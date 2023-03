Resolviendo la gran incógnita de Netflix y las cuentas compartidas: qué pasa cuando te vas de viaje

Muchas cosas han cambiado para los usuarios españoles de Netflix en las últimas semanas. La plataforma ha iniciado ya su plan para eliminar las cuentas compartidas de toda la vida, sobre todo detectándolas a partir de la IP utilizada. Esa IP se combina con otros datos para que Netflix sepa si estamos usando la cuenta fuera de nuestro hogar, pero ¿qué pasa si viajamos?

Empiezan a llegar los avisos. Netflix avisaba hace semanas de que se cumplía el plazo para determinar la llamada "ubicación principal", que suele equivaler al domicilio del propietario de la cuenta. Se esperaba que los avisos de detección de una actividad no autorizada se produjeran a partir de entonces, y aunque estos se hicieron esperar, estos días ya hemos visto cómo esos avisos comienzan a llegar.

Pero es que voy a viajar. Para muchos usuarios, una de las preguntas clave a la hora de usar su servicio a partir de ahora es qué pasa si viajan por trabajo o vacaciones. ¿Pueden hacerlo y seguir usando su cuenta aunque estén fuera de casa? La respuesta es un sí rotundo, y aquí Netflix ha ideado un mecanismo relativamente sencillo de ofrecer esa opción de forma razonable y coherente con su nueva política de cuentas compartidas.

Netflix detecta que estás fuera. Como se ve en la imagen que encabeza este artículo, cuando estamos de viaje y abrimos Netflix desde una Smart TV distinta, lo normal es que aparezca un mensaje que indica que "este televisor no está conectado a la ubicación principal de esta cuenta". La plataforma es capaz de detectar esa actividad al combinar la IP pública desde la que usamos el servicio con otros datos como (principalmente) el identificador de dispositivo. Es en esa misma pantalla en la que precisamente Netflix muestra un botón llamado "Estoy de viaje". Es precisamente el que debemos pulsar si estamos en esa situación.

Códigos temporales. Al pulsar ese botón aparecerá una segunda imagen que precisamente permite obtener "un código para ver Netflix cuando no estés en casa". Si somos propietarios de esa cuenta, podremos elegir entre que Netflix nos envíe un correo electrónico o un mensaje SMS con un código temporal. Tras elegir cualquiera de esas opciones, nos llegará ese código, que tendremos que introducir en la pantalla siguiente para que Netflix verifique que somos los propietarios de la cuenta y que estamos de viaje.

14 días de acceso. A partir de ese momento, podremos disfrutar de hasta 14 días de streaming sin nuevos avisos en esa pantalla en la que hemos introducido el código. Es un margen razonable, y si acaba y seguimos en esa ubicación nos acabará apareciendo otro aviso idéntico y podremos renovar esa opción de que estamos de viaje (por ejemplo, de vacaciones). Netflix no especifica hasta cuándo se puede prorrogar esa opción.

¿Y si estoy fuera temporadas largas? Si la opción de estar de viaje deja de funcionar, siempre podemos acudir al otro botón que nos ofrece Netflix al detectar que estamos fuera de casa. Se trata del llamado "Gestionar ubicación principal", lo que permitirá que volvamos a establecer la ubicación principal para que en lugar de la original ahora sea esta nueva ubicación desde la que estamos conectándonos.

Netflix detecta teles fuera de casa, pero no móviles o PCs. Hay no obstante una circunstancia que permite evitar también esos avisos cuando viajamos, y es la de, simplemente, no abrir Netflix desde una Smart TV. Si estamos fuera, lo más normal es que podamos seguir usando Netflix desde un smartphone, una tableta, un PC o un portátil sin problemas y sin avisos.

Es posible que la plataforma acabe detectando también esos usos al comparar la actividad normal —que usáramos ese dispositivo en la Wi-Fi de casa— con la que realizamos al estar de viaje. Sin embargo en nuestras pruebas hemos comprobado que al menos de momento aunque el mensaje aparece en la Smart TV, no lo hace en el móvil o el portátil si queremos usar Netflix desde esos dispositivos.

