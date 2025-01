Los bomberos forestales de Cantabria ya tienen walkie talkies. En la era del Internet satelital, tienen todo el sentido del mundo

Si pensamos en conectividad inalámbrica, ahora mismo nos encontramos en un momento de lo más interesante. Tenemos 5G, ya estamos trabajando en el 6G, hay constelaciones de satélites que nos dan Internet a cerca de 500 kilómetros de altura, las redes WiFi son más rápidas, inteligentes y admiten más dispositivos que nunca… En fin, que la cosa ha avanzado mucho y, con todo, dispositivos tan vetustos y en apariencia anticuados como los walkie talkies siguen siendo importantísimos. Y sí, que los bomberos forestales de Cantabria vayan a disponer de ellos al fin es, sin duda, una excelente noticia. Vayamos por partes.

La noticia. El pasado 13 de enero, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, anunció que se habían adquirido emisoras de corto alcance para todos los operarios del Operativo de Lucha y Prevención Contra Incendios Forestales. El objetivo, apuntó, es “facilitar la comunicación entre los miembros de las cuadrillas de bomberos forestales” Según han explicado desde el gobierno local, “todos los operarios van a llevar una emisora de corto alcance para que estén perfectamente conectados en las situaciones de riesgo que viven, especialmente graves durante los periodos de incendios forestales”.

La consejera María Jesús Susinos saluda a los trabajadores de la comarca forestal 5 | Imagen: Gobierno de Cantabria, José Cavia

Es decir, que los bomberos forestales tendrán, desde ahora, walkie talkies. Y eso, que puede parecer absurdo en un mundo de conexiones inalámbricas de clase gigabit, tiene todo el sentido del mundo.

El problema del móvil. Cuando hacemos una llamada telefónica o enviamos un mensaje por WhatsApp dependemos de que nuestro móvil tenga conexión celular, es decir, que haya una estación base cercana (a.k.a. una antena) y nos podamos conectar a ella. Si no hay una estación base cerca, no hay llamadas, SMS ni datos móviles que valgan. Quedan los satélites, pero la conexión satelital en smartphones todavía es algo bastante exclusivo de ciertos terminales. Por no hablar de que se requiere de una antena específica que debe no solo estar operativa, sino tener buena visibilidad del cielo.

El mecanismo, en general, es más complejo, bastante más complejo, pero nos podemos quedar con esa idea. Las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, WhatsApp, etc., están muy bien hasta que dependemos de una infraestructura que falla, se rompe, colapsa o, sencillamente, no llega o existe.

Imagen | Gobierno de Cantabria

El walkie talkie soluciona eso. Un walkie talkie, o una emisora de corto alcance, elimina este problema de raíz. Los walkie talkies son transmisores y receptores portátiles de ondas de radio. Envían y reciben ondas de radio y no dependen en absoluto de la infraestructura encargada de proveer Internet o servicios de telefonía móvil. El dispositivo transmisor emite la onda, que puede ser recibida por uno o varios dispositivos receptores, y la comunicación sucede.

Solo hay dos dispositivos involucrados en la comunicación y funcionan mediante radiofrecuencia. No hay intermediarios en forma de estaciones base ni dependen de una infraestructura que puede haberse derrumbado, quemado, dañado o deteriorado. Donde no llega la señal móvil o Internet, es bastante posible que lleguen los walkie talkies (dependiendo siempre de su potencia, claro está, pero podemos hablar de varias decenas de kilómetros en espacios abiertos).

Imagen | Gobierno de Cantabria

Y tienen más ventajas. La comunicación mediante radiofrecuencia tiene una latencia virtualmente inexistente, algo vital en situaciones de riesgo. En lo que concierne a los walkie talkies como tal, su funcionamiento suele ser bastante sencillo gracias a que, grosso modo, solo hay que pulsar para hablar y seleccionar los canales adecuados. De hecho, eso nos lleva a otro punto y es que, con la correcta configuración, se puede hacer una emisión one-to-many, es decir, que hable uno y todos escuchen.

Otro aspecto relevante es que los walkie talkies están diseñados para operar durante mucho tiempo gracias a baterías intercambiables o incluso pilas alcalinas convencionales. Si un móvil se queda sin batería (algo que ocurrirá más rápido en aquellas zonas sin cobertura y si lo estamos usando constantemente), se acabó el móvil. Sin embargo, un walkie talkie puede funcionar durante muchas horas y, en el caso de quedarse sin pilas, bastaría con cambiarlas para tenerlo totalmente operativo de nuevo.

Imagen de portada | Gobierno de Cantabria

