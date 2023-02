Cómo cancelar tu suscripción de Netflix y evita que otros reactiven o usen tu cuenta

Vamos a explicarte cómo cancelar tu suscripción de pago de Netflix, en el caso de que ya no quieras seguir pagando por la plataforma. Compartir cuenta de Netflix con alguien que viva fuera de tu casa es muy caro al tener que pagar 6 euros adicionales, por lo que quizá has pensado que ya no merezca la pena.

Y además de cancelar tu cuenta, también te vamos de decir después cómo evitar que otros usuarios que tuvieran acceso a ella sigan teniéndolo, sacándolos de tu cuenta para que no puedan seguir usándola, reactivarla o invitando a otros usuarios a tu costa.

Cancela tu suscripción a Netflix

Para cancelar tu suscripción a Netflix, tienes que entrar en la plataforma con tu cuenta. Una vez estés dentro, elige tu perfil y, en el menú principal, pulsa tu imagen de perfil arriba a la derecha para desplegar un menú de opciones. En este menú, pulsa en la opción de Cuenta que te va a aparecer.

Entrarás en la página de configuración de tu cuenta. En ella, lo que tienes que hacer es pulsar en la opción Cancelar suscripción que te aparecerá en el apartado de Suscripción y facturación. Esto te llevará a poder cancelar Netflix. Al hacerlo, podrás seguir viéndolo hasta la que hubiera sido tu próxima fecha de facturación, y a partir de entonces ya dejarás acceder al contenido por no seguir pagando.

Evita que otros puedan seguir usándola

Si has estado compartiendo Netflix, lo has hecho compartiendo también la clave de acceso a la plataforma. Por lo tanto, para que otros no puedan reactivar la suscripción en tu nombre, vas a tener que cambiar la contraseña y desvincular los dispositivos de los demás. Para eso, entra también a la configuración de la cuenta.

Una vez dentro, tienes que ir al apartado de Configuración de las opciones de la cuenta y pulsar en la opción de Cerrar sesión en todos los dispositivos y aceptar el cierre de dispositivos en la siguiente pantalla. Esto hará que Netflix se cierre en todos los dispositivos de todas las personas que lo estuvieran usando con tu cuenta, y que necesiten volver a iniciar sesión.

Entonces, antes de que otros tengan tiempo de iniciar sesión, tienes que pulsar en la opción de Cambiar contraseña de los ajustes de la cuenta.

En la pantalla a la que vas, tendrás que escribir tu nueva contraseña para acceder a la cuenta. Aquí, asegúrate de activar la opción de hacer obligatorio volver a iniciar sesión , para asegurarte de que todas y cada una de las personas que tuvieran antes tu cuenta tengan que usar la nueva contraseña, y si no se la dices ya nadie podrá usar tu cuenta.