Un físico nos explica por qué 'Rick y Morty' es fantástica para enseñar y aprender ciencia

A Elon Musk, jefazo de Tesla Motors y SpaceX entre muchas, le encanta y a nosotros también. Muchos fans aseguran que para poder entender esta serie hace falta tener un alto índice de coeficiente intelectual, ¿es cierto? Yo no diría tal cosa. No necesitas resolver cálculos, llevar decenas de subtramas o seguir enmarañados razonamientos. Lo que sí hace falta es mucha cultura. Mucha cultura, nihilismo y un sentido del humor muy negro.

Si no has visto 'Rick y Morty', no sé qué haces leyendo esto pero no haré ningún spoiler importante aquí. Te recomiendo que la veas es como una mezcla de 'Star Trek' y 'Doctor Who' con eructos y existencialismo cuyos personajes son la parodia de Doc Brown y Marty McFly de 'Regreso al futuro' con un trasfondo de horror cósmico.

“¡Morty dime! ¿Podrías decirme qué es esa cosa? ¿Te enseñarían en la escuela esto?” La escuela no es un lugar para gente inteligente. Vamos a ver rápidamente algunos de las conceptos científicos que has aprendido inconscientemente viendo 'Rick y Morty'. Te servirá como excusa para la próxima vez que tu madre te regañe por hacer no estar haciendo la tarea.

¡¡¡Pickle RIIIIICK!!!

Siento deciros que no hay ningún campo de la ciencia moderna que nos permita transformarnos en un pepinillo. Pero si alguna vez estáis atrapados en una alcantarilla, medís entre 10 y 30 cm, sin brazos ni piernas, quizás podáis haceros un exoesqueleto con cucarachas.

Aunque quizás no se pueda reproducir el trabajo de Holzer y Shimoyama solo presionando con la lengua en el cerebro. Y es que los investigadores japoneses fueron capaces de controlar el movimiento de una cucaracha mediante impulsos eléctricos directos a su cerebro. Además de cucarachas e insectos puede realizarse con lagartijas, tiburones, palomas y por supuesto, ratas. No lo repitáis en casa por favor, es asqueroso y puede que terminéis en terapia. Esperaos a trabajar en la universidad.

“Tirad los triples mientras desarmo la bomba de neutrinos improvisada de borrachera"

-Morty, ¿cuántas veces has tenido que…?

-¡Demasiadas Rick! ¡Demasiadas!

La famosa bomba de neutrinos que se nombra varias veces en la serie no existe y no sería letal por lo que sería inútil como bomba, en cambio, sí existe la bomba de neutrones. ¿Cuál es la diferencia entre neutrinos y neutrones? [Chiste fácil y sigamos] Ninguna de ellas tiene carga. Son neutras eléctricamente hablando. La primera es un fermión casi sin masa que viaja casi a la velocidad de la luz (cualquier partícula con masa va más lento que la velocidad de la luz) y cuya interacción con el resto de la materia es extremadamente débil : un neutrino podría atravesar la Tierra sin chocar con ninguna otra partícula por eso son tan difíciles de detectar y por eso decía que no sería letal.

Y la segunda es un barión, forma parte del núcleo atómico y tiene una masa parecida al protón. ¿Os acordáis cuando Pedo, el ser gaseoso interdimensional, caga oro diciendo que ha añadido 71 protones al oxigeno? Bueno, pues si no se ha acordado de añadir 110 neutrones tendríamos un isotopo radioactivo del oro que dejaría de ser oro muy rápidamente.

Para ser exactos, también faltarían los electrones pero comparado con los protones y neutrones no supondría un verdadero problema.

En cuanto a las bombas de neutrones son parecidas a las bombas H pero preparadas especialmente para generar altas cantidades de radiación con detonaciones más débiles con la intención de matar a los seres vivos dejando las estructuras sin daños. La radiación de neutrones es ionizante y muy penetrante, matando en horas y dejando la zona radiactiva durante varios días.

Plutón no es un planeta

En la serie se muestran dos tipos de líneas temporales. Por un lado se establece que hay infinitas líneas temporales en la mayoría de las cuales hay un Rick y la mayoría de éstos tienen un Morty. Y luego se muestra lo que pasa cuando juegas a detener el tiempo en el primer episodio de la segunda temporada.

Este segundo tipo de líneas temporales viene de la física cuántica. Supongo que estaréis familiarizados con ella, porque si no, no habréis entendido a qué venían los gatos flotando.

Para entenderlo usaré el experimento de la doble rendija, el segundo experimento más célebre de la física cuántica tras el gato de Schrödinger (que, por cierto, es un experimento mental, nadie metió un gato en una caja con veneno).

Cuando un haz de fotones se encuentra con un obstáculo con dos aperturas muy juntas genera un patrón de interferencia (zonas oscuras y claras, vamos). Los fotones pasan por ambas rendijas al igual que el gato estaría vivo y muerto simultáneamente. Para explicarlo algunos científicos se les ocurrió que podría ser que en un universo para por una rendija y en otro universo por la otra, algo parecido a la realidad alternativa de 'Futurama' donde todas las monedas que se tiraban al aire caían del otro lado.

En el caso de la física cuántica, la probabilidad de un estado puede variar con el tiempo, por lo que coincide perfectamente con la subdivisión de lineas temporales que se ve en el capitulo.

El otro tipo de multiverso es como el usado en la industria del cómic americano para reiniciar las sagas e incrementar ventas, pero aquí se usa para viajar entres distintas realidades, viajes interestelares o a otras líneas temporales cuando hayas destruido en la que vives.

Éstas parecen ser completamente independientes solo accesibles mediante portales o agujeros de gusano, como del que provenía Pedo. Por lo que sospecho que no tienen que ver con la física cuántica sino más bien con la relatividad general.

Los agujeros de gusano son supuestos túneles que conectarían distintos universos o dos puntos distantes de un solo por la deformación realizada en el espacio tiempo de los agujeros negros. Estos distintos universos se habrían formado desde sus propios big bangs. Si hay uno, ¿porque no varios?. Estos universos podrían estar conectados o no. Y de haber infinitos, habría también infinitos de ellos con un planeta Tierra. Obviamente esas ideas no han sido validadas por ninguna observación experimental, pero nada impide soñar con que habrá “más allá” del horizonte de sucesos observable alrededor de un agujero negro.

Antes de dejar la cosmología, quiero hacer un comentario sobre el combustible que los ziguerianos tratan de conseguir de Rick mediante una simulación : materia oscura concentrada. Como la caca de Mordisquitos, o también conocido como Mordelón, de 'Futurama' pero concentrada.

Tanto la materia oscura como la energía oscura son términos un tanto Emos para designar dos elementos sobre los que, en verdad, los astrofísicos no tienen ni idea. Bueno, un poco de idea sí que tienen pero daría para otro artículo completo. Lo destacable es que sin estos dos elementos no les salen los cálculos de la expansión acelerada del universo. Así que le han dado nombres misteriosos.

No, Jerry. Plutón ahora se considera un planeta enano, por mucho que te moleste

En 'Rick y Morty' también se da por sentado la vida extraterrestre y se ve claramente ecosistemas alienígenas donde la evolución ha tomado diversos caminos. Pero lo que más me llamó la atención es en el episodio que parodia la película 'The Purge' (traducida como 'La noche de las bestias' o 'La noche de la expiación') cuando un insecto choca contra el parabrisas de su nave espacial.

“¿Acaso crees que la vida se desarrolló por ella misma en la Tierra?”

Está hipótesis es conocida como panspermia planetaria. La explicación más aceptada es que todos los elementos y condiciones para la formación de moléculas orgánicas que dieron lugar al ARN y posteriormente ADN estaban presentes en la Tierra en lo que se conoce como caldo primigenio.

La hipótesis de la panspermia propone que la vida o algunos bloques o partes moleculares importantes en el proceso viajó desde otro planeta en un asteroide, un meteorito o porqué no… una forma de vida capaz de sobrevivir en el espacio. Esta teoría no hace más que desplazar el problema de cómo se pasa de la materia inerte a un organismo vivo pero aumentando el abanico de posibilidades para las condiciones de la misma y a la vez sugiere que existe vida fuera de nuestro planeta.

Pero en la serie no solo hay vida extraterrestre sino que además es inteligente. El radioastrónomo Frank Drake se planteó la pregunta de si esto sería posible en nuestra galaxia y formuló la ecuación con su nombre para calcular en número de posibles civilizaciones en la Vía Láctea.

Su primera aproximación, muy optimista, fue que habría 10 civilizaciones detectables al año, otras estimaciones más recientes se calcula una civilización detectada cada 70 millones de años en nuestra galaxia y extrapolando los cálculos, se puede estimar 5 mil civilizaciones en todo el universo observable. El problema es que sin motores de materia oscura concentrada o tecnología de portales aunque recibamos sus señales de radio sería imposible contactar con esas civilizaciones.

“¿Sabes lo que es un campañol, Morty?”

Los humanos somos complejas máquinas químicas. La selección natural y sexual, aunque también el azar, han seleccionado a los individuos que han hecho evolucionar a la especie humana. Las sustancias liberadas por nuestro cerebro según la situación han jugado un rol esencial. Las sensaciones de miedo, alegría, depresión e incluso el amor se pueden explicar mediante la química.

La sustancia que Rick recupera del campañol es la oxitocina descubierta por Du Vigneaud. Esta hormona junto a la serotonina y a la dopamina parece estar fuertemente involucradas en el proceso de enamoramiento. Hay que decir que tanto la amistad como el amor son algo más complicado que una solo molécula al igual que las mantis religiosas no son lo opuesto al campañol. “Supongo que el ADN es un poco más complejo que eso”.

Para terminar vamos a relajarnos y ponernos Schwiftys. Porque mientras Rick se marca su temazo, podemos ver quizás la lección más importante de la serie : Correlación no implica causalidad. El hecho de que dos eventos vayan seguidos en el tiempo no implica que sean causa y efecto.

La experimentación y la reproducibilidad de la misma son partes esenciales en el método científico, en los que se deben controlar los parámetros importantes. Entre el hecho de que el director Vagina se ponga a rezar y la cabeza del cromulón sonría, Rick y Morty están cantando. Lo que significa que no tienen toda la información necesaria para obtener conclusiones.

Podríamos decir que hasta que el cromulón descalifica a Rick, habría una correlación entre las sonrisas de los cromulones y las plegarias y sacrificios de los practicantes del “headismo”. Por lo que estos concluyen que hay una causalidad.

Seguro que me he dejado cosas por decir, pero es que la serie tiene infinidad de referencias a ciencia real. Así que ya sabéis, escribid un comentario si me he dejado algún concepto científico o tecnológico que os apasione que salga en la serie como la miniaturización de humanos, la inteligencia artificial o la armadura Ironman.

“Paz entre mundos”