Madrid no dejará fuera de la circulación 1,2 millones de coches en 2025: la intrahistoria de una cifra inexacta y su impacto real

El 30 de noviembre de 2018 entró en vigor, por primera vez, una zona de bajas emisiones con restricciones a la circulación en Madrid. El entonces llamado Madrid Central tuvo sus idas y venidas (con decisiones jurídicas y recursos por medio) hasta que llegó Madrid 360, el actual plan activo.

Madrid 360 era, en esencia, Madrid Central pero también sirvió para reunir en un solo proyecto lo que el Gobierno de Manuela Carmena había llamado Plan A. Además, creaba un nuevo área de bajas emisiones (Plaza Elíptica) y definía Madrid como un sólo área de bajas emisiones.

Este Madrid 360, con Martínez-Almeida ya como alcalde, mantenía por tanto el plan de expulsar a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT. Un proyecto que, ahora mismo, impide circular por el municipio de la ciudad a los coches sin etiqueta que no estén empadronados en la capital.

El plan pasa porque el año que viene, en 2025, también se expulse a los vehículos sin etiqueta empadronados en Madrid. Un proyecto que, evidentemente, dejará a miles de coches sin poder circular por las calles de todo el municipio de Madrid (con independencia de dónde hayan sido registrados estos coches).

La medida, que ya guardaba polémica, está ahora en el aire porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid asegura que no se proyectaron los informes suficientes sobre el impacto de la medida y ha dado un plazo de un mes al Ayuntamiento de la capital para que presente sus recursos. De momento, el plan sigue activo.

Esta situación ha levantado la alarma y ha propagado la información de que hay 1,2 millones de coches en Madrid que no podrán circular a partir del año que viene. Una cifra que se ha repetido en reiteradas ocasiones pero que no es cierta. Vamos a explicar cómo se ha llegado a ella, el por qué y cuál es la cifra real.

Los 1,2 millones de vehículos que son 246.000 coches

La cifra de la discordia fue publicada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), especialistas en la defensa de los conductores. El artículo fue publicado en su página web el pasado 27 de agosto y en él anunciaban que habían solicitado una moratoria de, al menos, dos años al Ayuntamiento de Madrid para evitar sancionar a 1,2 millones de vehículos que en Madrid carecían de distintivo ambiental de la DGT.

En el artículo, se explicaba que "uno de cada tres madrileños (1.189.607 frente a 3.460.491) y a dos de cada tres vehículos" podrían ser multados si utilizaban sus coches. A ese artículo salió al paso el propio Ayuntamiento de Madrid. Inma Sanz, vice alcaldesa de la ciudad aseguró que los datos con los que cuenta el Consistorio son “infinitamente inferiores”, en palabras recogidas por Europa Press.

Para entender qué ha sucedido, nos hemos puesto en contacto con ambas partes, lo que ha permitido aclarar todo el conflicto.

Lo cierto es que los datos de vehículos censados en el padrón madrileño y su categoría ambiental se pueden comprobar en el Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid. En él están publicados el padrón de 2022, 2023 y 2024. Es aquí donde está el origen del conflicto.

Mario Arnaldo, presidente de AEA, nos asegura que, a fecha de la elaboración del informe, los últimos datos publicados eran los del año 2022. "Cuando filtramos los datos, comprobamos que unos 400.000 vehículos censados en Madrid no tienen etiqueta medioambiental (cifra también confirmada a Xataka por la DGT) y el resto de vehículos (alrededor de 800.000) figuran como 'sin clasificación medioambiental'. Nosotros sumamos ambas cifras porque, tengan o no etiqueta si el coche no tiene registrada su clasificación medioambiental, serán sancionados", nos especifica Arnaldo.

A los datos anteriores hay que añadir que AEA siempre hace referencia a vehículos, por lo que las cifras anteriores hablan de turismos pero también de motocicletas o camiones, entre otros.

Cuando esta cifra se hace pública, el Ayuntamiento de Madrid apunta a los medios que estas cifras son exageradas y, poco después, hace públicos los datos del padrón de automóviles de los años 2023 y 2024.

En esos padrones, los vehículos "sin clasificación medioambiental" se han corregido y ahora son unos pocos los que ostentan esa categoría. Con el padrón actualizado, son 384.162 vehículos los censados sin etiquetado medioambiental en Madrid, a los que habría que sumar otros 968 vehículos "sin clasificación medioambiental". De esos vehículos, 246.518 son turismos sin etiqueta medioambiental y 816 los que se encuentran "sin clasificación medioambiental".

Es decir, ahora mismo, los automóviles confirmados que a fecha de 2024 se encuentran en Madrid sin etiqueta medioambiental son 246.518, muy lejos de los 1,2 millones de los que se han hablado en numerosos medios.

"Lo que nosotros queríamos es que el Ayuntamiento de Madrid reaccionara porque si el vehículo estaba registrado como 'sin clasificación medioambiental' iba a ser sancionado igualmente, le tocara o no etiqueta, y al menos eso parece que ha funcionado", nos recalca Arnaldo cuando habla de los dos padrones actualizados subidos por el Ayuntamiento de Madrid una vez AEA publicó su artículo.

Desde la DGT no pueden aclararnos a qué se refiere el Ayuntamiento de Madrid con el etiquetado "sin clasificación medioambiental". En Tráfico nos aseguran que no tienen datos que puedan confirmar a qué situación pertenecen estos coches.

En Xataka hemos solicitado al Ayuntamiento de Madrid qué vehículos son los mencionados como "sin clasificación medioambiental" y cuántos vehículos circulan cada día sin etiqueta por Madrid pero no hemos obtenido respuesta cuando se publica este artículo.

Foto | Jorge Fernández Salas

