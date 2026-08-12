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Adiós al blanco y negro: el Kindle Scribe Colorsoft de Amazon lleva el color a la tinta electrónica con IA

El Kindle con el que sentirás que estás leyendo como si lo hicieras en un libro impresio

Kindle Scribe Colorsoft 2
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Fran León

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Hace unos meses Amazon renovó su gama Kindle Scribe y su principal modelo reclamo fue el Kindle Scribe Colorsoft, un dispositivo diseñado específicamente para quienes necesitan leer, tomar apuntes, subrayar y organizar sus ideas de forma mucho más visual sin sufrir la molesta fatiga o los reflejos de las pantallas de las tabletas tradicionales.

Este modelo de 11 pulgadas combina la naturalidad de la escritura a mano con una pantalla a color de alto contraste, convirtiéndose así en una herramienta de trabajo o estudio ideal para llevar a cualquier parte.

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Un Kindle con pantalla a color sin reflejos

Kindle Scribe Colorsoft 1

La gran baza de este Kindle Scribe Colorsoft de Amazon es su novedosa pantalla de 11 pulgadas sin reflejos. Está diseñada con una tecnología de película fina de óxido y ofrece un rendimiento de color de alto contraste que emula, de forma muy real, la apariencia del papel impreso.

Esto permite que puedas subrayar tus apuntes, marcar pasajes de libros o destacar documentos PDF utilizando diferentes colores sin que la vista se canse, incluso tras varias horas de uso. Además, para adaptarse a cualquier entorno, incorpora un sistema de luz frontal con sensor de autorregulación y ajuste de calidez, ideal para leer y escribir de noche de forma muy cómoda.

Todo ello se enmarca en un cuerpo estilizado: apenas 5,4 mm de grosor y 400 gramos de peso, lo que facilita mucho su agarre con una sola mano, frente al Kindle Scribe de anterior generación, algo que agradecemos quienes solemos leer mucho a diario y también si piensas utilizar este eReader en transporte público.

El Kindle Scribe Colorsoft no es solo un lienzo para dibujar; es una libreta digital pensada para la productividad. Su cuaderno integrado cuenta con herramientas avanzadas de IA para cambiar por completo la forma de trabajar. Entre ellas destacan:

  • Búsqueda inteligente: te permite buscar y localizar información dentro de tus propios cuadernos sin tener que escribir el término exacto.
  • Resúmenes automáticos: analiza y genera resúmenes de tus notas manuscritas extensas a través de un sistema de conversación fluida.
  • Active Canvas: si estás leyendo y decides escribir una nota, el texto del libro se adapta de forma inteligente para crearte el espacio necesario para tus apuntes.
  • Sincronización en la nube: podrás importar documentos directamente desde Google Drive o Microsoft OneDrive para hacer anotaciones sobre ellos y exportar tus libretas de forma limpia a Microsoft OneNote.

Otra de las cosas que me gustan de este nuevo Kindle Scribe a color es su lápiz premium magnético que no necesita carga, por lo que siempre lo tendrás disponible para usar. Por último, y no menos importante, es reseñable su batería, la cual ofrece autonomía para semanas, algo que viene muy bien si quieres irte de viaje sin llevarte el cargador; aunque es cierto que lo puedes cargar con el del móvil, algo que ahorra tener que comprar o transportar accesorios extras.

⚡ EN RESUMEN: kindle scribe colorsoft

 LO MEJOR

  • El color que no cansa: por fin puedes estructurar tus apuntes con colores y subrayar libros con un contraste idéntico al del papel real.
  • Escritura instantánea: la superficie texturizada de la pantalla y la latencia ultrabaja logran que escribir con el lápiz se sienta idéntico a usar papel y boli.

❌ LO PEOR

  • Precio de la pantalla a color... Al ser una tecnología muy avanzada y reciente, su precio es superior al del Kindle Scribe estándar en blanco y negro.
  • No es una tablet convencional... Su tasa de refresco está pensada para leer y escribir con fluidez, pero no sirve para reproducir vídeo o jugar a títulos dinámicos.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres llevar toda tu biblioteca y tus libretas de apuntes sincronizadas con la nube en un dispositivo ultrafino.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tu único objetivo es leer libros en blanco y negro, el modelo clásico de Kindle o el Kindle Scribe estándar te darán la misma autonomía por bastante menos dinero.
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Imagen | Fran León y Amazon

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