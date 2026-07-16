Lidl agota su climatizador evaporativo de 45 euros. Hemos encontrado una alternativa muy parecida y más barata

Lidl tiene muchísimos productos en su bazar, y algunos cuesta creer que se vendan en la tienda online o en los establecimientos físicos (aún recuerdo ver una guitarra eléctrica hace muchos años). Ahora que estamos pasando una época de mucho calor, es lógico que encontremos dispositivos orientados a combatirlo, como es el caso del climatizador Tronic que tiene un precio de 44,99 euros.

El precio es tan atractivo que ahora mismo se encuentra agotado en la tienda online y el supermercado no menciona si repondrá nuevas unidades. No obstante, en Amazon hay un climatizador muy parecido que es incluso más barato: se trata del Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact que cuesta 39,90 euros.

Dos climatizadores con una excelente relación calidad-precio

Climatizador Tronic (izquierda) y climatizador Cecotec (derecha).

Hablamos de dos climatizadores que son bastante similares, incluso en diseño. El de Cecotec, que es el que sí está disponible en tiendas, ofrece la misma potencia de 65W, una cifra baja pero suficiente para aliviarnos del calor del verano, sobre todo al utilizar agua o los dos enfriadores que vienen incluidos (como el de Lidl).

La diferencia más importante la tenemos en el depósito: el de Lidl cuenta con cuatro litros, mientras que el de Cecotec tiene un depósito de 3,5 litros. Como veis, la diferencia no es demasiado grande y, en la práctica, vamos a tener una experiencia muy similar.

🚨 SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Gana este Huawei Watch Fit 5 Suscríbete por solo 2€/mes y entra en el sorteo

El climatizador de Cecotec incorpora una botonera en la parte superior bastante intuititva. Incluye tres velocidades para regular la intensidad del flujo de aire y ofrece una oscilación automática de 70º. Además, lo bueno es que incorpora ruedas, por lo que se puede trasladar de una habitación a otra de forma cómoda y rápida.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Cecotec EnergySilence 3500 Cool Compact hoy ✅ LO MEJOR Su precio : se trata de un climatizador que destaca sobre todo por lo barato que es.

: se trata de un climatizador que destaca sobre todo por lo barato que es. Su botonera , que es muy intuitiva para seleccionar los diferentes modos de velocidad.

, que es muy intuitiva para seleccionar los diferentes modos de velocidad. Las ruedas, que permiten trasladar el climatizador de una habitación a otra. ❌ LO PEOR El depósito de agua, que con 3,5 litros no dará para utilizarlo durante muchas horas seguidas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un climatizador muy económico para utilizar en el despacho o en del dormitorio durante un rato. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizar el climatizador durante muchas horas (como por ejemplo para dormir), ya que para ello es recomendable que el depósito tenga capacidad de entre cinco y ocho litros.

También te puede interesar

Orbegozo AIR 45 - Climatizador evaporativo 3 en 1, 3 velocidades, aletas direccionales, depósito de 4 l, filtro extraíble, 60 W Hoy en Amazon — 98,50 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Orbegozo AIR 55, Climatizador evaporativo, 3 velocidades de ventilacion, 150 W, temporizador maximo 12 horas, lamas interiores oscilantes, ruedas pivotantes, deposito de 35 L, color blanco y negro Hoy en Amazon — 179,83 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Cecotec

En Xataka | Mejor aire acondicionado portátil. Cuál comprar y siete pingüinos recomendados

En Xataka | Mejores climatizadores evaporativos. Guía de compra, opiniones y mejores modelos desde 50 euros