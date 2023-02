Ha llegado el día límite para compartir cuenta de Netflix... pero los bloqueos siguen sin llegar

Se acabó el plazo oficial. Ayer se cumplía el día límite en el que los usuarios de Netflix debían configurar su ubicación principal. Entramos por tanto en una nueva época para el servicio: una en la que las cuentas compartidas "de antes" ya no serán válidas si no se disfrutan en esa ubicación principal. Teóricamente Netflix bloqueará esas cuentas compartidas de forma ilícita, pero eso de momento no está pasando.

Mi madre y mi cuñado siguen usando mi cuenta compartida. Si compartías cuenta de Netflix con familiares o amigos y ellos no residen en tu domicilio, es probable que la plataforma detecte la situación más temprano que tarde. Los bloqueos de cuentas aún no se han producido que sepamos, pero en Netflix el objetivo es evitar el uso de esas cuentas compartidas si no las usamos añadiendo a esos usuarios como suscriptores extra.

En Xataka estamos muy al tanto. Varios miembros del equipo de Xataka y de Webedia estamos especialmente atentos con este tema y estamos realizando pruebas que nos permitan detectar si el sistema de detección de cuentas ha entrado en acción y cómo lo ha hecho. Así pues, publicaremos esa información en cuanto la tengamos disponible.

¿Error al establecer la ubicación principal? En uno de los casos en los que hemos realizado pruebas no hemos podido establecer la ubicación principal al intentarlo. En el televisor en el que lo estábamos intentando ha aparecido un mensaje para intentarlo de nuevo en un periodo de 24 horas, como muestra la imagen principal.

Primero, aviso. La información compartida por Netflix revela que cuando se detecta una cuenta sospechosa de ser compartida ilícitamente, se enviará primero un aviso para verificar que la cuenta es del suscriptor principal. Quizás esté de viaje, por ejemplo, y para comprobarlo se podrá verificar ese uso lícito con un código numérico.

¿Cuándo comenzarán los bloqueos? Teniendo en cuenta que ayer terminó el plazo para establecer la ubicación principal de las cuentas, el comienzo de los "bloqueos" —repetimos, primero habrá avisos para verificar esos usos— se podría producir a partir de hoy mismo, pero de momento no hemos recibido noticias de que esos avisos (y mucho menos bloqueos) se hayan producido.

Hola, @NetflixES, al configurar la ubicación principal respondiendo a la nueva política recaudatoria, el sistema identifica que está "Cerca de Villalbilla de Burgos, provincia de Burgos". Dado que vivimos en Barcelona, ¿nos tenemos que mudar para poder seguir viendo Netflix? — Josep Maria Bunyol (@jmbunyol) February 21, 2023

Localización por IP. Se está hablando mucho de cómo Netflix no debería fiarse demasiado de la ubicación que marca la IP con la que usamos el servicio. Muchos usuarios han indicado en redes sociales que aunque están en una ciudad, su IP indica que están en otra.

Pero hay otros factores. Eso podría no tener impacto especial en el mecanismo de detección de cuentas ilícitamente compartidas: Netflix indica en su centro de ayuda que para identificar los dispositivos de un hogar "Usamos información como las direcciones IP, los identificadores de los dispositivos y la actividad de la cuenta de los dispositivos conectados a la cuenta de Netflix". Así pues, hay varios factores que influyen en el mecanismo de detección. No está del todo claro si el hecho de que la localización marcada por la IP sea errónea incluye o no en el funcionamiento de ese mecanismo.

De momento todo son incógnitas. La detección de cuentas compartidas de Netflix plantea por ahora muchas dudas, y hasta que no comiencen a llegar los avisos no podremos asegurar si el sistema es efectivo y funciona correctamente. Lo que parece inevitable es que en unos días —o quizás semanas— comiencen a llegar esos avisos a los afectados, que como hemos explicado tienen varias opciones para seguir usando el servicio (y que también pueden cancelarlo).