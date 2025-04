Cómo prepararte para posibles apagones: los principales consejos para estar preparado

Vamos a darte unos cuantos consejos sobre cómo prepararte para posibles apagones, con algunas cosas que te recomendamos tener por casa y recordar. Nuestra idea no es solo centrarnos en apagones catastróficos internacionales, sino en estar preparados también para esos locales que pueden darse alguna vez.

Por eso, vamos a darte una pequeña lista con las ideas y consejos más esenciales para estos casos. Así, en el caso de que tengas un apagón podrás tener recursos para estar sin electricidad durante varias horas sin que esto suponga un problema excesivo.

Ten preparada iluminación

Los apagones pueden llegar en cualquier momento. Si llegan durante el día la iluminación no es un problema, pero si sucede durante la noche te convendrá tener algo en un cajón para poder ver. Pueden ser velas, pero también una linterna LED que te ayude en momentos clave. Las velas de cera de toda la vida son siempre útiles y recurridas, y conviene tener siempre algunas en un cajón. También cerillas o un mechero.

En cuanto a la linterna, que sea LED para que consuma menos, y si va a pilas ten algunas nuevas preparadas. Pero lo mejor es una linterna con dinamo, de esas que tienen una manivela con la que cargarlas. Es un poco más tedioso usarlas, pero no necesitas pilas, y son una muy buena alternativa a largo plazo para no depender de ellas.

Ten alguna batería externa cargada

Algo que puede salvarte mucho si un apagón dura varias horas es tener una batería externas en casa. Esto ayudará a poder mantener tu móvil cargado, y a poder usarlo para informarte o para entretenerte mientras se restablece la luz. Lo ideal sería que fuera como mínimo de 5.000 mAh para tener un poco más de una carga para el móvil, pero idealmente deberías tener alguna de 10.000 mAh.

Si tiene varios puertos, mejor, aunque lo esencial es que tenga USB-C. Eso sí, asegúrate de tener siempre cargada esta batería, porque si cuando sucede un apagón te das cuenta de que no la volviste a cargar la última vez que la usaste en una excursión o festival, será como si no la tuvieras.

también puedes mirar la potencia de carga, ya que pueden ser de 22.5W, de 40W, y muchas cosas. Estas cantidades lo que miden es la potencia, y cuanto mayor sea más rápido podrá cargar el móvil. Para elegir mira las características de carga de tu móvil, que se miden de la misma manera, y entonces busca una batería que las iguale o supere. También necesitas que el cable USB-C de carga soporte esas potencias para que no haga de embudo y puedas aprovecharla.

Ten una radio FM a pilas

Cuando tienes un apagón eléctrico en casa, tu WiFi se va. Y si por alguna razón la red de conectividad móvil de tu operador falla, entonces dejarás de tener acceso a Internet. Ya hemos aprendido que esto puede pasar y durar horas, y en estos casos es muy difícil acceder a información de lo que pasa.

Por eso, es conveniente que tengas una radio FM a pilas por casa, algo analógico y "de toda la vida". En estos casos en los que no tienes ni electricidad ni Internet, va a ser un buen medio para acceder a las emisoras donde estén informando de lo que pasa, o simplemente para entretenerte con la programación.

Ten comida enlatada que no necesite cocinarse

Algo que no debe faltar en tu despensa es tener algunas latas de comida que no necesite cocinarse. Al estar en lata, van a tener una larga duración y no van a caducar a corto y medio plazo, por lo que puedes tenerlas ahí para cualquier emergencia que pueda surgir.

Porque puedes tener comida en la nevera, pero no es recomendable estar abriéndola para que no se vaya el frío y no se te estropeen los alimentos, y si tu cocina es eléctrica dejará de funcionar. Por eso, una comida enlatada que ya esté cocinada y no necesite preparación es un recurso muy valioso

Esto también se aplica a todo tipo de comida no perecedera, desde arroz y las conservas que te hemos mencionado a frutos secos o barras energéticas. También ten un abrelatas manual para poder abrirlas. Si eres campista, ese camping gas puede venir bien tenerlo en casa o en algún trastero localizado al que puedas acceder.

Mantén cargados tus portátiles

Si tienes ordenadores portátiles en casa, es recomendable mantenerlos siempre con una buena carga. Porque si se va la luz pero tienes Internet y quieres seguir trabajando o navegar por Internet, nada es más frustrante que encender tu viejo portátil y ver que está decargado.

Por eso, cada mes o cada pocas semanas revísalo, mantenlo actualizado y asegúrate de tenerlo bien cargado y apagarlo correctamente cuando dejes de usarlo para mantener el máximo de batería.

Ten agua embotellada

Otros consejos que te podemos dar son tener agua embotellada en casa, y si no tienes baja a comprarla. Si tu comunidad de vecinos envía agua a las viviendas con una bomba eléctrica y hay un corte en todo el edificio, es posible que te quedes sin agua, y tener para beber y hacer otras cosas es importante.

Otros consejos a tener en cuenta

Además de lo que te hemos dicho, recuerda tener un botiquín de primeros auxilios en casa en casa por si tienes algún accidente. También conviene tener medicamentos elementales para al mnos una o dos semanas, papel higiénico, productos menstruales, jabón, desinfectante u alcohol.

Mantén siempre el depósito de tu coche medio lleno para poder arrancarlo y usarlo para cargar dispositivos si hiciera falta, una lista de contactos importantes, y desconecta los aparatos electrónicos antes de que vuelva la luz para evitar que un pico de voltaje pueda dañarlos.

