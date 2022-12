Qué teclado utilizan los editores de Xataka: 15 teclados recomendados para productividad, escritura y jugar

El teclado es uno de esos periféricos que suele pasar desapercibido pero que puede marcar la diferencia, tanto si lo usas para picar código, escribir textos o jugar. Hemos preguntado a los editores de Xataka qué teclado utilizan en su día a día para trabajar y, en el caso de que lo hagan, también para jugar. Estas han sido sus respuestas y el por qué de sus elecciones.

Corsair K63

La recomendación de Juan Carlos López

Hace dos años decidí renovar el teclado de mi PC. Lo utilizo a diario para trabajar durante al menos ocho horas, por lo que no podía equivocarme. Afortunadamente, no lo hice. Desde el principio tenía claro lo que quería: un teclado mecánico de buena calidad que no fuese demasiado ruidoso. Ni demasiado aparatoso. Ni demasiado caro. Y di con él.

Después de sopesar varias opciones compré el K63 de Corsair (89 euros). Y lo hice porque cumple todas las condiciones que acabo de esbozar. Sus interruptores Cherry MX Red me encantan, es muy compacto, y, aunque no es ninguna ganga, en mi opinión tiene un precio razonable. Eso sí, no es inalámbrico, aunque para mí, lejos de ser una desventaja, esta característica es una ventaja.

Keychron K2

La recomendación de Yúbal Fernández

Desde hace unos años soy usuario de teclados mecánicos, simplemente porque cuando pruebas escribir con uno ya no hay vuelta atrás, es un camino sin retorno. Las sensaciones a la hora de escribir son sensacionales, y son muy sencillos de limpiar.

Y a la hora de trabajar no es una excepción, y de hecho, la indescriptible sensación de efectividad que te transmite al escribir un teclado mecánico hace que se luzcan todavía más al trabajar, por lo que son los que utilizo.

Anteriormente tenía un Varmilo para mi equipo con Windows, un 110% con interruptores Silent Black que era una auténtica gozada. Cuando me pasé a Mac, opté por comprarme un Keychron K2 (156 euros), que es el que estoy utilizando actualmente. Compré otro simplemente por la pijadilla de tener bien las teclas de option y command en Mac, que pueden cambiar un poco con respecto al alt y Win de Windows, y la verdad es que estoy muy contento escribiendo con él.

Los switches son un poco más ruidosos, pero eso es algo que espero cambiar pronto, porque el Keychron tiene la función de poder intercambiarlos sin soldaduras ni nada por el estilo. Y mi próximo teclado será también un mecánico, posiblemente también un Keychron.

Estoy esperando a que amplíen el abanico de modelos con soporte para distribución de teclado ISO, y a poder ser con teclas en español. Y si estoy pensando en cambiar no es porque esté a disgusto con el K2, sino porque echo de menos las teclas numéricas a la derecha, el K2 no las tiene.

Keychron K2 Teclado mecánico inalámbrico Bluetooth con retroiluminación RGB de 84 Teclas Hoy en Amazon por 158,53€

Qisan

La recomendación de John Tones

Cuando decidí pasarme a los teclados mecánicos, estuve una buena temporada consultando reseñas, haciéndome una idea de qué podían ofrecerme las distintas opciones, y finalmente me decidí por este (que adquirí gracias a una oferta a la mitad de precio) Qisan (87 euros), y que me está dando un resultado estupendo.

Por supuesto, hay muchos aspectos que no necesito (la retroiluminación de las teclas: preferiría que los caracteres de cada tecla fueran los que estuvieran iluminados, al estilo de tantos portátiles), y el cable a veces es un engorro (por suerte tampoco es un problema grave: la disposición de mi lugar de trabajo permite que el cable no esté oculto y sin molestar). La limpieza tiene sus intríngulis, pero el desmontaje y sustitución de las teclas es relativamente sencillo, así que lo considero una estupenda opción de entrada en el mundo de los teclados mecánicos.

Qisan Teclado mecánico para juegos Teclas PBT 69 teclas Gateron Interruptor azul Retroiluminado blanco Disposición ES Teclado para juegos-Blanco Gris Combo Hoy en Amazon por 87,89€

Logitech MX Keys Advanced

La recomendación de Javier Penalva

Mi teclado del día a día en el lugar de trabajo es el Logitech MX Keys (99 euros). Dado que tengo espacio, me viene genial que incluya teclado numérico pero lo que me tiene conquistado y no podría prescindir de ello es su emparejamiento con varios equipos al mismo tiempo (en mi caso Mac y iPad) y por supuesto su comodidad de uso y silencio de funcionamiento, a la vez que tiene un buen feedback sin ser mecánico.

Microsoft QHG-00024

La recomendación de Andrés P. Mohorte

Soy un hombre de gustos sencillos, y nada hay más sencillo que este teclado de Microsoft con nombre de número de serie. Su personalidad es tendente a nula: una larga barra horizontal de plástico negro sobre la que se dispersan teclas ergonómicas y fáciles de pulsar.

Sus dimensiones son comedidas, como corresponde a todo aparato que se precie de discreto; su diseño, minimalista; y su funcionalidad es extrema. No hay aquí ninguna tecla que sobre o tampoco que falte. Sirve para lo que sirve: para escribir de forma sencilla y natural, sin aspavientos, sin alardes, sin ruidos, sin elementos que distraigan y desvíen de lo principal.

¿Cómo se llama este teclado? Bien podría llamarse 011100011001. O "Unidad de Mecanografía Digital X-378". Bien podría ser el único teclado que la humanidad realmente necesitara. No lo es, pero si no le pides mucho más a tu teclado, sí será el único al que recurras de ahora en adelante.

Logitech K270

La recomendación de Laura Sacristán

El teclado que yo uso para trabajar desde hace un par de años es el Logitech K270 (23 euros), un modelo inalámbrico muy sencillo con teclado numérico y ocho accesos directos bastante prácticos.

No os voy a engañar, lo elegí porque buscaba un teclado inalámbrico sencillo y el K270 de Logitech estaba en oferta, pero la verdad es que estoy contenta con él. Lo que más me gusta es su diseño resistente y su autonomía: usa dos pilas AAA y sólo las he tenido que cambiar una vez en todo este tiempo. Y lo que menos, que ya se ha empezado a borrar alguna letra.

Razer Huntsman Mini

La recomendación de Carlos Castillo

Desde hace algo más de un año vengo utilizando el Razer Huntsman Mini (93 euros), principalmente por su tamaño. Se trata de un teclado súper compacto, de formato 60%. Lo que me permite ganar una barbaridad de espacio en la mesa y mover más cómodamente el ratón.

Antes de pasarme a este Razer estaba usando un Logitech G513 (126 euros), un modelo excelente y con el que estaba muy contento, pero que me fue resultando cada vez más incómodo con el paso del tiempo precisamente por el factor tamaño; es enorme.

El Razer Huntsman Mini es, sobre todo, un teclado gaming. Y con él juego perfectamente a toda clase de títulos, sobre todo a competitivos online. Pero también es ideal para trabajar, gracias a que cuenta con unos switches optomecánicos propietarios de Razer con una genial pulsación, lo que me permite teclear rápidamente sin cansarme.

Además, al ser tan pequeño, apenas tengo que mover las manos para llegar a todas las teclas. Y por supuesto, cuenta con una retroiluminación RGB muy personalizable a través del software de Razer y atajos rápidos mediante combinaciones de teclas que facilitan las tareas diarias.

La recomendación de José García Nieto

Actualmente uso un Razer Huntsman Mini (93 euros). Es un teclado 60%, por lo que no tiene ni teclado numérico ni las teclas de función. Lo elegí porque me gustan muchísimo los switches optomecánicos de Razer y porque, con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que no necesito tantas teclas ni para jugar ni para trabajar.

Un teclado 60% de permite tener más espacio en el escritorio y, aunque al principio cuesta hacerse a los atajos, al final la memoria muscular acaba haciendo de las suyas. Para escribir, que es lo que yo hago, me va de escándalo. También va genial para jugar a shooters, aunque he de reconocer que, cuando me vicio a un MMORPG, echo en falta algunas teclas.

Logitech MK295

La recomendación de Jesús Quesada

Estaba cansado del ruido de mi teclado, que aunque fuera de membrana producía un sonido similar al de los mecánicos (cosas de la etiqueta gaming). Buscaba uno silencioso, con retroiluminación y de formato completo, con su pad numérico.

La búsqueda no resultó ser fácil y tuve que prescindir de la luz, que como lo uso normalmente acompañado de un flexo tampoco ha sido algo "traumático". Me topé con el Logitech MK295 (35 euros) y su etiqueta "SilentTouch", y la experiencia es muy silenciosa.

Teclear con él es bastante agradable; se conecta por un receptor USB al ordenador (el teclado no es Bluetooth) y viene con teclas dedicadas para subir/bajar volumen, abrir la calculadora o el cliente de correo electrónico, poner a hibernar el equipo, etc.

Varmilo Miya68

La recomendación de Jesús León

Quería dar el salto a un teclado mecánico original y estuve barajando opciones habituales de marcas como Corsair, Razer, Logitech... pero los veía casi todos iguales y quería algo más "especial" y original.

Así que opté por adentrarme en uno personalizado, tras descartar también la opción de un Ducky One 2. Tenía claro que quería un teclado compacto (un 65% es perfecto para mi) así que finalmente aposté por la opción de Varmilo, una marca china especializada y que te permite personalizar muchas opciones.

Escogí un teclado como el Miya68 (124 dólares) pero completamente blanco y con algunas teclas en gris. Es retroiluminado (en blanco, nada de colorines) y lo mejor es que es dual, con teclas ambivalentes para Windows y Mac.

El precio no fue nada disparatado (120$) ni tardó demasiado el envío. Muy satisfecho y creo que tengo teclado para muchos años.

Logitech K380

La recomendación de Javier Márquez

Durante mucho tiempo utilicé como teclado principal a un Microsoft Wireless 6000, un periférico fantástico, pero enorme y vetusto. En 2018, sin embargo, pensé en apostar por una alternativa (mucho) más pequeña, moderna y portátil, pero sin gastarme una fortuna.

Buscando y buscando no tardé en elegir el Logitech K380 (37 euros). Este teclado me ha acompañado desde ese entonces. Es económico (unos 50 euros), pequeño y moderno. Funciona con pilas AAA (vienen incluidas) y gracias a su conexión Bluetooth y su switch me permite cambiar fácilmente entre mi ordenador Windows y el Mac.

La recomendación de Sam Fernández

En mi caso particular, uso un Logitech 380 inalámbrico (37 euros) que soporta hasta tres dispositivos enlazados. Lo compré al cambiar mi setup de trabajo, pues pasé de trabajar con el portátil abierto y una segunda pantalla a cerrar el portátil y derivar la imagen a un monitor ultrapanorámico. Entonces necesité un teclado externo y el Logitech era el que más se asemejaba al teclado compacto de mi Macbook Pro de 13 pulgadas.

Hoy uso un portátil Windows pero también le doy el mismo uso. Lo mantengo cerrado y conectado al monitor y sólo lo abro para las videollamadas. Aunque confieso que ando pensando en echarle el guante a un teclado mecánico con cable para cambiar las sensaciones al escribir, así que quizá al Logitech no le quede mucho tiempo en esta casa. Pero en cuanto a rendimiento: excelente. Sólo le he cambiado las pilas una vez en casi tres años.

Microsoft Wired keyboard 600

La recomendación de Frankie MB

¿Son los teclados de Microsoft los "nokia" del nuevo milenio? Quizás sea una cuestión de suerte, pero el teclado desde el que te escribo estas palabras lo tengo desde que el tiempo es tiempo y dudo que encuentre un reemplazo mejor: se trata del Microsoft Wired keyboard 600 (14 euros).

No es el mejor para jugar, las cosas como son, pero ha sobrevivido a dos teclados mecánicos de marca en los que me he gastado más del doble de lo que pone hoy en su etiqueta. Dicho lo cual, si tengo que recomendarte uno que sea para uso diario -es decir, no para jugar- la rebaja del Microsoft Keyboard 850 (37 euros) es una apuesta ganadora y viene con ratón. Sencillez, durabilidad y versatilidad. ¿qué más le puedes pedir?

Apple Magic Keyboard

La recomendación de Alberto de la Torre

Llevo un año complicado en lo que ha teclados se refiere, pero creo que he dado con mi teclado definitivo. Unos seis meses atrás contaba con un Logitech K270 con unos diez años a sus espaldas. Lamentablemente, este año terminó por fallarme con varias teclas que no funcionaban. En ese momento entré en mi vorágine de teclados. Consultando a algunos compañeros, Jose García me recomendó un Ozone Mini mecánico (45 euros) con el que estaba encantado. Al momento supe que no volvería a uno de tamaño completo y podía prescindir sin problemas del teclado numérico por el tipo de trabajo que realizo.

Sin embargo, unos meses más tarde, el Bluetooth me dio problemas y aquel Ozone mini había subido de precio (lo había comprado en una oferta por menos de 40 euros) y me decidí por el Logitech K380 (37 euros), animado por su pequeño tamaño y las buenas sensaciones que había tenido antes con la marca. Sin embargo, después de pasar por el Ozone y la calidad que desprendía, aterrizar en el Logitech K380 era un claro paso atrás. Además de que las teclas redondas son muy bonitas pero me pasaba demasiaod tiempo pulsando la que no correspondía.

Después de unos pocos días de uso, volvía a estar en Amazon navegando y siguiendo precios hasta que encontré una oferta con descuento adicional que me dejaba el Apple Magic Keyboard (98 euros) que habitualmente se encuentra por 100 euros en unos interesantes 60 euros.

No lo dudé, me lancé a por él en estado “Reacondicionado: como nuevo” y desde entonces estoy muy contento con el teclado. El taco es muy bueno y la calidad de construcción no tiene nada que ver con lo que he tenido antes. Echo de menos el sensor de huellas de los teclados más modernos de Apple, pero no es ni mucho menos algo imprescindible en el día a día. Lo que tengo claro es que no volveré a un teclado de gran tamaño. El problema mayor, al ser blanco y plata se ensucia con mucha facilidad.

Logitech K120

La recomendación de César Muela

Uso el Logitech K120 (11 euros) desde hace años. Lo elegí porque todos los periféricos que he usado siempre de la marca me han salido buenos (mi ratón B100 es otro ejemplo de ello): duran mucho, no dan problemas y son muy económicos.

Además, en el caso concreto del teclado, me siento muy cómodo escribiendo y el tamaño me parece perfecto para mis manos y mi uso. Cuando se rompa (calculo que a este paso igual es allá por 2050) no dudaré en buscar el mismo modelo.

Logitech K800

La recomendación de Javier Pastor

Siempre me han gustado los teclados de perfil bajo, y hace años compré un Logitech K800 (91 euros) para trabajar. Desde entonces se ha convertido en el inseparable compañero en mi día a día, tanto para la parte profesional como para la parte de ocio.

El teclado me encanta: es bastante silencioso, su retroiluminación ajustable y autónoma funciona estupendamente y dispone de una útil fila de teclas de función que doblan como accesos directos para, por ejemplo, la reproducción multimedia.

Es además inalámbrico y Bluetooth, lo que me permite usarlo con otros dispositivos, y aunque está pensado para Windows yo he acabado usándolo también con mi Mac mini y algunos ajustes para personalizar atajos. Lástima que sea difícil encontrarlo: voy a tener difícil encontrar un modelo que me guste tanto si este se estropea.

Logitech K800 Teclado Inalámbrico Retroiluminado para Windows, Tecnología Inlámbrica 2,4 GHz con Receptor USB Unifying, Teclas con Perfilado Laser, Recargable, PC/Portátil, Disposición QWERTY Español PVP en PcComponentes 91€ Hoy en Amazon por 97,02€

Logitech diNovo Edge

La recomendación de Iván Linares

Mi teclado de cabecera acostumbra a ser el del portátil, ya que suelo mover el ordenador allá donde trabajo. Eso sí: cuando estoy en el despacho es mi fiel compañero el Logitech diNovo Edge quien facilita mis tecleos. Compré este teclado mecánico hace años, ni recuerdo la fecha. Y ya está descatalogado, es una lástima: si por desgracia se me estropeara no tendría dudas de que me compraría el mismo.

Las teclas no están excesivamente separadas, es algo que no termina de convencerme de la mayoría de mecánicos; ofrece un buen montón de atajos, como el control de reproducción (me parece muy útil); incluye un selector de volumen y hasta un pequeño trackpad. Éste me es útil cuando al ratón se le acaba la batería.

Es una lástima que Logitech ya no lo fabrique, a mí me salió realmente bueno. Continúa a mi lado desde el inicio. Y el mecanismo de las teclas sigue intacto a pesar de que lo utilizo con mucha frecuencia. Y soy de los que les mola aporrear las teclas al rematar los párrafos...

