"Nicolas Cage ha aprovechado la fama de sus memes". Paco Alcázar y Torïo García, autores de 'Las 100 primeras películas de Nicolas Cage'

Nicolas Cage es un enigma. Pero un enigma que se puede explicar. Visto desde fuera, es una especie de torbellino indómito que aglutina en su carrera películas horrendas y extraordinarias (a veces al mismo tiempo), clásicos de culto y basura de videoclub, exitazos mainstream y cine de autor. Un aparente agujero negro de insensatez, pero hay una prisma que ayuda a explicarlo todo: internet.

Es lo que han hecho Paco Alcázar y Torïo García, autores de las ilustraciones y los textos respectivamente de 'Las 100 primeras películas de Nicolas Cage', que acaba de editar ¡Caramba! Se trata de una revisión de toda la carrera del protagonista de 'Mandy', en orden cronológico y profusamente ilustrada por el inimitable y atribuladísimo estilo de Alcázar. Pero este libro es algo más que una mera sucesión de trivia de IMDB o comentarios chispeantes. Este volumen intenta entender el fenómeno, y en buena parte lo hace a través de la cultura del meme.

Hemos hablado con ellos para que nos lo expliquen y nos cuentan los orígenes del proyecto: Paco Alcázar dice que el libro "surge de una tira mía en 'Cinemanía' que le dedicaba a Nicolas Cage. Documentándome para los chistes vi que había mogollón de pelis suyas en los últimos años que no había visto y que tenían una pinta loquísima". Así se enganchó a ver todas las películas del actor. Y "a raíz de un encargo en el que me lo pasé muy bien dibujándolo de Superman, me dije 'Voy a hablar de todas las películas con un pequeño comentario de cada una' "

En el proceso de documentación se sumó al proyecto Torïo García, especialista en Nicolas Cage que lleva años publicando la 'Niccagepedia', un fanzine dedicado exclusivamente a su persona. Según Alcázar, "decidimos hacerlo a lo grande, a lo Nicolas Cage, y recoger toda la información posible. Dos años y medio con la tontería". Y según García: "Ha sido como darle sentido a los últimos diez años y poner orden a todo".

El secreto de su éxito

Preguntamos a los autores acerca de la evolución que ha seguido la carrera del actor, y Alcázar tiene claro que "no es un actor normal. Hay algo delirante, una visión personal y excéntrica de la actuación, de su propia carrera, que lo une todo. Ha sido figura del cine indie de los 80, actor de comedias familiares de los 90, superestrella del cine de acción, ha trabajado con los mejores directores de su generación, ha bajado a los infiernos de la serie B, y ha conservado su esencia"

Y la percepción del espectador es clave en estos casos. Como dice García, "a veces el fan es muchos fans: te puede gustar genuinamente, también puedes espantarte con una película mala, pero sabes que siempre te vas a encontrar a Nicolas Cage dándolo todo". O como resume Paco Alcázar, con él se experimenta "admiración e ironía al mismo tiempo, que es lo que lo hace único". Es decir, material de primeras para el efecto meme.

García tiene claro que "internet ha tenido un papel importante en la explosión de fanatismo por Cage de los últimos diez o doce años. Coincide en el tiempo la explosión de los memes con sus problemas fiscales: por eso lo tienes a la vez trabajando en proyectos de calidad dudosa, mientras internet recupera películas desconocidas del principio de su filmografía". Y por supuesto, hay un momento clave, un punto de partida.

Afirma Torïo García que esa piedra de toque está muy clara: "El principio del fenómeno está en 'Nicolas Cage losing his shit', que recopila todos los fragmentos más locos de sus primeras películas y los pone todos juntos con la música de 'Requiem por un sueño' ". Internet hace el resto: "Ese es el pistoletazo de salida, y tienes una carrera en un momento de decadencia que se suma a una popularidad en ascendencia 'por las risas' ".

Pero, ¿qué piensa Cage de todo esto? Dice Alcázar que "a él no le hizo gracia, creo que es comprensible, pero a la vez le ha dado un nuevo enfoque a su carrera, han salido a la luz películas que habían pasado desapercibidas, y le han dado nueva popularidad". Esta mezcla de actor de culto de broma y genuino talento ha sido aprovechado por Cage que, afirma García, "ha sabido reconducir la fama que le viene por los memes y aprovecharlo en sus películas. Hay películas en las que claramente él dice 'Yo sé que esta secuencia se va a sacar de contexto, y voy a aprovechar' ".

Por eso hay algunas películas recientes del actor que son auténticos surtidores de memes: Alcázar dice que "de las últimas, 'Willy's Wonderland' es una fábrica de memes a niveles casi pornográficos. O 'Arsenal'. Yo creo que de vez en cuando dice 'Venga, esta la voy a hacer para los memes' ". Pero al final, comenta el dibujante, queda un fenómeno único "desde una especie de perspectiva lingüística: se ha creado una especie de vocabulario sentimental basado en descontextualizar emociones de sus películas, y se pueden dar todo tipo de mensajes".

Y es que Nic es único. Apunta Paco Alcázar al hecho de que "un solo actor sea capaz de dar todo este abanico de reactions, esto se había hecho con memes de distintas procedencias, pero que lo proporcione un solo actor es único. Que una sola carrera haya visto cambiado su sentido de esta manera me parece muy interesante". Un auténtico fenómeno que ahora podemos conocer a fondo y que estos dos autores exploran en toda su poliédrica hiperintensidad en su libro.