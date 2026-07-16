Siete días de ofertas en móviles de gama alta: MediaMarkt empieza nueva promo con teléfonos como el Galaxy S26 Ultra, el Pixel 10 y más

Tenemos una nueva ventana para renovar móvil si estamos buscando uno de gama alta. MediaMarkt arranca hoy mismo una nueva promo centrada en teléfonos donde hay algunos de los mejores móviles de este 2026, aunque también opciones con muy buena relación calidad-precio, como es el caso del Galaxy A27 o el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.

Google Pixel 10, Obsidiana, 128 GB, 12 GB RAM, 6.3" Actua OLED, Google Tensor G5, 4970 mAh, Android 16 PVP en MediaMarkt — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Esta promo, disponible únicamente hasta el próximo 24 de julio, tiene varias ofertas interesantes, como decimos. Nosotros hemos seleccionado las cinco que más nos gustan:

Google Pixel 10 Pro por 829 euros, uno de los mejores móviles de Google hasta la fecha.

por 829 euros, uno de los mejores móviles de Google hasta la fecha. iPhone 17 Pro por 1.259 euros, un móvil potente y con un gran sistema de cámaras.

por 1.259 euros, un móvil potente y con un gran sistema de cámaras. Samsung Galaxy S26 Ultra por 1.329,05 euros, teléfono con el mejor chip Snapdragon y pantalla de privacidad.

por 1.329,05 euros, teléfono con el mejor chip Snapdragon y pantalla de privacidad. Google Pixel 10 por 549 euros, un móvil de gama alta ideal si te gustan los teléfonos compactos.

por 549 euros, un móvil de gama alta ideal si te gustan los teléfonos compactos. Samsung Galaxy S25 por 539,10 euros, una opción calidad-precio top este 2026.

Google Pixel 10 Pro

Un teléfono compacto con un muy buen sistema de cámaras y con la mejor experiencia Android. El Google Pixel 10, lanzado el pasado año, es un teléfono versátil y muy completo que, pese a no tener el procesador más potente del mercado, nos va a ofrecer un rendimiento sobresaliente. Además, sus siete años de actualizaciones son una garantía. Ahora mismo está disponible por 829 euros.

Google Pixel 10 Pro, Obsidiana, 256 GB, 16 GB RAM, 6.3" Super Actua OLED, Google Tensor G5, 4870 mAh, Android 16 PVP en MediaMarkt — 829,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

iPhone 17 Pro

Esta nueva promo de MediaMarkt también tiene algunos iPhone. En este caso, el que hemos seleccionado es el iPhone 17 Pro, el móvil compacto de Apple hasta ahora. Su procesador A19 Pro ofrece un rendimiento al que no se le pueden poner muchas pegas y cuenta con un sistema de triple cámara todoterreno, capaz de rendir genial en casi cualquier escenario (tanto en fotografía como en vídeo). Está disponible por 1.259 euros.

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Apple iPhone 17 Pro, Plata, 256 GB, 5G, 6.3" OLED Super Retina XDR, Chip A19 Pro, iOS PVP en MediaMarkt — 1.259,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy S26 Ultra

Seguimos ahora con el mejor móvil de Samsung, el Galaxy S26 Ultra. Es un teléfono que tiene en su interior el mejor procesador Android que hay hasta ahora, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una pantalla de 6,9 pulgadas que, además de verse genial, cuenta con la pantalla de privacidad. El precio de su versión con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM es de 1.329,05 euros con opción de financiación al 0 % de interés.

Móvil - Samsung Galaxy S26 Ultra, Negro, 512 GB, 12 GB RAM, 6.9" QHD+, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 5000 mAh, Android 16 PVP en MediaMarkt — 1.329,05 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Google Pixel 10

Calidad-precio, el Google Pixel 10 es uno de los mejores móviles compactos que hay. Es un teléfono muy similar al modelo Pro que hemos colocado más arriba, montando el mismo procesador, de hecho. Pierde en algunos aspectos, como en la memoria RAM o en el sistema de cámaras, pero a cambio tenemos un móvil más asequible: ahora mismo está disponible por 549 euros, su mínimo histórico.

Google Pixel 10, Obsidiana, 128 GB, 12 GB RAM, 6.3" Actua OLED, Google Tensor G5, 4970 mAh, Android 16 PVP en MediaMarkt — 549,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy S25

Por un poco menos, tenemos disponible el Galaxy S25. Es un teléfono que salió el pasado año, pero que sigue siendo muy recomendable este 2026 (y más, costando 539,10 euros). Tiene dentro el Snapdragon 8 Elite y 12 GB de memoria RAM, lo que nos asegura un rendimiento bueno durante muchos años. Cuenta con un sistema de triple cámara bastante versátil y es muy ligero, puesto que apenas pesa 162 gramos.

Móvil - Samsung Galaxy S25, Navy, 128 GB, 12 GB RAM, 6.2" FHD+ con IA , Snapdragon 8, 4000 mAh, Android 15 PVP en MediaMarkt — 539,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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