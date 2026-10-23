Por qué el boom de Ozempic y compañía está disparando las ventas de cosmética

Los fármacos agonistas de la GLP-1, como el famoso Ozempic, tienen varios efectos secundarios, como cualquier medicamento. No obstante, hay uno bastante visible que preocupa mucho a quienes los usan: la flacidez de la piel. En realidad, es lógico. Cuando perdemos peso muy deprisa, la piel se ve flácida, tanto en el cuerpo como en la cara. Por eso, algunas marcas, como L’Oréal, han aprovechado para lanzar al mercado productos que prometen solucionar este problema. Las ganancias de dicha compañía cosmética no se han hecho esperar, con un aumento de sus ventas de un 7,7% en el tercer trimestre de 2026. Supera todas las expectativas de los analistas y parece que no ha hecho más que empezar.

Dos marcas dentro de L’Oréal. El director ejecutivo de L’Oréal, Nicolas Hieronimus, explicó en una conferencia telefónica con inversores que el consumo de fármacos GLP-1 se está convirtiendo en “un fenómeno muy importante” para la compañía. Dos de sus marcas, SkinCeuticals y Kiehl's, tienen productos diseñados específicamente para utilizarse en conjunto con estos medicamentos. Por eso, la industria cosmética se ha visto muy beneficiada por el auge de Ozempic.

Más participación en Galderma. El año pasado, L’Oréal aumentó de un 10% a un 20% su participación en la compañía Galderma, que cuenta con productos que han sido probados específicamente en ensayos clínicos con pacientes que reciben fármacos agonistas de GLP-1. Estos son Sculptra y Restylane. El primero es un inyectable de ácido poliláctico, que desencadena una reacción a cuerpo extraño en la piel y fuerza a los fibroblastos a fabricar más colágeno. En cuanto al segundo, es un relleno de ácido hialurónico, que atrae agua debajo de la piel y restituye parte del soporte que había desaparecido con la pérdida de grasa.

Según una encuesta de Galderma a usuarios de estos productos en conjunto con agonistas de GLP-1, la mayoría notan cambios en su rostros. Lógicamente, si es la propia Galderma la que publica los resultados hay un gran conflicto de intereses, pero eso no invalida necesariamente los resultados.

No es un efecto directo de Ozempic. Cabe destacar que ni Ozempic ni el resto de agonistas de GLP-1 dañan la piel. La flacidez se debe solo a la pérdida de peso. Y es que, a grandes rasgos, lo que hacen estos fármacos es imitar el efecto de una hormona que regula los niveles de glucosa en sangre a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la estimulación de la insulina, otra hormona que se encarga de ayudar a las células a incorporar la glucosa que está circulando en la sangre. El otro, consiste en la reducción del apetito. Esto se consigue actuando directamente sobre el cerebro, para reducir la señal de hambre, pero también ralentizando el vaciado gástrico. Si el estómago se vacía más despacio, los pacientes sienten una mayor saciedad.

Naturalmente, la hormona GLP-1 tiene una vida muy corta. Sin embargo, sus agonistas permanecen más tiempo en el organismo, por lo que ejercen su función de forma más duradera. Eso aumenta la saciedad y disminuye muchísimo el hambre. Por eso se pierde peso muy deprisa. Es cierto que son fármacos ideados para el tratamiento de la diabetes o la obesidad, pero se ha visto que las personas que no encuentran forma de perder peso, aun sin obesidad, pueden verse beneficiadas con estas inyecciones.

Los motivos de una flacidez incómoda. La grasa de la cara contribuye a darle soporte estructural. Cuando la perdemos poco a poco, por ejemplo haciendo ejercicio, unas células de la piel llamadas fibroblastos siguen produciendo colágeno y elastina, que ayuda a que la piel se adapte a esa pérdida de soporte. El problema es que, cuando la pérdida de peso es muy rápida, como ocurre con Ozempic, los fibroblastos no dan abasto. Este efecto puede darse en cualquier persona, pero especialmente en mayores de 25-30 años, ya que es la edad a partir de la cual empezamos a fabricar menos colágeno.

Aunque lo ideal es usar los agonistas de GLP-1 por salud, es innegable que muchas personas lo hacen por estética. Eso hace aún más incómodo que uno de sus efectos secundarios sea estéticamente poco agradable. Aunque, sea cual sea el motivo por el que se recurrió al fármaco, a nadie le gusta tener flacidez en la cara. Por eso, L'Oréal ha encontrado un gran filón al que agarrarse.

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