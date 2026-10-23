Las obras del metro de Málaga han destapado una de las mayores necrópolis romanas de España: ya van más de 1.000 cuerpos enterrados

Continúan las obras del metro de Málaga para expandir una nueva línea hacia el Hospital Civil y el futuro nuevo hospital y, ante su avance, nuevos hallazgos en la excavación del túnel que desembocó en el descubrimiento de toda una necrópolis romana. De hecho, una de las más grandes y mejor conservadas de España, según apuntan desde Diario SUR.

La excavación arqueológica lleva meses varada bajo la calle Hilera, en el centro de Málaga, y está reescribiendo lo que los historiadores creían saber sobre la antigua ciudad romana de Malaca.

Un remanente del Imperio Romano. Los arqueólogos han documentado hasta ahora 984 complejos funerarios que contienen a más de 1.000 individuos, según cifras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía. Tal y como apunta el medio, el yacimiento data de entre los siglos II y IV d. C. y se extiende a lo largo de unos 400 metros. Lo curioso es que, antes del descubrimiento no existía ningún otro registro previo, pues se creía que era una zona de terrenos ganados al mar en época islámica. Eso habría explicado por qué nunca antes habían aparecido restos anteriores.

Se multiplican. Tal y como comparten desde National Geographic, una excavación de salvamento en los meses previos al verano de 2025 sacó a la luz unas 15 tumbas. El medio informa que en su momento hallaron 274 enterramientos y más de 400 individuos. Ese recuento ya es más de tres veces superior, y todavía queda para rato.

Qué se encontró. Según cuenta Diario Sur, Las tumbas fueron excavadas en arcilla roja y posteriormente sepultadas bajo huertas islámicas y, más tarde, modernas. Presentan múltiples formas, desde marcos de tejas (tegulae) construidos alrededor del cuerpo, cubiertas de tejas a dos aguas, fosas simples, cistas revestidas de piedra, y hasta recién nacidos enterrados en el interior de ánforas.

Algunas tumbas se superponían hasta en tres niveles, indicaba Mario Muñoz-Atanet, consejero autonómico de Fomento, al diario. También señala que habían aparecido numerosas monedas procedentes de distintos lugares, lo que encaja con la historia de Malaca como puerto que atraía a gentes de todo el Mediterráneo.

Un equipo de arqueólogos y antropólogos está estudiando en la actualidad los restos, y su trabajo podría revelar cómo vivían estas personas, qué comían, qué enfermedades padecían y en qué trabajaban. La variedad de tipos de enterramiento también podría arrojar luz sobre las creencias y los vínculos familiares y sociales.

Y qué pasa con el metro. La excavación se encuentra en el primero de los tres tramos del ramal hacia el futuro hospital Virgen de la Esperanza, entre la estación de Guadalmedina y el final de la calle Hilera. La superficie afectada por la excavación se ha reducido de 406 a 250 metros lineales, lo que ha permitido reanudar los trabajos en la losa de cubierta del túnel. Aun así, Muñoz-Atanet contaba al medio que esta fase, cuya finalización estaba prevista inicialmente para noviembre, se prolongará ahora hasta principios de 2027. También promete que, aunque el proyecto haya sido modificado, la fecha general de apertura no se vería afectada, pues los tres tramos se están construyendo de forma escalonada.

Y ahora qué. Los restos irán a parar finalmente al Museo de Málaga. Las piezas más significativas se expondrán en un futuro espacio dedicado junto al túnel de la estación de Guadalmedina, que ya alberga restos del barrio islámico de Attabanim. El consejero indicaba además que una tumba de cada tipo irá destinada al proyectado museo arqueológico del metro.

Imagen de portada | Cultura Clasica

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