Todas las plataformas de streaming contemplan marcarse un Netflix con las cuentas compartidas. Aunque no lo apliquen

Hace ya varias semanas que Netflix anunció el inicio del fin de las cuentas compartidas como las habíamos conocido. De momento la empresa sigue sin suspender o bloquear cuentas, pero ya ha ido dando pasos que desde luego apuntan a que acabarán tomando cartas en el asunto si detectan usos no autorizados del servicio.

La situación es singular porque durante años Netflix casi nos animó a que compartiéramos cuenta e hizo la vista gorda a pesar de que estaba claro que un gran número de usuarios compartían cuenta. Lo importante entonces era crecer, pero los tiempos y los objetivos han cambiado, sobre todo tras la aparición de numerosos competidores.

En Xataka hemos querido hacer un análisis de las principales plataformas de streaming de vídeo de nuestro país para repasar qué dice cada una de ellas sobre la posibilidad de compartir de cuentas, y nos hemos encontrado con una situación extraña.

La mayoría de plataformas se muestran ambigüas en sus términos de uso, y no suelen especificar con demasiada claridad qué está permitido y qué no. Eso hace que el uso de cuentas compartidas sea algo que se contempla y sobre lo que casi todas hacen de momento la vista gorda, como ocurría antes con Netflix.

Aún así, son varias las plataformas que sí abren la puerta a tomar medidas sobre el uso no autorizado de estos servicios. Es por tanto probable que tarde o temprano estos servicios acaben siguiendo los pasos de Netflix, aunque hoy por hoy su actitud es laxa en este sentido.

Qué dice HBO Max

Los términos de uso de HBO Max disponen de la clásula 2.2 que es la que incluye la definición de "usuarios autorizados":

"Una vez que haya dado de alta una Cuenta de HBO Max, tendrá la opción de añadir hasta cinco (5) perfiles de usuarios autorizados a la cuenta (los “Usuarios autorizados”). Podemos limitar el número máximo de Usuarios autorizados que usted puede añadir o que pueden utilizar la Plataforma simultáneamente. Sólo podrán ser Usuarios autorizados sus familiares directos o las personas con las que usted conviva".

Como se puede apreciar, este tipo de usuarios podrán ser solo familiares directos o personas con las que convivamos, pero ese lenguaje deja la puerta abierta a que podamos compartir cuenta por ejemplo con nuestra madre si vivimos fuera de casa.

No se indican grados de consanguinidad, algo que hace un poco confuso el concepto de familiar directo, pero sí indica que podremos crear hasta cinco perfiles de usuarios. Según el plan del que dispongamos podremos reproducir contenido de manera simultánea hasta en tres dispositivos.

Qué dice Disney+

El contrato de suscripción de Disney+ no aclara demasiado las cosas en el ámbito de las cuentas compartidas. En el apartado 3 en el que se habla de restricciones, se indica tan solo que los usuarios deben abstenerse de:

"x. Facilitar las credenciales de inicio de sesión a terceros; o

xi. permitir de otro modo a terceros que violen las anteriores restricciones".

Más allá de eso, en Disney+ se permite reproducir contenido de manera simultánea hasta en cuatro dispositivos, pero no se especifican condiciones de uso sobre quiénes pueden ser esos terceros.

En el Centro de Ayuda de Disney+ hay pocas referencias al tema, y solo al hablar de la creación y gestión de perfiles se menciona cómo estos son la forma ideal de poder usar la cuenta con los miembros de la familia.

"Disney+ permite crear hasta seis perfiles adicionales (siete en total) por suscripción", acaban diciendo, sin hacer referencia a si es o no necesaria la convivencia con los familiares o qué grado de consanguinidad deben compartir.

Qué dice Prime Video

Las condiciones de uso de Amazon Prime Video no dan información sobre en qué términos se puede compartir la cuenta —si es que se puede—, y en sus reglas de uso solo se indica que el usuario:

"Puede recibir la transmisión de hasta tres títulos simultáneamente utilizando la misma cuenta de Amazon. Puede recibir la transmisión del mismo título como máximo en dos dispositivos a la vez".

Prime Video es un servicio que forma parte de la suscripción Amazon Prime, y aunque el servicio de streaming no especifica nada sobre esa teórica compartición de cuentas, la empresa lanzó hace tiempo Amazon Household.

Como explican en su centro de ayuda, esta característica "te permite compartir los beneficios de Amazon con un adulto, adolescentes y niños", tanto en el caso de la suscripción a su tienda online como a servicios diversos como Amazon Music, Twitch, o Prime Video.

Para acceder a esa opción, eso sí, es necesario vincular la información de tarjetas de crédito entre las cuentas que comparten esas ventajas. Una vez más las condiciones para compartir Prime Video con personas fuera de nuestra ubicación no queda clara.

Qué dice SkyShowtime

No es posible acceder en estos momentos a los términos de uso de Skyshowtime en español, y la teórica página en la que podíamos encontrar esa información está inaccesible.

Sin embargo nuestros compañeros de Xataka Smart Home ya hablaron de este tema hace unos días y pudieron comprobar cómo el servicio "compartir cuenta con cualquier usuario y reproducir contenido en hasta tres dispositivos de manera simultánea".

Aún así, en esa página desaparecida del sitio web oficial se mostraba un apartado sobre acciones que "no debemos" hacer:

"Algunos ejemplos de cosas que no debe hacer son los siguientes:

6 - Compartir sus datos de inicio de sesión con otras personas fuera de su hogar, acceder o intentar acceder a las cuentas de otros usuarios de SkyShowtime (que no sean miembros de su hogar) o alterar las medidas de seguridad de los servicios".

De momento SkyShowtime permite las cuentas compartidas incluso entre personas fuera del hogar del suscriptor, pero ese párrafo deja claro que no es algo que se deba hacer.

Qué dice Apple TV+

El servicio de streaming de contenidos de Apple tiene la particularidad de estar vinculado a un ID de Apple. Esa cuenta actúa por lo tanto como una "cuenta universal", y eso plantea una situación algo distinta.

De hecho, si un usuario comparte Apple TV+ con otra persona, estará compartiendo también muchos otros datos de su cuenta de Apple, como sus contactos, contenido de iCloud, fotos, vídeos o notas.

Los términos legales publicados por Apple indican que es posible compartir en familia la suscripción, algo que tiene su propio apartado en la web de soporte de la compañía. De hecho dos personas con la misma cuenta pueden estar reproduciendo al mismo tiempo contenidos distintos en el mismo momento.

En esta opción las restricciones de Apple parecen ser bastante laxas, y de hecho solo indican que "todos los miembros de la familia deben compartir el mismo país de residencia".

Qué dice Movistar Plus+

En las condiciones generales del servicio (PDF) Movistar indica lo siguiente sobre un potencial uso compartido de la cuenta:

"Todos los CLIENTES que dispongan del servicio MOVISTAR PLUS+ a través de IPTV con descodificador, disfrutarán, además, del servicio Multiacceso Hogar, que les permite acceder al servicio MOVISTAR PLUS+ hasta en cuatro dispositivos distintos de forma simultánea, tres de ellos siempre y cuando estén conectados a la red del hogar en España donde se haya instalado el descodificador necesario para la prestación del SERVICIO MOVISTAR + , y un cuarto, adicional, conectado a una red, móvil o fija, que podrá ser distinta a la red del hogar (dispositivo “fuera del

hogar”)".

La aplicación Movistar Play, por su parte, permite que el usuario se loguee hasta en cinco dispositivos, y "podrás reproducir contenidos simultáneamente en 2 de ellos".

Una vez más no hay datos demasiados específicos sobre esos usos compartidos, y en el caso de Movistar Plus+ ni siquiera se hace mención a miembros de una unidad familiar o de que convivan en el mismo domicilio. No al menos directamente, aunque sí se revela que se podrá acceder al servicio desde al menos una red distinta a la red del hogar para ese "dispositivo fuera del hogar".

Qué dice Filmin

Las condiciones generales de contratación de Filmin indican que según la modalidad contratada, el cliente "podrá disfrutar de los servicios en una o más pantallas de manera simultánea" según se describe en la página dedicada a la suscripción. Eso sí, añaden:

"La posibilidad de disfrutar de los Servicios en distintas pantallas no implica que el Cliente pueda compartir su cuenta en FILMIN con personas ajenas a su ámbito estrictamente doméstico, entendiéndose este como aquellas personas que residen de manera permanente en el mismo domicilio que el Cliente. Por tanto, el Cliente no podrá compartir sus datos de acceso y disfrute de los Servicios con personas con las que no conviva de manera estable, ya sean familiares, amigos o terceros. Igualmente, incumplirá lo dispuesto en este punto tanto el Cliente que comparta, de manera directa, sus credenciales con personas ajenas a su ámbito estrictamente doméstico como aquel que lo haga a través de servicios de uso compartido de servicios digitales".

Esta plataforma deja claro que ese tipo de uso compartido no está permitido, y añaden que en ese sentido la empresa podrá "establecer protocolos o disponer medios para verificar el correcto uso de las contraseñas con el fin de evitar prácticas ilícitas o contrarias" a estas condiciones. De detectarse ese uso incorrecto, "Filmin se reserva el derecho de suspender y/o bloquear automáticamente la cuenta, así como denegar los servicios a dicho usuario en el futuro".

Imagen: Tech Daily

