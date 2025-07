"No es zona para ricos": Ciudad Real creará la única ZBE de España donde los coches sin etiqueta de la DGT son bienvenidos

Clasismo. Es una de las palabras más repetidas entre los críticos con las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que son obligatorias en España desde 2023 para todos los municipios de más de 50.000 habitantes. Una obligación que llegó con muchas lagunas y de la que ahora se quiere aprovechar Ciudad Real.

60.000 euros. "No es una zona para ricos en la que solamente puedan pasar a determinadas zonas de la ciudad los que tengan dinero suficiente para comprarse un coche de 60.000 euros, de emisión cero, que serían los eléctricos". Las palabras son de Francisco Cañizares, alcalde de Ciudad Real, a La Tribuna de Ciudad Real.

En ellas expone una de las mayores críticas que se están haciendo a las zonas de bajas emisiones: son espacios vetados para los vehículos más antiguos y baratos. Y recalca, "la mayoría de la población que vive en el centro de la ciudad no tiene en sus planes cambiar de coche. Hay que buscar planes para esa gente".

La ZBE de quita y pon. Lo que Ciudad Real creará es, según se explica en el medio local, una ZBE en la que todos los coches sean bienvenidos. Es decir, no habrá ningún tipo de discriminación por etiquetado de la DGT, lo que da vía libre a circular con un coche diésel de 1998, por poner un solo ejemplo.

La ZBE de Ciudad Real se extenderá a todo su cogollo central denominada Zona para Episodios de Contaminación Ambiental (ZECA). Ésta solo impone restricciones cuando se detecten episodios de alta contaminación. Sin embargo, esas restricciones permitirán el paso de cualquier coche con etiqueta... y sin ella, siempre que el vehículo sin etiqueta forme parte del padrón municipal de vehículos y esté registrado en la ZECA. O si un residente de esta zona emite una autorización para el paso de este automóvil sin etiqueta.

¿Quién se queda fuera? En la práctica, casi nadie. "Los que vengan de fuera", señala el alcalde que, eso sí, adelanta que los días donde se detecten episodios de alta contaminación son "una situación especial de un día o dos (cada año)". Con esto quiere decir que sólo los coches registrados fuera del patrón municipal, sin etiqueta (gasolina anterior al año 2000 y diésel anterior al 2006) y sin autorización de un residente de la zona, son los que no podrán pasar.

¿Es legal? Sí, es totalmente legal. La obligación de crear una ZBE en todos los municipios de más de 50.000 habitantes llego con importantes lagunas. El único requisito para cumplir es que se mejore la calidad del aire pero no se obligaba al ayuntamiento a aplicar restricciones concretas.

En Ciudad Real defienden que peatonalizar algunas calles en lo que llaman Zona Ciudad Real Saludable (ZCRS) es suficiente para reducir las emisiones NOx en un 40% y las de CEO un 10% de cara a 2030. Como se leía en la guía entregada por el Gobierno a los ayuntamientos en los que se ponían ejemplos de cómo instaurar una zona de bajas emisiones, se contemplaba esta posibilidad.

Sin embargo, la obligación de construir una ZBE llegó sin ningún tipo de sanción para quienes no cumplieran. ¿Qué ha sucedido? Multitud de municipios se han negado a implantar una ZBE porque es un asunto muy delicado entre los votantes y, en algunos casos como esta ciudad manchega, se aplica sin un impacto real sobre los vecinos.

No es el único. De hecho, Ciudad Real no es la primera ciudad que, en la práctica, apenas restringe el uso de vehículos allí donde se aplica la ZBE. Por poner un ejemplo, en Bilbao (donde se ha dicho que no podrán acceder los coches con distintivo B) la ZBE sólo ocupa dos kilómetros cuadrados y los etiqueta B pueden circular sin problemas. El único requisito es estacionar en un parking público, no en la calle.

En Sevilla, la ZBE se ha llevado a la Isla de la Cartuja en lugar del centro de la ciudad, como viene siendo habitual. De esta manera, su afectación es mínima y, además, solo está activa en un horario muy concreto.

Foto | Crash71100 y Ayuntamiento de Ciudad Real

En Xataka | Madrid no dejará fuera de la circulación 1,2 millones de coches en 2025: la intrahistoria de una cifra inexacta y su impacto real