Pierdes peso y algo más: el "efecto Ozempic" que está llenando los espejos de caras desconocidas

Gracias a Ozempic, muchas personas han logrado cumplir una meta que llevaban años persiguiendo: perder peso de forma más rápida. Lo que no se esperaban es que venía con un efecto colateral que no estaba en el prospecto: un rostro ajeno.

En el espejo hay otra persona. Mejillas caídas, pérdida de volumen, flacidez... Y no, no es el envejecimiento natural. En redes sociales se ha bautizado como “cara Ozempic”, una consecuencia del éxito acelerado en la pérdida de peso. Según Cleveland Clinic, estos efectos no son directamente causados por el medicamento, sino por la rápida pérdida de grasa facial que acompaña la pérdida de peso.

La tendencia. La conversación ha cobrado fuerza especialmente tras los testimonios de celebridades que han decidido hablar de los cambios físicos que han experimentado tras usar este tipo de medicamentos. Una de las voces más sonadas ha sido la de Sharon Osbourne, presentadora británica, quien ha reconocido haber perdido más de 15 kilos con Ozempic, pero no sin consecuencias. “No lo volvería a usar. Me veo muy delgada y mayor, me arrepiento”, ha declarado en una entrevista con The Daily Mail.

En cambio, en las redes sociales, muchas personas están mostrando el cambio con orgullo. En plataformas como TikTok, se comparten imágenes del antes y después, destacando la transformación física lograda con el uso de Ozempic y medicamentos similares.

La ciencia detrás. Desde el punto de vista médico, la explicación es sencilla: si pierdes grasa muy rápido, también la pierdes en la cara. Y no toda la piel vuelve a su sitio. Según ha detallado la Dra. Nyla Raja, dermatóloga con clínica en Mayfair, en declaraciones al Evening Standard, “cuando el proceso de adelgazamiento es tan acelerado, la piel no tiene tiempo de readaptarse, lo que lleva a flacidez y una apariencia más envejecida”. Esta pérdida de soporte en zonas clave como los pómulos o la mandíbula puede provocar que el rostro se vea más cansado o envejecido de lo esperado.

No es irreversible. A pesar de que los efectos puedan ser preocupantes, hay soluciones. Algunos dermatólogos y nutricionistas han coincidido en que la mejor manera de evitar estas consecuencias es planificar una pérdida de peso gradual. Según ha recogido Forbes, mantener un ritmo de adelgazamiento moderado, seguir una alimentación rica en proteínas y colágeno, y practicar entrenamiento de fuerza puede ayudar a preservar la estructura facial. En algunos casos, también se recurre a tratamientos estéticos como radiofrecuencia, rellenos dérmicos o incluso lifting facial para corregir el descolgamiento.

Pero… Hay más efectos. No obstante, a este fenómeno se suman otros igual de inesperados. Según The Independent, hay otros síntomas secundarios que se están documentando cada vez con más frecuencia. Uno de los más llamativos es “lengua Ozempic”, que se provoca por la sequedad bucal, lo que genera una alteración en el gusto. Por su parte, como ha reportado el mismo medio, el Dr. Tim Bradstock-Smith ha señalado que algunos pacientes experimentan “boca seca, hipersensibilidad dental y pérdida de volumen en labios y mejillas, lo que compromete tanto la estética como la salud oral”. Además, se han reportado casos de visión borrosa y, en situaciones raras, pérdida de visión asociada al uso de semaglutida.

El debate ya no se limita al ámbito médico. Ozempic, como otros medicamentos para adelgazar, se ha convertido en un espejo de las prioridades colectivas: una cultura de la inmediatez donde el cuerpo ideal parece estar a una inyección de distancia. Pero también es cierto que, para muchas personas, representa una oportunidad real de recuperar la salud, tomar control sobre su peso y mejorar su calidad de vida.

Reducir esta conversación a cambios estéticos sería simplificar una decisión profundamente personal. Detrás de cada tratamiento hay historias, emociones y contextos distintos. Vivimos en una sociedad cada vez más atravesada por obsesiones y tendencias que nacen —y se amplifican— en las redes sociales, donde el cuerpo ideal se repite con filtros y algoritmos. En ese cruce, la dirección que toman la salud, la autoestima y la belleza es bastante compleja y peligrosa.

