es el rosa. Simple y llanamente, las firmas que visten a los jugadores se han dado cuenta qué color es el qque más resalta. Y por el camino la moda se ha convertido en lo estándar. La bota rosa es la nueva pajarita de madera.

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En BBC señalan que se trata de una mezcla de lo comentado por Alejandro Mendo y los estudios de mercado. Explican que las marcas deportivas, como cualquier compañía de moda, pide informes con hasta dos temporadas de antelación a sus consultoras de confianza para saber "qué se llevará" en una temporada concreta. Y todas han caído en un rosa con un tono parecido.

Marcas como Puma han jugado a añadir matices, como degradados con otros colores como amarillo o azul que, además, son independientes para cada bota (Puma fue la primera en propones esto). Adidas también ha jugado fórmulas similares, añadiendo toques de blanco en la parte trasera. En ambos casos, desde lejos la sensación es que estamos ante las mismas botas rosas de siempre.

Lo más curioso es que esta estandarización en torno al rosa ha ayudado a definir la campaña de las botas más especiales y a que algunos jugadores destaquen sobre los demás por el simple hecho de vestir un calzado que debería ser menos llamativo en cámara.

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Ya hemos hablado de Mateo Kovacic pero un caso mucho más raro es el de Michael Olise. El delantero de Francia ha construido un relato muy alejado del estereotipo de futbolista. Un verso libre que, de hecho, ni si quiera tiene un contrato de patrocinio firmado, simplemente elige las botas en función de sus preferencias personales en cuanto a comodidad y la indumentaria de su equipo. De momento, le hemos podido ver con unas Nike de impoluto color negro.

Vestir botas negras, en este caso, ayuda a crear una imagen de jugador diferencial que las propias marcas siguen promocionando. Lionel Messi viste unas Adidas Último Tango que reservadas en exclusiva para él, un homenaje de la firma germana al que, damos por hecho, será la última presencia del argentino en un Mundial. Cómo no, Messi tampoco viste unas botas rosas y su combinación de blanco y azul brilla con especial fuerza en una marea de colores chillones.

Es una estrategia ya vieja entre estas compañías. Ronaldinho, Toni Kroos o Cristiano Ronaldo han tenido las suyas.

El rosa es el nuevo negro. Veremos si Nike, Adidas, Puma o Skechers están lo suficientemente rápidas para aprovechar que los focos se han puesto en los pies de los jugadores para inventarse algo nuevo. Y, sobre todo, si ese "algo nuevo" no es lo mismo para todos.

Foto | Selección Argentina

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