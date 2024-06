Huawei MateBook X Pro 2024, análisis: más cerca que nunca del ultrabook perfecto

Tras unos años de continuidad, la familia de ultrabooks más completos y premium de Huawei ha recibido una actualización que los eleva sobremanera en el panorama actual de equipos profesionales ligeros.

El nuevo Huawei Matebook X Pro (2024) acoge las esperadas y necesarias mejoras a nivel internas, como los potentes procesadores Core Ultra 9, pero sobresale especialmente por la evolución asombrosa de su diseño y detalles. Desde el material y tacto de la carcasa a su touchpad con gestos mejorados o su peso inferior al kilogramo. Todo ha mejorado y nosotros ya lo hemos podido probar para contároslo de primera mano.

Ficha técnica del Huawei Matebook X Pro (2024)



Huawei MateBook X Pro (2024) pantalla OLED táctil de 14,2 pulgadas, 3.120 x 2.080 píxeles (264 ppp) Formato 3:2, tasa de refresco de 120 Hz Hasta 1000 nits de brillo procesador Intel Core Ultra 9 185H gráficos Intel Arc Graphics memoria principal 16 /32 GB LPDDR5 almacenamiento SSD de 1 TB / 2 TB con interfaz PCIe 4.0 NVMe M.2 conectividad 2 x Thunderbolt 4 1 x USB-C conectividad inalámbrica Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 sistema operativo Windows 11 Home sonido 6 altavoces carcasa Aleación de magnesio batería Carga rápida 90 W 70 Wh webcam 1080p con 4 micrófonos OTROS Botón de encendido con lector de huellas dactilares Interruptor de privacidad de webcam dimensiones 310 x 222 x 13,5 mm peso 980 g precio 2.499 euros

Este diseño me encanta

Aunque conserva buena parte del diseño de generaciones anteriores, ya reconocibles para quienes hemos analizado modelos anteriores de la familia Matebook X Pro, el nuevo miembro de la familia para este 2024 me ha sorprendido. Lo ha conseguido casi en el único campo donde todavía tenía algo de margen de mejora: el peso.

El nuevo Huawei Matebook Pro X (2024) establece una marca de peso al alcance de casi nadie hoy en día: 980 gramos por un portátil de 14 pulgadas

Los 980 gramos que marca el Huawei Matebook X Pro (2024) en la báscula son todo un hito para la compañía que ya venía de hacerlo muy bien en los modelos de 2023 y 2022. Hablábamos entonces de un estupendo peso de menos de 1,4 kg. Pero en esta generación han podido adelgazar a su modelo estrella en más de 400 gramos.

Lo más diferenciador a nivel de diseño del Matebook Pro X (2024) no está solo en el peso sino que las curvas de todas las partes de su carcasa, muy suaves, o la textura que se aplica a la carcasa, suman y suman.

El tacto es excelente, por calidez, seguridad en el agarre y también contra la suciedad. Es especialmente destacado en el interior, donde la cobertura texturizada se mantiene y permite que la grasa de los dedos no se note en absoluto. Queda solo por ver si los roces pasarán factura o no a largo plazo más que en un acabado liso y brillante.

Como en la generación anterior, la carcasa de este portátil ha sido fabricada en aleación de magnesio, proporcionándole no solo la citada ligereza de récord como la suficiente rigidez y capacidad de absorción de la energía de los posibles impactos del día a día con el equipo a todos lados.

Conectividad de nuevos tiempos

En el aspecto de conectividad, el grosor de solo 1,3 cm pasa factura a nivel de conectividad y hay que asumir que en este nuevo equipo de Huawei no hay lugar para puertos “anchos”, por lo que nada de conectividad USB-A ni mucho menos Ethernet. Tocará pues recurrir a adaptadores. De hecho, en la caja viene de serie uno de USB-C a USB-A.

La conectividad del Huawei Matebook X Pro (2024) está repartida entre los dos laterales. En el izquierdo contamos con dos puertos Thunderbolt 4 por un USB-C en el derecho. Ninguno más. Ni lector de tarjetas ni salida HDMI aunque sí que se ha colocado un interruptor físico para la protección de la cámara web.

Esa webcam, con grabación de vídeo a 1080p, se potencia a nivel software con opciones clásicas y que vemos habitualmente en software de videollamadas. Nos referimos al centrado automático de la persona que está siendo enfocada por la webcam o el cambio de fondo y desenfoque.

Esta mejoras forman parte del Huawei Manager, una suite bastante ligera y básica para gestionar aspectos del equipo. Mucho más interesante es la integración de Huawei llamada Super Dispositivo que permite que, si estamos dentro del ecosistema de Huawei, el paso de contenidos e interacción entre pantallas sea fluida y natural.

La conectividad del Huawei Matebook X Pro (2024) se basa en los puertos USB-C, dos de ellos Thunderbolt 4. Y nada más

A nivel inalámbrico, no hay Wi-Fi 7 pero sí Wi-Fi 6E, además de Bluetooth 5.3.

En cuanto a la identificación biométrica, este nuevo portátil premium de Huawei admite que nos identifiquemos tanto con nuestro rostro gracias a la cámara web y los sensores de infrarrojos, como con la huella dactilar al disponer también de lector integrado en el botón de encendido. Todo ello bajo Windows Hello.

Más pantalla: para mirar o tocar

Uno de los grandes atractivos del Huawei Matebook X Pro (2024) es la sensación de gran pantalla que transmite en cuanto abres su carcasa de aleación de magnesio.

Sin esfuerzo alguno y usando un solo dedo gracias a la excelente y única bisagra central, tras levantar la carcasa aparece una pantalla de 14.2 pulgadas cuya sensación envolvente queda reforzada por los reducidos marcos de la misma. No llegan a ser simétricos pero los que habitualmente son generosos, superior e inferior, en esta generación están reducidos a su mínima expresión, otorgando al equipo una relación pantalla-cuerpo del 93%.

Pese a todo ello, hay sitio para elementos importantes o detalles como el logo de Huawei en el marco inferior o la cámara web con sensores de infrarrojos y varios micrófonos en el caso del extremo superior de la pantalla.

Todos los parámetros que podemos pedirle a una pantalla premium los tenemos en el nuevo Matebook X Pro: OLED, alta resolución, brillo alto y frecuencia de 120 Hz. Además es táctil

Como buen y actual portátil con afán de protagonismo en el ámbito más productivo y profesional, la relación de aspecto del panel es 3:2. Esto nos da una mayor superficie visual que además no peca de falta de nitidez gracias a la resolución de 3120x2080 píxeles para un total de 256 ppp.

Si estos datos ya son muy relevantes para un equipo productivo, queda lo mejor: el cambio de LCD a OLED. El nuevo panel mejora todavía más los ya excelentes de la generación anterior principalmente en el brillo, que puede alcanzar los 1.000 nits pico y que ayudan a que los reflejos no sean problemáticos en interior y muy reducidos en exteriores pese a que no tiene tratamiento antirreflectante como tal. Y no nos olvidemos de los 120 Hz de su panel.

La pantalla OLED mantiene una excelente reproducción del color, con tonos con saturación y riqueza acorde con lo que incluso creativos de la imagen pueden demandar pese a que no es el perfil de usuario destinatario de este equipo.

Casi cualquier otro portátil, en este escenario de luz solar exterior, hubiera devuelto una pantalla negra inservible

Un detalle importante es que el panel es OLED flexible, algo que nos da una seguridad importante en un equipo tan delgado.

No hay que olvidar que estamos hablando de un equipo con capacidades táctiles ya que el panel OLED es multitáctil de 10 puntos. Windows 11 no posee la interfaz más adecuado para su uso de manera táctil pero se agradece de vez en cuanto poder optar por escoger opciones de la interfaz tocando directamente en la pantalla.

Hasta seis altavoces, en los extremos inferiores y a los lados del teclado

Algo que nos hubiera encantado en este equipo hubiera sido una bisagra que admitiera el giro completo del equipo, para aprovechar tanto sus capacidades táctiles como el poco peso.

La espectacular pantalla OLED táctil viene excelentemente acompañada de un sistema de sonido de seis altavoces con optimización Huawei Sound que no solo suenan tremendamente potentes con apenas el 25% de volumen, sino que con las diferentes opciones de sonido de Huawei mejoran el resultado hasta alcanzar uno de los mejores sonidos que hemos probado en un portátil de este grosor y categoría. Sin duda.

Potencia desatada para un ultrabook delgado

El Huawei Matebook X Pro (2024) recoge el guante de los procesadores Intel Core Ultra 9 185H (Serie 1), toda una bestia para un equipo portátil. Hablamos de 16 núcleos (8 de ellos dedicados a la eficiencia), 22 hilos y una frecuencia Turbo máxima de 5.1 GHz. La frecuencia de funcionamiento base se establece en 2.3 GHz, con un TDP de 40W.

El modelo más completo es impecable a nivel hardware para un ultrabook: Core Ultra 9, 32 GB de memoria RAM y SSD PCIe de 2 TB por 2.499 euros

Ese procesador Core Ultra va situado en un interior fabricado en aluminio más ligero y estilizado y donde encontramos de serie 32 GB de memoria RAM y una unidad SSD de 2 TB. El precio de este modelo, el más completo de la nueva gama, es de 2.499 euros. Habrá opciones en el futuro con procesador Core Ultra 7 y 16 GB de memoria RAM.

El SSD PCIe NVMe de 2 TB ha demostrado que ofrece un funcionamiento acorde con el precio que pagamos por el equipo, con datos según nuestras pruebas de 5.000 MB/s tanto en escritura como en lectura.

El rendimiento del Core Ultra 9 se ha plantado en todo lo alto de nuestro ranking oficioso, solo por detrás de los últimos procesadores de Apple. Así, en Cinebench 2024 consiguió 681 puntos en la prueba multinúcleo y superó por poco los 100 puntos en la de un solo núcleo. En Cinebench R23, prueba muy exigente, el Core Ultra 9 rozó los 13.000 puntos en la prueba de varios núcleos y superó los 1.700 puntos en la de un solo núcleo.

En PCMark 10, otra de las pruebas de referencia en nuestros test de rendimiento, el Huawei Matebook X Pro (2024) se quedó por encima de los 7.000 puntos, concretamente 7.038, en la línea del otro Core Ultra 9 que analizamos en un equipo gaming como el HP OMEN Transcend 14.

En las pruebas con GeekBench, sus puntuaciones fueron de 2.395 y 13.414 en las pruebas Single-Core y Multi-Core.

El procesador de Intel viene acompañado de los últimos Intel Arc, ofreciendo un salto de potencia gráfica que se ve reflejado en nuestros benchmarks pero también en la solvencia con que nos ha permitido trabajar con programas de edición de fotografía o vídeo del estilo de Davinci Resolve.

Tanto a nivel de procesador, con el Core Ultra 9, como en GPU, con las últimas Intel Arc, la potencia del Matebook X Pro es de sobresaliente. Pero hay un problema de control de temperaturas de funcionamiento

En cifras brutas, en las pruebas con Blender, los gráficos integrados obtuvieron una puntuación de 453,61 puntos. Y en tests acordes con su configuración, como Night Raid de 3DMark, superó los 28.000 puntos. En TimeSpy, este equipo de Huawei superó los 4.000 puntos.

Como hemos comprobado de primeras mano, el Intel Core Ultra 9 rinde como debería a nivel de potencia bruta pero en la integración en este Huawei Matebook X Pro (2024) eso tiene un gran inconveniente según nuestras pruebas: el calor generado.

En nuestros test de estabilidad y rendimiento, no ha habido bajadas reseñables de potencia bruta con el tiempo, pero la CPU se ha situado por encima de los 100 grados centígrados en lo más álgido de esas pruebas de estabilidad y estrés, y prácticamente todos los núcleos de rendimiento han sufrido de Termal Throlling.

En el aspecto práctico esto se ha traducido en un importante calentamiento de ciertas zonas de la carcasa. Se aprecia especialmente tanto en la parte inferior del chasis (lo que hace imposible usar el equipo sobre las rodillas en estos escenarios de uso intensivo) como en la superior del teclado. Este último punto me parece todavía más crítico porque puede resultar incómodo para los usuarios y es una situación no deseable.

El gran pero: la autonomía

Llegamos a la sección dedicada en nuestro análisis a la autonomía del Huawei Matebook X Pro (2024), donde nos encontramos una batería de 70 Wh que es el punto más débil de este equipo. No podía tenerlo todo.

La batería de 70 Wh del Huawei Matebook X Pro (2024) no le da para alcanzar más que 6 horas de media de autonomía. A un ultrabook le exigimos al menos que llegue a una jornada laboral de 8 horas

En nuestras pruebas basadas en un uso principalmente de ofimática y navegación web, puro ultrabook clásico, nuestras medidas de autonomía se situaron en una horquilla de entre 5,5 y 6,5 horas. Si introducíamos más demanda de rendimiento habrá que restar como mínimo una hora a esa autonomía.

En todo caso hablamos de un ultrabook que no llega a las 8 horas mínimas que le debemos exigir a un modelo enfocado tanto en la portabilidad y el trabajo en movilidad.

Quizás por esta escasa autonomía para un ultrabook, Huawei le ha proporcionado un sistema de carga Turbo de hasta 90W, para la cual viene un cargador compatible en la caja que devuelve el 100% de la carga de la batería en algo más de una hora y media.

Buen teclado y mejor touchpad con Free Touch

En un ultrabook vamos a querer usar mucho el teclado y touchpad. No es plan de andar con periféricos. Por eso nos ha gustado tanto este aspecto del equipo.

El teclado, completo y con buenos accesos directos, es de tipo chiclet, con teclas de estupendo tamaño, recorrido de 1.5 mm habitual en este tipo de elementos en portátiles delgados y un comportamiento excelente para teclear durante mucho tiempo sin fatiga alguna gracias a una excelente estabilidad lateral de las teclas.

El touchpad del Huawei Matebook X Pro (2024) es de los mejores que podemos encontrar en el ecosistema Windows pero su alta sensibilidad requiere de una pequeña curva de aprendizaje

La visualización en el tono azul que destaca Huawei es muy buena, aunque mejorable la retroiluminación, que solo cuenta con dos intensidades.

El touchpad, con su tamaño generoso, ofrece más que suficiente espacio para la diagonal de la pantalla y el área disponible. Es interesante observar, como ya notamos en el modelo de la generación anterior, que el extremo inferior del touchpad se encuentra literalmente alineado con el borde del equipo, lo cual no representa ningún inconveniente.

Pero lo mejor de este componente es su calidad, tanto en la superficie, muy suave y agradable, como en el funcionamiento. Probablemente sea el mejor touchpad disponible en un equipo Windows gracias al añadido de componentes hápticos y una detección inteligente de la presión.

Además de las mejoras físicas que ayudan en la precisión del desplazamiento y los toques, Huawei añade gestos extras como deslizar en los bordes derecho e izquierdo para subir y bajar brillo o volumen de sonido, así como toques con los nudillos para realizar capturas de pantalla, entre otros.

Hacerse con estos gestos y que no haya toques o acciones no deseadas requiere, eso sí, de un corto periodo de adaptación.

Huawei Matebook X Pro (2024), la opinión y nota de Xataka

Dentro de la ya amplia familia de portátiles de Huawei, los Matebook X Pro representan la gama más noble dentro del sector de los ultrabooks.

La compañía asiática ha ido refinando el diseño y características de su modelo estrella hasta alcanzar una meta simbólica que representa el modelo bautizado con el apellido Core Ultra Premium Edition que hemos analizado.

Este ultrabook cumple con las máximas que pedimos a un equipo profesional, empezando por el alto precio y acabando por un diseño exquisito, delgado y ligero como casi ninguno con esa diagonal, y ofreciendo una potencia bruta y gráfica más que suficiente para un modelo profesional pero en el ámbito generalista.

Por si esto fuera poco, el Huawei Matebook X Pro (2024) da el paso a la tecnología OLED en su pantalla, redondeando junto al sonido una configuración visual y acústicamente disfrutable al 100%.

El más completo de los ultrabooks de Huawei redondea aspectos esenciales como la pantalla con tecnología OLED o el rendimiento bruto, pero se deja por el camino algo tan importante como la autonomía. Y no es barato

Pero como no todo podía ser perfecto, hay dos lunares en su expediente de sobresaliente: la autonomía, por debajo de lo que creemos que es lo mínimo exigible a un portátil ultradelgado para trabajar en movilidad, y la gestión del calor generado.

9,1 Diseño 9,75 Pantalla 9,5 Rendimiento 9 Teclado/trackpad 9,25 Software 9 Autonomía 8,25 A favor El diseño está lleno de detalles y el peso de menos de 1 kg es de récord

La pantalla OLED a 120 Hz mantiene la fidelidad de color necesaria con el extra de un contraste y brillo impecable

El touchpad, aunque requiere de un periodo de adaptación, es de los mejores en Windows

El sonido es el mejor que tienes en un portátil En contra La conectividad depende de los adaptadores que estés dispuesto a usar

La potencia bruta ocasiona que, pese a los esfuerzos en refrigeración de Huawei, el equipo se caliente en exceso cuando le exigimos al máximo

La autonomía es escasa para un ultrabook



