Netflix vuelve al ataque con las cuentas compartidas: "Tu dispositivo no forma parte del Hogar"

Hace casi un año que Netflix anunció que se acabaron las cuentas compartidas. Todas aquellas sesiones iniciadas fuera de lo que hemos establecido (o Netflix ha establecido automáticamente) como nuestro hogar, no lo tendrán tan fácil para reproducir contenido. Pese a que la compañía lleva avisando desde hace meses, aún quedaban bastantes usuarios que no habían recibido ningún tipo de aviso.

Como leemos en X y en algunos foros, desde ayer, Netflix está volviendo a mandar los avisos. Si hemos iniciado sesión en un dispositivo "fuera de nuestro hogar", tendremos que aprobar el inicio de sesión con un código temporal. Cuáles son los límites sobre las prórrogas es algo que no conocemos, ya que no se ha detallado.

Es probable, asimismo, que se de el caso de que Netflix se confunda con lo que considera como hogar. Vamos a recordarte cómo funciona esta limitación de Netflix con las cuentas compartidas y cómo puedes configurar el hogar principal para evitar sustos.

Recapitulando sobre la prohibición de cuentas compartidas

El año pasado cambiaron las reglas a la hora de compartir cuenta en Netflix: si los contenidos no se reproducen bajo la misma IP, los dispositivos no forman parte del mismo hogar. El principio es sencillo, aunque problemático: puede darse el caso en el que no estemos compartiendo cuenta, pero queramos reproducir contenidos fuera de nuestra casa.

Si estamos de viaje o fuera de casa, el acceso a Netflix se realizará con sesiones temporales de 14 días

Para esos casos, la solución de Netflix es la de un acceso temporal de 14 días. Mediante código SMS o correo electrónico, vinculado a la cuenta principal con la que nos dimos de alta, podremos aprobar estos inicios de sesión temporales. Si viajamos o estamos fuera durante más de 14 días, en principio, nada nos impedirá recibir otro nuevo código y seguir reproduciendo el contenido desde ese dispositivo en la nueva ubicación.

Netflix avisó de que, en caso de que el usuario no hubiese configurado el hogar principal, la aplicación lo haría por él. En mi caso, Netflix ha configurado como dispositivo principal mi Chromecast con Google TV, aunque hay algo muy peculiar en mi uso de Netflix: casi siempre veo las series desde el iPhone. Tanto fue así, que en mi caso recibí el mensaje de que "este dispositivo no forma parte de tu hogar" en el propio iPhone.

Configurando el hogar principal

El hogar de Netflix se configura desde la televisión o el PC, por el momento, no hemos logrado hacerlo desde el móvil. Tenemos que abrir la aplicación, e irnos al apartado de 'ayuda'.

Puedes usar Netflix en dispositivos distintos, pero deben estar conectados a la misma red y en la misma ubicación

Dentro del mismo, veremos, en la parte inferior, un apartado de "Administrar Hogar con Netflix". La propia app nos indicará que el Hogar es el "conjunto de dispositivos que utilizas para ver Netflix conectados a tu red de internet". Este último punto es clave, puedes tener tantos dispositivos como tu plan permita, pero la reproducción de contenidos se limita a que estén conectados a una misma red.

En este apartado, podremos pulsar sobre "Actualizar el Hogar con Netflix". Tras pulsar, se pedirá verificación de que somos nosotros, y una vez hecha ya podremos acceder desde los dispositivos que tengamos en casa.

