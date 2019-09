Madrid Central vs Madrid360: qué cambia y qué no con el nuevo plan de reducción de emisiones del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid acaba de presentar 'Madrid360' su plan para sustituir el polémico Madrid Central del gobierno anterior y evitar las multas que podrían venir de la Unión Europea si la ciudad se queda sin un plan contra la contaminación.

Así que la pregunta que hay en el ambiente es, ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué diferencias hay entre los dos planes? ¿Es cierto, como dice el Ayuntamiento, que Madrid360 es el gran plan para mejorar el aire de la capital que estábamos esperando?

Claves del nuevo Madrid360

Cada uno de los 21 distritos de Madrid merece respirar el mismo aire limpio. Llega #Madrid360. pic.twitter.com/dO8HbTlxSX — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 30, 2019

El retorno de los C. Algunos coches podrán volver a circular por el centro de Madrid. El caso más llamativo son los vehículos con etiqueta C (es decir, motores de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014) que, cuando circulen con dos o más ocupantes, podrán transitar libremente por la zona de bajas emisiones. Serán considerados "vehículos de alta ocupación".

Más motocicletas También hay un cambio en las motos (que el plan considera "un medio de transporte más sostenible que los turismo") y el Ayuntamiento se compromete a promover su uso duplicando las plazas de aparcamiento específico y ampliando el horario en el que pueden circular por el centro (hasta las 12 de la noche).

Parking más barato. Otros de los cambios más importantes es que se abaratarán las tarifas de aparcamiento y se ampliarán las plazas para no residentes. Los coches eléctricos podrán aparcar gratis, los ECO con una rebaja del 50% y los C con un 10%.

Renovación del parque de automóviles Por otro lado, además de que los comerciantes pasarán a ser considerados "vecinos" a todos los efectos (incluidos los pases para invitados), el plan recoge la prohibición gradual de la entrada de vehículos contaminantes y la creación de una línea de ayudas para renovar el parque automovilístico madrileño.

Madrid360 prohibirá la circulación de vehículos sin etiqueta ambiental dentro del perímetro de la M-30 en 2022 y en todo el municipio a partir de 2024. Aunque los vecinos tendrán algo más de margen para adaptarse, la idea es que a partir de 2025 no haya circulando ningún automóvil sin etiquetas ambientales en la capital del país.

Alguna cosa más, pero poco más El plan contempla el soterramiento de la A-5 a su paso por el municipio, la supresión de algunos carriles bici y la creación de algunos carriles BUS-VAO en los accesos a la capital (aunque esto es competencia estatal). También creará un plan de sustitución de calderas de carbón y gasóleo.

Pero, por lo demás, las líneas maestras de Madrid Central se mantienen. En general, Madrid360 parece que quiere ir ampliando el foco del plan de reducción de emisiones a costa de hacerlos más liviano. ¿Funcionará? Esa es una de las grandes preguntas de los próximos años y, a día de hoy, hay pocos datos disponibles que avalen el planteamiento.

¿Qué impacto tendrá? ¿Qué podemos esperar?

Eleni Afiontzi

Faltan muchos detalles sobre el Madrid360. El plan, que según el Ayuntamiento “absorberá tres veces más emisiones que lo que se pretendía con Madrid Central”, ha sido presentado esta mañana como una “estrategia de reducción de emisiones de Madrid” que quiere convertir a la ciudad en "una capital mundial de referencia".

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Sobre todo, las relacionadas con la falta de estudios exhaustivos que avalen el plan. Según ha trascendido en la prensa, Madrid360 es el resultado de dos meses de investigación en los que la consultora Deloitte ha tratado de ordenar los distintos planes municipales para crear una estrategia conjunta.

El problema es que sin un análisis profundo de los escenarios futuros, el plan se reduce sencillamente a suavizar las medidas de Madrid Central y repetir que va a funcionar mejor. Para que nos hagamos una idea, la autorización de acceso para coches C con dos ocupantes o más presenta muchas dudas no solo porque son muchos (más de un 30%) sino porque ni siquiera está claro como se va a controlar - hasta ahora el sistema era automático y no contaba ocupantes.

Ahora, pues, queda la parte más difícil, convencer a las autoridades europeas de que la alternativa a Madrid Central tiene sentido. Para ello, los números tendrán que cuadrar, pero también debe quedar claro el compromiso del Ayuntamiento con la mejora de la contaminación. No hay que olvidar que Europa ya puso bajo su foco a Madrid y Barcelona por sus altos niveles de contaminación y lo frenó solo tras la aprobación de plantes de reducción de emisiones.

Imagen | Carlos Zurita