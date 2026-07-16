Ya es oficial: así es el nuevo Motorola Edge 70 Max, un móvil con 7.100 mAh que promete hasta 73 horas de autonomía por carga

Habemus nuevo teléfono de Motorola. Este nuevo dispositivo, llamado Motorola Edge 70 Max, llega con un muy buen procesador y una pantalla que pinta genial. Sin embargo, lo que más llama la atención de este dispositivo es su batería, que gracias al silicio carbono tiene una capacidad enorme. El dispositivo se puede comprar actualmente en España por 699 euros y te explicamos justo a continuación sus principales características.

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Un móvil que promete hasta tres días de autonomía

Este nuevo teléfono de Motorola llega con un panel AMOLED de 6,82 pulgadas con resolución QHD+, una tasa de refresco de 144 Hz (algo que no solemos ver en demasiados teléfonos todavía) y un brillo pico de 7.000 nits. Además, es compatible con HDR10+, lo que ya nos indica que se va a ver muy bien tanto con contenido multimedia como con texto, incluso en exteriores.

A nivel de hardware, este 70 Edge Max viene con el Snapdragon 8 Gen 5 bajo el capó. Este está un peldaño por debajo de su hermano mayor (que lleva el apellido Elite), pero aun así tiene lo necesario para ofrecer un gran rendimiento. A este procesador acompañan 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento (no hay más configuraciones de memoria disponibles).

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Ahora sí, turno de la batería. Motorola ha metido en el interior de este móvil una pila de 7.100 mAh, la cual promete ofrecer hasta 73 horas de autonomía por carga. Esta cifra no está nada mal, a lo que hay que sumarle carga rápida por cable de 90 W (el cargador viene incluido de regalo, junto a unos auriculares Moto Buds Loop), carga inalámbrica magnética de 25 W tipo MagSafe y carga inversa.

Para terminar, también debemos hablar de su sistema de cámaras que, aunque parezca triple, en realidad solo tiene dos sensores: uno principal de 50 megapíxeles y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Llega con Android 16 de serie y recibirá dos actualizaciones de sistema (tres años de actualizaciones en lo que a parches de seguridad se refiere).

⚡ EN RESUMEN: Motorola edge 70 max ✅ LO MEJOR Batería de más de 7.000 mAh: Gracias al silicio carbono, este Motorola promete una autonomía de tres días.

Gracias al silicio carbono, este Motorola promete una autonomía de tres días. Potente y con buena pantalla: El procesador de Qualcomm que lleva, sin ser el mejor, ofrece muy buen rendimiento. Su pantalla con 144 Hz y buen nivel de brillo también tiene muy buena pinta.

El procesador de Qualcomm que lleva, sin ser el mejor, ofrece muy buen rendimiento. Su pantalla con 144 Hz y buen nivel de brillo también tiene muy buena pinta. Viene con cargador y auriculares de regalo: Los móviles de hoy en día cada vez llevan menos cosas en la caja, por lo que es una buena noticia que este traiga el cargador de regalo (y auriculares). ❌ LO PEOR Pocos años de actualizaciones: Motorola solo ofrece dos años de actualizaciones de sistema operativo, lejos de los seis o siete de marcas como Samsung y Google.

Motorola solo ofrece dos años de actualizaciones de sistema operativo, lejos de los seis o siete de marcas como Samsung y Google. El ultra gran angular no está a la altura de la otra cámara. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un móvil Android con mucha autonomía, rendimiento notable y te gustan o has tenido antes un móvil Motorola. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres esperar a que baje de precio después del lanzamiento o quieres un móvil con más años de actualizaciones garantizadas.

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Imágenes | Motorola

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