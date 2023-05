El aeropuerto con más tráfico del mundo: en una semana mueve más pasajeros que la población de Barcelona

Si te sientas en uno de los bancos del aeropuerto de Hartsfield-Jackson, un descomunal complejo situado en Atlanta, EEUU, es probable que en un solo minuto veas más gente que desde cualquiera de las terrazas del centro de Madrid o Barcelona. La mayoría caminaría con prisa, tirando de una maleta con ruedas y pendiente de las pantallas en las que se detallan las puertas de embarque —nada que ver con un relajado paseo turístico por Sol o las Ramblas— pero las cifras son rotundas. De media, cada minuto transitan por el Hartsfield-Jackson cerca de 180 personas. Y eso las 24 horas del día los 365 días del año. El dato es tan rotundoque lo convierte, de lejos, en el aeropuerto más concurridos del planeta.

De hecho supera la suma de Barajas y El Prat.

Recuperándose de la pandemia. Ni 2020 ni 2021 fueron buenos años para los aeropuertos. Las restricciones derivadas de la pandemia afectaron de forma directa al tráfico aéreo, lastrando a mínimos tanto la oferta como la demanda. El informe que acaba de publicar el Airports Council International (ACI) World muestra que ese escenario mejoró de forma sensible en 2022, cuando —gracias a la reanudación de los vuelos internacionales— el tráfico mundial de pasajeros se elevó a cerca de 7.000 millones. El dato supone un alza notable con respecto a los años anteriores: del 53,5% si se compara con 2021 e incluso más si se contrapone con 2019.

EEUU, país de aeropuertos. No es el único dato que deja el informe de ACI. Otro de los puntos en los se centra es cuáles son las terminales más concurridas del mundo, ranking en el que EEUU destaca con claridad. De los 10 principales aeródromos a nivel global, la mitad son estadounidenses. En 2021, cuando la estadística estaba claramente marcada por el COVID-19, ese porcentaje era incluso mayor y EEUU acaparaba el 80%. Los cinco restantes se localizan en Dubái, Estambul, Londres, la India y Francia. Según ACI, los 10 principales aeropuertos aglutinan el 10% del tráfico mundial y crecieron un 51,7% el año pasado.

¿Puede bajarse más al detalle? Sí. Y es entonces cuando destaca el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo, puesto que ya ocupaba en 2021. Según los cálculos de ACI, el año pasado por sus pasillos y terminales desfilaron alrededor de 93,7 millones de pasajeros, lo que representa un repunte del 23,8%. El complejo destaca también en operaciones.

En un escenario de recuperación, con registros al alza, el aeropuerto de Atlanta anotó el año pasado 724.000 movimientos de aeronaves, bastante por encima de los 711.500 del segundo de la lista, el O´Hare de Chicago. Para entender las cifras de Atlanta es crucial manejar ciertas claves: su ubicación y sobre todo el peso de Delta Airlines, una de las grandes aerolíneas de EEUU y que tiene allí un hub.

Aeropuerto con más pasajeros 2022 % 2021 Atlanta GA, US (ATL) 93.699.630 23,8 Dallas/Fort Worth TX, US (DFW) 73.362.946 17,5 Denver Co, US (DEN) 69.286.461 17,8 Chicago IL, US (ORD) 68.340.619 26,5 Dubai, AE (DXB) 66.069.981 127 Los Angeles CA, US (LAX) 65.924.298 37,3 Istanbul, TR (IST) 64.289.107 73,8 London, GB (LHR) 61.614.508 217,7 New Delhi, IN (DEL) 59.490.074 60,2 Paris, FR (CDG) 57.474.033 119,4

Bailes en el "Top 10" aeroportuario. El aeropuerto de Atlanta conserva la posición que ya había alcanzado en 2021, pero no ha ocurrido así con todos los puestos del "Top 10". Buen ejemplo lo deja Dubái, que no figuraba en el anterior ranking de ACI y ha logrado escalar posiciones hasta desalojar a Los Ángeles del quinto peldaño del balance de ACI, con casi 66,1 millones de pasajeros. Otros complejos que figuran en la tabla de 2022 y no estaban presentes en la anterior son los de Estambul, Londres Heathrow, Nueva Delhi y Charles de Gaulle, en París.

Curiosamente la fotografía cambia de forma sustancial cuando el foco se centra exclusivamente en los pasajeros internacionales. En ese caso el que se sitúa a la cabeza del "Top 10" en volumen de viajeros embarcados y desembarcados es Dubái, seguido de Heathrow, Ámsterdam, Charles de Gaulle, Frankfurt, Madrid, Doha, Singapur y Gatwick, que presta servicio también al área de Londres.

¿Y más allá de los pasajeros? Tenemos las mercancías, un tráfico en el que también centra su foco ACI y cuyo balance difiere por completo del de pasajeros. Los técnicos calculan que en 2022 los flujos de carga aérea se han contraído hasta situarse el ejercicio pasado en alrededor de 117 millones de toneladas métricas.

"Los volúmenes en los 10 principales aeropuertos para el tráfico de carga aérea, que representan alrededor del 27% de los globales en 2022, perdieron un 9,9% en 2022, pero mantuvieron una ganancia del 4,1% frente a 2019", concluyen los autores del informe, quienes atribuyen el descenso a cuestiones geopolíticas y rupturas en el comercio global y las cadenas de suministros. A la cabeza de las estadísticas se sitúa en ese caso Hong Kong, con 4,2 millones de toneladas métricas, seguido de los aeropuertos de Memphis, Anchorage y Shanghái.

Perspectiva nacional. Para entender el peso de los grandes aeropuertos analizados por ACI y cómo de intensos son sus flujos de pasajeros viene bien manejar los datos de la red nacional. Para muestra, un botón: las tablas de Aena muestran que en 2022 las terminales españolas —tanto las peninsulares como las insulares— sumaron 243,7 millones de pasajeros. Es una cifra abultada, pero prácticamente la equipara la suma de los pasajeros de Atlanta, Dallas y Denver. Es más, solo el complejo de Atlanta, con sus 93,7 millones de viajeros, superó en 2022 a todo el tráfico combinado de Barajas (50,6 millones) y El Prat (41,6). Solo en una semana su flujo de viajeros supera de hecho el censo de la Ciudad Condal.

Imagen de portada: Formulanone (Flickr)

En Xataka: Airbus quiere eliminar el CO2 generado por los aviones. Su apuesta: capturarlo con ventiladores y enterrarlo