Netflix va a controlar las cuentas compartidas mediante la ubicación de nuestra IP. Tenemos muchas, muchas preguntas

Netflix anunció ayer el fin de las cuentas compartidas como las conocíamos. Tras algunas pruebas preliminares en Latinoamérica ayer se activó ese nuevo sistema de Netflix. Las dudas sobre el nuevo funcionamiento son notables entre los actuales suscriptores, y en Xataka hemos podido contactar con la empresa para aclarar algunas de ellas.

Habrá una vivienda o ubicación principal. El suscriptor de la cuenta recibirá un mensaje que le avisará de que tiene que establecer su ubicación principal, algo qu eexplican cómo hacer en el centro de ayuda de Netflix. Esa ubicación será considerada como la vivienda habitual en la que el uso de Netflix se puede disfrutar, incluidas las pantallas simultáneas del plan elegido por el suscriptor. Si el suscriptor no configura esa ubicación principal, Netflix lo hará "en tu nombre en función de la dirección IP, los identificadores de dispositivos y la actividad de la cuenta", pero el suscriptor podrá cambiar la ubicación principal en cualquier momento.

Cuánto tarda en llegar el aviso. Desde que ayer se produjo el anuncio se comenzaron a enviar los mensajes para avisar a los suscriptores. Esos mensajes se están enviando gradualmente, y se espera que en un plazo máximo de tres días haya llegado a todos ellos para avisarles de que establezcan esa ubicación principal.

Cómo elegir suscriptores extras. De nuevo será el suscriptor principal y original el que podrá añadir "subcuentas" en los planes Estándar (tan solo una) y Premium (hasta dos). Esas "subcuentas" tendrán un coste adicional de 5,99 euros al mes cada una y Netflix proporciona herramientas para transferir perfiles que ya teníamos creados a esas nuevas subcuentas.

¿Recibirá mi madre un aviso si comparto la cuenta con ella? El caso típico de cuenta compartida es una en la que yo soy el suscriptor y comparto con mi madre la cuenta, que tiene mi usuario y contraseña. Una vez más seré yo el que reciba los avisos, pero mi madre eventualmente podría ver cómo al abrir Netflix aparece un aviso informándola de las opciones para continuar viéndolo. En cualquier caso, las notificaciones principales y la opción de compartir esa cuenta creando subcuentas les llegan a los suscriptores originales. En este caso, me llegarían a mí.

¿Cuándo cortarán acceso a las cuentas compartidas? No hay una fecha concreta y aunque las medidas ya se han activado, el acceso desde fuera de la vivienda principal a esos perfiles que se usaban en las cuentas compartidas se irá desactivando paulatinamente.

¿Cómo se detectan las cuentas compartidas? Para detectar a usuarios que están usando la cuenta fuera de nuestra ubicación principal Netflix usa las IPs de los dispositivos desde los que nos conectamos a Netflix. Como explican en el Centro de Ayuda, "Las personas que no convivan contigo deberán suscribirse y crear su propia cuenta para ver Netflix. En algunos países, existe la posibilidad de comprar un pase de suscriptor/a extra y añadirlo a tu cuenta". Además, señalan, también usan identificadores de dispositivos y actividad de la cuenta, pero "no recopilamos datos de GPS para tratar de determinar la ubicación exacta de los dispositivos".

¿Y si viajo? En desplazamientos y viajes, los suscriptores pueden simplemente abrir la app de Netflix una vez al mes desde la WiFi de la ubicación principal para que no haya problemas. En cualquier caso, siempre pueden cambiar la ubicación principal para estancias más largas o si uno se muda de casa.

Los planes no están bien equilibrados. Las quejas respecto a estas medidas ya se preveían, pero el anuncio de ayer ha provocado diversas respuestas. Entre ellas, las de los usuarios que se quejan de que cuando pagan la tarifa premium lo hacen para poder compartir en cuatro pantallas simultáneas. "Si viviera en la misma casa, no las necesitaría", explicaba @Lui8lui.

Netflix ya era caro, compartir cuenta lo hará aún más caro. Otros usarios como @miguel151290 indican que el problema no es compartir cuenta, sino que si uno quiere una suscripción de una sola pantalla que cuesta 7,99 euros al mes "el el contenido a 720p en pleno 2023. Para verlo a 4K tengo que pagar 17,99, mucho más caro que la competencia", que además no discrimina resolución. Así es: ver Netflix en 4K es una opción que eleva notablemente el precio de la suscripción. ¿Por qué no existe una variante de una sola pantalla compartida y 4K? No salen los números.

Durante estos 2 últimos años no habéis estado subiendo el precio y bajando la calidad del servicio. Pagamos casi 20€ x 4 pantallas, la gente lo aceptaba porque lo de compartir la cuenta venía implicito en ello. Nos quitas eso y Le le añades la bajada de calidad y la gente se irá — Mike (@DaPlayerOne) February 9, 2023

Un precio que no ha parado de crecer. También están quienes critican las constantes subidas de precio de los últimos años sin mejorar las condiciones de esas cuentas. En octubre de 2021 Netflix subía una vez más su precio y confirmaba su evolución: en 2017 se pagaban 11,99 euros al mes por el plan Premium, y cuatro año después ese mismo plan costaba 17,99 euros al mes, un 50% más.

Eso hacía aún más llamativa la opción de cancelar de forma intermitente la cuenta, pero claro, eso también hacía que la cuenta compartida desapareciera para quienes la usaban. Ahora ese argumento desaparece, y sin poder compartir cuenta los usuarios parecen tener muchas más dudas sobre si Netflix compensa o no a esos precios y con esas prestaciones. Y no solo eso: también está el catálogo.

gracias, fue bonito mientras duro!! 👋🏻 pic.twitter.com/iD2blAzGB9 — Victor Sahuillo (@victorsahuillo) February 8, 2023

Las cancelaciones han empezado. En las respuestas al anuncio de Netflix España en Twitter hay muchas que protestan por la medida y dejan claro que cancelarán la cuenta de forma inmediata. Reed Hastings, que dimitió recientemente como coCEO de la compañía, ya avisó de que habría una "reacción de cancelación" que acabaría diluyéndose con el tiempo. El tiempo dirá cuál es el impacto real para el negocio de Netflix.

Imagen: David Balev