En pleno apagón en toda España y confusión entre la población, un sistema de alerta brilló por su ausencia: ES-Alert

Ayer asistimos a un suceso sin precedentes en nuestro país. De un momento a otro y en cuestión de cinco segundos, el 60% de toda la energía se esfumó, desapareció. Toda la Península se quedó sin luz. Los motivos se desconocen como se desconocía en ciertos puntos de España que el apagón había sido general. Cayó la luz, ergo el WiFi. Cayeron las telecomunicaciones, las redes móviles, y las redes se saturaron. Contactar con familiares y amigos para saber si estaban bien fue toda una odisea, como lo fue acceder a los medios de comunicación y redes sociales para informarse de la última hora.

Nadie sabía lo que estaba pasando, su alcance, los motivos o el estado de la situación. En semejante contexto cabe preguntarse qué pasó con ES-Alert, el sistema de alertas para emergencias.

De quién depende ES-Alert. El sistema de alertas de Protección Civil se puso en marcha el 22 de febrero de 2023 y sirve para mandar avisos a todos los móviles que se encuentren dentro de una zona afectada. Está integrado en la Red de Alerta Nacional y, por lo tanto, lo gestiona el Ministerio del Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) de la Dirección General de Protección Civil.

A este sistema se le conoce como "112 inverso" y está disponible en "cualquier parte del territorio español con cobertura de telefonía móvil, ya sea 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) o 5G", tal y como explicaron desde Moncloa el día de su lanzamiento. Protección Civil, por su parte, expone que "el sistema ES-Alert está a disposición de los centros de coordinación de emergencias de las Comunidades Autónomas en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil" y que estos centros, junto con el mencionado CENEM, son los "responsables, dentro de su área de competencia, de definir y emitir las alertas cuando la situación lo requiera". En pocas palabras, que la competencia recae en las Comunidades Autónomas.

¿En qué situaciones se usa? Según Moncloa, ES-Alert está pensado para fenómenos como "inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos, entre otras emergencias". La pregunta es qué pasa con este sistema cuando no hay electricidad, cuando las telecomunicaciones están caídas y un porcentaje muy alto de la población no tiene cobertura.

Un móvil no recibirá el aviso si no tiene cobertura o está en modo avión, aunque sí lo hará cuando recupere la señal

Las redes funcionaron (un tiempo). La red móvil se mantuvo activa durante un tiempo gracias, en parte, a los generadores de emergencia. Vodafone, MásOrange y Telefónica han confirmado que aunque el apagón había afectado a los servicios de telecomunicaciones y la red móvil, parte del sistema tenía suministro gracias a generadores eléctricos y baterías. ES-Alert depende de esa infraestructura para funcionar, la pregunta es si habría sido efectivo.

Luces y sombras. Si bien es cierto que ES-Alert es prácticamente agnóstico al dispositivo y a la versión del sistema operativo, su efectividad depende de que haya electricidad y de que los teléfonos receptores tengan cobertura. Asumiendo que el sistema ES-Alert estaba disponible (porque como ya sabemos, no había suministro eléctrico), la realidad es que un grueso importante de la población no habría recibido el aviso en el momento al no tener cobertura. Lo habrían recibido al recuperar la señal en el caso de que la emergencia siguiera activa en la zona, pero no hay garantías de que, para entonces, el aviso hubiera sido de utilidad.

Redes sociales. Las entidades y organismos públicos, que instaban al usuario a ahorrar batería y limitar el uso del móvil, hicieron sus comunicaciones oficiales a través de redes sociales como X. Acceder no solo a esta red social, sino a los medios de comunicación que se hacían eco de esta información, no siempre era posible ante la falta de cobertura y red de datos móviles.

La siempre eterna radio. El ciudadano mejor informado ayer fue el que tenía una vetusta radio operativa gracias a dos pilas AA. La radio funciona independientemente de que haya cobertura, red móvil o WiFi. Los equipos de emergencia no se comunican por walkie-talkies por costumbre, sino porque en un incendio en el que todo ha caído, la radio seguirá funcionando. Si funciona la emisora y el dispositivo receptor, hay comunicación, y eso es lo que pasó precisamente ayer. Las radios siguieron funcionando y contando la última hora del apagón, lo que demuestra que un invento de finales del siglo XIX sigue siendo importante en pleno 2025.

